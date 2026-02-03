Publicis Groupe : Résultats annuels 2025

Un très bon T4 2025 à +5,9 %

Confiants de surperformer une 7ème année consécutive en 2026

3 février 2026

+5,9 % de croissance organique au T4, soit +5,6 % sur l’année 2025

Performance annuelle solide dans l’ensemble des régions : États-Unis à +5,2 %, Europe à

+4,2 % et APAC à +5,8 %

Indicateurs financiers les plus élevés de l’industrie : Taux de marge opérationnelle de 18,2 %, en amélioration de 20 points de base par rapport à 2024 Bénéfice net courant par action de 7,48 €, en hausse de 6,6 % à taux de change constant Free cash flow 1 de 2,0 Md€, en augmentation de 10,6 % Proposition d’un dividende de 3,75 € par action au titre de 2025, en hausse de 4,2 %, intégralement payé en numéraire

Surperformance pour la 7 ème année consécutive en 2026 : perspective de croissance organique entre +4 % et +5 %

Amélioration en 2026 des meilleurs indicateurs financiers du secteur : Taux de marge opérationnelle légèrement supérieur à 18,2 % Free cash flow 1 à 2,1 Md€ environ 2







Résultats annuels 2025

2025 2025 vs 2024 Croissance organique nette3 +5,6 % Taux de marge opérationnelle 18,2 % +20 pbs 2025 2025 vs 2024 Revenu 17 399 M€ +8,5 % Revenu net 14 547 M€ +4,2 % Marge opérationnelle 2 648 M€ +5,1 % Bénéfice courant par action, dilué 7,48 € +6,6 %

à taux de change constant Free cash flow1 2 032 M€ +10,6 %

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Grâce à notre modèle de croissance porté par l'IA, nous entamons notre deuxième siècle plus fort que jamais, avec une croissance organique de +5,9 % au quatrième trimestre.

Sur l’ensemble de l’année, nous atteignons +5,6 % de croissance organique, une nette accélération par rapport à notre taux annuel moyen sur 5 ans. Toutes nos régions affichent de solides performances, alors que nos principaux concurrents devraient afficher des résultats globalement en baisse.

2025 aura été marquée par un renforcement de nos investissements dans l’IA et dans nos talents, tout en améliorant encore notre marge et notre free cash flow, déjà les plus élevés du secteur. Elle aura aussi confirmé notre dynamique commerciale, en nous plaçant une nouvelle fois en tête des classements de new business.

Depuis l’essor de l’IA générative il y a trois ans, notre modèle de croissance démontre que loin d’être un frein, l’intelligence artificielle représente un vrai moteur stratégique de croissance et d’amélioration de la marge pour Publicis. Au cours de cette période, nous avons augmenté notre revenu net et notre résultat opérationnel de 20 %, creusant ainsi l’écart avec nos pairs et enregistrant une croissance supérieure à celle de nos concurrents de 700 points de base4 en 2025.

Aujourd’hui, notre ambition est simple : nous imposer comme le Most Valuable Partner5 de l’industrie. Le MVP pour nos clients, en concevant des solutions agentiques qui génèrent des résultats tangibles, au moment où 95 % des projets d’IA échouent. Le MVP pour nos collaborateurs, en faisant d'eux notre principal levier de différenciation et en leur offrant les outils et formations nécessaires pour se développer dans un monde façonné par l’IA. Enfin, le MVP pour nos actionnaires, en délivrant une croissance transformative plutôt qu’en consolidant des actifs traditionnels.

Tout cela nous rend confiants dans notre capacité à surperformer le secteur en termes de croissance organique pour la 7ᵉ année consécutive en 2026, tout en améliorant nos marges, nos résultats par action et notre free cash flow.

Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent, et nos équipes pour leur engagement remarquable à construire, ensemble, l’avenir de notre industrie. ».

Le Conseil d’Administration de Publicis Groupe, réuni le 2 février 2026 sous la présidence de Monsieur Arthur Sadoun, a arrêté les résultats annuels 2025.

CHIFFRES CLÉS

(en millions d’euros, à l’exception des données par action et des %) 2025 2024 2025 vs 2024 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux

de trésorerie Revenu net 14 547 13 965 +4,2 % Revenu des coûts refacturables 2 852 2 065 +38,1 % Revenu 17 399 16 030 +8,5 % EBITDA 3 168 3 014 +5,1 % En % du revenu net 21,8 % 21,6 % +20 pb Marge opérationnelle 2 648 2 519 +5,1 % En % du revenu net 18,2 % 18,0 % +20 pb Résultat opérationnel 2 394 2 214 +8,1 % Résultat net part du Groupe 1 653 1 660 -0,4 % Bénéfice par action 6,58 6,62 -0,6 % Bénéfice courant par action, dilué (1) 7,48 7,30 +2,5 % Dividende par action(2) 3,75 3,60 +4,2 % Free cash flow avant variation du BFR 2 032 1 838 +10,6 % (1) Résultat net part du Groupe après déduction des pertes de valeur, des amortissements des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus-values (moins-values) de cession d'actifs, de la variation de juste valeur des actifs financiers et des réévaluations des compléments de prix sur acquisitions, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

(2) Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2026.





(en millions d’euros) 31/12/2025 31/12/2024 Données extraites du bilan Total de l’actif 40 010 39 854 Capitaux propres, part du Groupe 10 447 11 060 Endettement financier net (trésorerie nette) (548) (775)

REVENU NET DU 4Ème TRIMESTRE 2025

Le revenu net au 4ème trimestre 2025 est en croissance organique de +5,9 % et atteint 3 866 millions d’euros, à comparer à 3 854 millions d’euros au 4ème trimestre 2024. Les variations de taux de change ont un impact négatif de 254 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 53 millions d’euros.

Les activités Connected Media, qui représentent 60 % du revenu net annuel du Groupe, continuent à progresser fortement en affichant une croissance organique high-single-digit sur le trimestre. Cette performance est portée par des gains de parts de marché, par une demande croissante pour des produits et services reposant sur l’intelligence artificielle, et par la conquête de nouveaux marchés adressables. Intelligent Creativity, qui représente 26 % du revenu net annuel, enregistre une croissance organique mid-single-digit au T4, portée à la fois par les activités de production, les gains de new business, l’accroissement des services aux clients, ainsi que moins de réductions de dépenses de publicité traditionnelle que prévu. Enfin les activités Technology, qui représentent 14 % du revenu net annuel, sont en légère progression organique sur le trimestre, et sont quasiment stables sur l’année, comme anticipé, en raison de la prudence des clients constatée pour l’ensemble du secteur du consulting IT.

Répartition du revenu net du 4ème trimestre 2025 par zone géographique

Revenu net Croissance organique



(en millions d'euros) T4 2025 T4 2024 Amérique du Nord 2 291 2 366 +4,2 % Europe 964 923 +6,3 % Asie Pacifique 340 339 +6,2 % Moyen-Orient & Afrique 133 111 +25,3 % Amérique Latine 138 115 +19,1 % Total 3 866 3 854 +5,9 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en croissance organique de +4,2 %. Les Etats-Unis, la géographie la plus importante du Groupe, enregistrent une croissance organique solide de +4,3 %, portée par une croissance mid-single-digit pour Connected Media et Intelligent Creativity. Technology affiche une croissance quasiment stable ce trimestre dans un contexte d’attentisme de la part des clients en matière de projets de transformation digitale.

Le revenu net en Europe est en croissance organique de +6,3 %. La croissance organique au Royaume-Uni s’établit à +7,2 %, Connected Media enregistrant une croissance à deux chiffres, Intelligent Creativity affichant une progression mid-single-digit et Technology postant une croissance mid-single-digit grâce à un effet de phasing favorable sur T4. La France affiche une croissance organique de +1,8 % portée par Connected Media et Intelligent Creativity tous deux en progression mid-single-digit. L’Allemagne accélère à +8,9 % en T4, porté par un Connected Media en croissance à deux chiffres. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une forte croissance organique de +5,5 %, après +18 % au T4 2024.

Le revenu net de la zone Asie‑Pacifique est en hausse de +6,2 %. La Chine continue à délivrer une performance solide avec une croissance organique de +4,3 %. L’Australie et l’Inde contribuent également fortement à la performance de la région sur le trimestre.

La région Moyen-Orient & Afrique enregistre une hausse de +25,3 % sur une base organique, tirée par une croissance à deux chiffres sur l’ensemble des activités.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +19,1 % en organique. La croissance de la région est portée à la fois par Connected Media et Intelligent Creativity, en particulier au Brésil et en Argentine.

REVENU NET DE L’ANNÉE 2025

La croissance organique est de +5,6 %, avec un revenu net sur 2025 de 14 547 millions d'euros, à comparer à 13 965 millions d'euros en 2024. Les variations de taux de change ont un effet négatif de 497 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont un impact positif de 321 millions d’euros.

Répartition du revenu net 2025 par zone géographique

Revenu net Croissance organique



(en millions d'euros) 2025 2024 Amérique du Nord 8 899 8 583 +5,4 % Europe 3 520 3 384 +4,2 % Asie Pacifique 1 260 1 218 +5,8 % Moyen-Orient & Afrique 440 406 +10,8 % Amérique Latine 428 374 +18,7 % Total 14 547 13 965 +5,6 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en croissance organique de +5,4 %. Les États-Unis ont enregistré une croissance organique solide de +5,2 % soutenue à la fois par Connected Media et Intelligent Creativity.

L’Europe a affiché une croissance organique de +4,2 %. Le Royaume-Uni est en progression organique de +6,3 %, tandis que la France et l’Allemagne ont affiché de légères baisses en raison de bases de comparaisons élevées. L’Europe Centrale et de l’Est a progressé de +9,7 % sur une base organique.

Le revenu net de la région Asie‑Pacifique a augmenté de +5,8 % sur une base organique. La Chine a enregistré une croissance organique de +6,0 %.

Le revenu net de la région Moyen-Orient & Afrique est en croissance de +10,8 % sur une base organique, et celui de l’Amérique Latine a progressé de +18,7 %.

ANALYSE DES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2025

Compte de résultat

Le revenu s’est élevé à 17 399 millions d’euros en 2025, en hausse de 8,5 %, et inclut des revenus refacturés (« pass-through ») de 2 852 millions d’euros en 2025, contre 2 065 millions d’euros en 2024. Les revenus refacturés correspondent à des coûts directement répercutés aux clients et présentent une forte volatilité. L’augmentation de 2025 résulte aussi de la consolidation des acquisitions réalisées en 2024 et 2025, ainsi que de la forte croissance des activités de production au quatrième trimestre 2025.

L’EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) s’établit à 3 168 millions d’euros sur 2025, contre 3 014 millions en 2024, soit une hausse de +5,1 %. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,8 % du revenu net contre 21,6 % en 2024.

Les charges de personnel et coûts des freelances s’élèvent à 9 590 millions d’euros au cours de 2025, contre 9 224 millions d’euros en 2024, soit une hausse de +4,0 %. Elles représentent 65,9 % du revenu net de 2025, contre 66,1 % en 2024. Les coûts de restructuration s’élèvent à 151 millions d’euros, contre 136 millions d’euros en 2024.

Les autres coûts (autres que les charges de personnel et coûts des freelances) s’élèvent à 5 161 millions d’euros en 2025, et se comparent à 4 287 millions d’euros en 2024. Hors coûts refacturables, le poste s’élève à 2 309 millions d’euros contre 2 222 millions d’euros en 2024, représentant 15,9 % du revenu net comme en 2024. Ils incluent :

Les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotations aux amortissements), à hauteur de 1 789 millions d’euros, qui se comparent à 1 727 millions d’euros l’an dernier. Ces coûts représentent 12,3 % du revenu net, relativement stables par rapport au 12,4 % en 2024,

Les dotations aux amortissements, à hauteur de 520 millions d’euros en 2025, en hausse de 25 millions d’euros par rapport au niveau de 2024 de 495 millions d’euros, principalement en lien avec les projets et investissements informatiques du Groupe.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 2 648 millions d’euros au 31 décembre 2025, en hausse de +5,1 % par rapport à 2024. Le taux de marge ressort à un niveau record de 18,2 % en 2025, surpassant le 18,0 % en 2024.

Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à 18,5 % en Amérique du Nord, 18,2 % en Europe, 22,9 % en Asie‑Pacifique, 4,8 % pour la région Moyen-Orient & Afrique et 12,6 % en Amérique Latine.

Les dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions s’élèvent à 212 millions d’euros sur 2025, en baisse de 22 millions par rapport à 2024, principalement en lien avec la fin d’amortissement de certaines technologies.

Les pertes de valeur s’élèvent à 37 millions d’euros, incluant exclusivement une composante liée à l’optimisation du parc immobilier, soit une réduction de 49 millions d’euros par rapport au montant de l’année dernière à 86 millions d’euros, qui incluait également une perte de valeur sur les actifs incorporels.

Les autres produits et charges non courants au cours de 2025 constituent une charge de 5 millions d’euros. En 2024, le résultat non courant constituait un profit de 15 millions d’euros correspondant principalement au produit généré par l’apport du droit d’exclusivité pour l’utilisation de technologies à certaines sociétés mises en équivalence détenues par le Groupe.

Le résultat opérationnel s’élève à 2 394 millions d’euros en 2025 contre 2 214 millions d’euros l’année précédente.

Le résultat financier, composé du coût net de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, est une charge nette de 100 millions d’euros en 2025, contre une charge nette de 29 millions d’euros en 2024 :

Le produit (net de charges) sur l’endettement financier net est de 8 millions d’euros au 31 décembre 2025, par rapport à un produit de 52 millions d’euros en 2024. Le montant à fin 2025 comprend 115 millions d’euros de charge d’intérêts (en ligne par rapport aux 122 millions à fin 2024) et des produits financiers pour 123 millions d’euros, en retrait par rapport aux 174 millions d’euros en 2024.

Les autres charges et produits financiers (hors réévaluation des earn‑outs) représentent une charge de 108 millions d’euros en 2025, et comprennent notamment 86 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, des pertes de change pour 20 millions d’euros et un produit de 7 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement. En 2024, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 81 millions d’euros, incluant 84 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 10 millions d’euros lié à la réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

La réévaluation des earn‑outs a conduit à enregistrer une charge de 59 millions d’euros, à comparer à un produit de 35 millions d’euros en 2024.

La quote‑part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est un bénéfice de 3 millions d’euros, contre une perte de 2 millions d’euros en 2024.

La charge d’impôt est de 577 millions d’euros, contre une charge d’impôt de 549 millions d’euros en 2024. Le taux effectif d’impôt sur l’année 2025 s’établit à 25,1 %, à comparer à un taux effectif d’impôt sur l’année 2024 de 24,9 %.

La part des participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat net est un bénéfice de 8 millions d’euros en 2025, contre un bénéfice de 9 millions d’euros en 2024.

Au total, le résultat net part du Groupe en 2025 est un bénéfice de 1 653 millions d’euros, quasiment stable par rapport aux 1 660 millions d’euros de l’année précédente.

Le bénéfice par action est de 6,58 euros en 2025, comparé à 6,62 euros en 2024. Le résultat net courant par action, sur une base diluée, est de 7,48 euros en 2025, comparé à 7,30 euros en 2024. La croissance à taux de change constant est de +6,6 %.

Free cash flow

(en millions d’euros) 2025 2024 EBITDA 3 168 3 014 Remboursements des obligations locatives et intérêts associés (453) (453) Intérêts financier payés, nets 26 69 Impôt payé (536) (655) Autres 76 98 Flux de trésorerie générés par l'activité avant variation du BFR 2 281 2 073 Investissements en immobilisations (nets) (249) (235) Free cash flow avant variation du BFR 2 032 1 838

Le free cash flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR), s’établit à 2 032 millions euros en 2025, en hausse de 194 millions d’euros par rapport à celui de 2024, notamment grâce à la croissance de la marge opérationnelle avant amortissements qui progresse de 154 millions d’euros.

Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y afférent restent stables et s’élèvent à 453 millions d’euros en 2025 comme en 2024.

Les intérêts financiers nets constituent un encaissement de 26 millions d’euros en 2025, par rapport à un encaissement de 69 millions d’euros en 2024.

Les impôts payés s’établissent à 536 millions d’euros, en baisse de 119 millions grâce notamment à certains paiements non récurrents en 2024, et à l'effet favorable de la modification de la législation fiscale aux Etats-Unis en 2025.

Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 249 millions d’euros au 31 décembre 2025, en légère augmentation, par rapport aux 235 millions de 2024.

Endettement net

La position nette de trésorerie s’établit à 548 millions d’euros au 31 décembre 2025, à comparer à une position nette de trésorerie de 775 millions d’euros au 31 décembre 2024, reflétant l’impact de la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro sur notre position de trésorerie. La dette nette moyenne du Groupe sur 12 mois glissants s'est élevée à 971 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 585 millions d’euros le 31 décembre 2024.

ACQUISITIONS

En janvier 2025, Publicis Groupe a acquis Atomic 212°, la principale agence média indépendante en Australie, renforçant ainsi sa capacité à offrir à ses clients des solutions de transformation marketing complètes et intégrées dans la région.

En février 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de BR Media Group, leader en marketing d’influence et contenu en Amérique Latine, avec un réseau de plus de 500 000 créateurs, dont 80 % des influenceurs les plus importants de la région.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Lotame, leader indépendant en data et solutions d’identification. L’alliance des actifs data et ID de Lotame combinée aux 2,3 milliards de profils globaux de Publicis Groupe offrira aux clients la possibilité d’adresser 91 % des internautes adultes, de façon sécurisée et transparente.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Moov AI, leader canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, ayant réalisé des activations stratégiques en IA pour plus de 100 clients au Canada.

En avril 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition d’Adopt, une agence mondiale spécialisée dans le sport et la culture. Adopt renforcera la capacité du Groupe à utiliser les athlètes et le sport pour créer des liens culturels authentiques avec les marques.

En mai 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Captiv8, la plus grande plateforme mondiale dédiée au marketing d’influence avec un réseau de 15 millions de créateurs de contenus dans le monde entier, réunissant 95 % des influenceurs de plus de 5 000 abonnés. Grâce à sa technologie propriétaire basée sur l’IA et à ses solutions en « social commerce », Captiv8 permet aux marques de centraliser, piloter et mesurer leurs stratégies d’influence, tout en s’appuyant sur des créateurs pour accélérer les ventes à grande échelle.

En juillet 2025, Publicis Health a annoncé l’acquisition de p-value Group, acteur de référence en communication médicale, proposant une offre complète de services aux entreprises des sciences de la vie.

En octobre 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de HEPMIL Media Group, agence d'influenceurs de référence en Asie du Sud-Est. HEPMIL collabore avec plus de 450 marques grâce à son réseau de plus d'un milliard de créateurs de contenus sur 6 marchés d'Asie du Sud-Est. En alliant HEPMIL aux données du Groupe provenant d'Epsilon et de Lotame, qui regroupent plus de 800 millions de profils de consommateurs en Asie du Sud-Est, le Groupe renforce encore son leadership dans le domaine du marketing d'influence axé sur l’identité.

PERSPECTIVES

Grâce à l'impact positif du new business, à son taux de rétention client élevé et à la poursuite des investissements visant à améliorer son modèle, Publicis se dirige avec confiance vers une 7ème année consécutive de surperformance en 2026.

Pour l’année 2026, le Groupe vise une croissance organique comprise entre +4 % et +5 %.

Le Groupe prévoit que ses indicateurs financiers, les plus élevés du secteur, atteindront de nouveaux records en 2026, notamment :

Un taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18,2 % tout en maintenant un niveau d'investissement élevé.

tout en maintenant un niveau d'investissement élevé. Un free cash flow de 2.1 milliards d’euros environ, avant variation du besoin en fonds de roulement, sur la base d'une parité de change de 1,20 dollar par euro.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe ( www.publicisgroupe.com ), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

A propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

Annexes

Revenu net : calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 T3 T4 12 mois Revenu net 2024 3 230 3 458 3 423 3 854 13 965 Impact des taux de change (2) 65 (139) (169) (254) (497) Revenu net 2024 au taux de change 2025 (a) 3 295 3 319 3 254 3 600 13 468 Revenu net 2025 avant acquisitions (b) 3 457 3 516 3 440 3 813 14 226 Revenu net des acquisitions (1) 78 101 89 53 321 Revenu net 2025 3 535 3 617 3 529 3 866 14 547 Croissance organique (b/a) +4,9 % +5,9 % +5,7 % +5,9 %

+5,6 %





Impact des taux

de change

au 31 décembre 2025

(en millions d’euros) GBP (2) (15) USD (2) (356) Autres (126) Total (497)

(1) Acquisitions (Mars, Influential, BR Media, Atomic 212, Lotame, Captiv8, p-Value, Spinnaker, Adopt, Dysrupt, Chain Reaction, Moov AI, Downtown Paris and Bespoke), nettes de cessions

(2) EUR = USD 1,130 en moyenne en 2025 vs. USD 1,082 en moyenne en 2024

EUR = GBP 0,857 en moyenne en 2025 vs. GBP 0,847 en moyenne en 2024

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Croissance en base comparable : Croissance à taux de changes et périmètre courants, incluant la croissance organique des acquisitions depuis leur date d'acquisition.

Croissance organique CAGR 5 ans : ( [1 + croissance organique (n-5)]*[1 + croissance organique (n-4)]*[1 + croissance organique (n-3)]*[1 + croissance organique (n-2)]*[1 + croissance organique (n-1)] )^(1/5) - 1.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après déduction des pertes de valeur, des amortissements des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus-values (moins-values) de cession d'actifs, de la variation de juste valeur des actifs financiers et des réévaluations des compléments de prix sur acquisitions.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Free cash flow avant variation de BFR : flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne sur les douze derniers mois des dettes nettes mensuelles fin de mois.

Taux de distribution : Dividende unitaire / BNPA courant dilué.

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 2025 2024 Revenu net (1) 14 547 13 965 Revenu des coûts refacturables 2 852 2 065 Revenu 17 399 16 030 Charges de personnel et coûts des freelances (9 590) (9 224) Autres charges opérationnelles (4 641) (3 792) Marge opérationnelle avant amortissements 3 168 3 014 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) (520) (495) Marge opérationnelle 2 648 2 519 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (212) (234) Perte de valeur (37) (86) Autres produits et charges non courants (5) 15 Résultat opérationnel 2 394 2 214 Charges sur endettement financier (115) (122) Produits sur endettement financier 123 174 Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions (59) 35 Autres charges et produits financiers (108) (81) Résultat financier (159) 6 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) 3 (2) Résultat avant impôt 2 238 2 218 Impôt sur le résultat (577) (549) Résultat net 1 661 1 669 Résultat de la période attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 8 9 Propriétaires de la Société 1 653 1 660 Données par action (en euros) – Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société Nombre d’actions 251 135 472 250 677 462 Bénéfice net par action 6,58 6,62 Nombre d’actions dilué 253 343 182 253 565 798 Bénéfice net par action – dilué 6,52 6,55 (1) Revenu net : revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros) 2025 2024 Résultat net de la période (a) 1 661 1 669 Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies 9 2 Impôt lié (2) (1) Éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat Réévaluation des instruments de couverture (83) 63 Écarts de conversion de consolidation (1 242) 519 Impôt lié 21 (17) Total des autres éléments du résultat global (b) (1 297) 566 Résultat global de la période (a) + (b) 364 2 235 Résultat global de la période attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 2 11 Propriétaires de la société mère du Groupe 362 2 224

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Actif Goodwill 13 293 13 843 Immobilisations incorporelles 934 1 069 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 542 1 735 Immobilisations corporelles 596 608 Impôts différés actifs 221 237 Titres mis en équivalence 68 79 Autres actifs financiers non courants 287 287 Actifs non courants 16 941 17 858 Stocks et en-cours de production 530 361 Créances clients 15 904 15 595 Actifs sur contrats 1 580 1 445 Créances d'impôt courant 235 176 Autres actifs financiers courants 169 176 Autres créances et actifs courants 620 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 031 3 644 Actifs courants 23 069 21 996 Total de l’actif 40 010 39 854 Passif Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 10 345 10 958 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 10 447 11 060 Participations ne donnant pas le contrôle (23) (24) Total capitaux propres 10 424 11 036 Dettes financières à plus d’un an 3 082 1 843 Obligations locatives à plus d’un an 1 819 2 099 Impôts différés passifs 229 172 Engagements de retraites et autres avantages à plus d'un an 275 271 Provisions à long terme 288 317 Passifs non courants 5 693 4 702 Dettes financières à moins d’un an 397 872 Obligations locatives à moins d’un an 363 361 Dettes fournisseurs 19 866 19 375 Passifs sur contrats 656 604 Passif d'impôt courant 312 335 Engagements de retraites et autres avantages à moins d'un an 22 21 Provisions à court terme 198 249 Autres passifs financiers courants 157 310 Autres dettes et passifs courants 1 922 1 989 Passifs courants 23 893 24 116 Total du passif 40 010 39 854

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 2025 2024 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 1 661 1 669 Neutralisation des produits et charges calculés: Impôt sur le résultat 577 549 Résultat financier 159 (6) Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) 7 (13) Dotation aux amortissements et pertes de valeur 769 815 Rémunérations fondées sur des actions 89 91 Autres produits et charges calculés (19) 6 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (3) 2 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 5 4 Impôt payé (536) (655) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) 234 (161) Flux net de trésorerie lié à l’activité (I) 2 943 2 301 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (250) (238) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 3 Acquisitions nettes d’immobilisations financières (22) 34 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise (670) (915) Cessions de filiales 1 – Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (II) (940) (1 116) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (903) (853) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (9) (12) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 1 249 1 Remboursements des emprunts (757) (603) Remboursements des obligations locatives (367) (369) Intérêts payés sur obligations locatives (86) (84) Intérêts financiers payés (97) (105) Intérêts financiers encaissés 123 174 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (18) (8) (Achats)/Ventes nets d’actions propres (147) (148) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (III) (1 012) (2 007) Incidence des variations de taux de change (IV) (603) 215 Variation de la trésorerie consolidée (I +II +III +IV) 388 (607) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 3 644 4 250 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (2) (1) Trésorerie à l’ouverture (V) 3 642 4 249 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 031 3 644 Soldes créditeurs de banques à la clôture (1) (2) Trésorerie à la clôture (VI) 4 030 3 642 Variation de la trésorerie consolidée (VI –V) 388 (607)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d’actions en circulation (en millions d’euros) Capital

social Réserves

liées au

capital Réserve de conversion Réserve de coût de couverture Réserves et

résultats consolidés Capitaux propres

attribua-

bles aux

proprié-

taires de

la société mère Partici-

pations ne donnant pas le contrôle Total capitaux

propres 250 574 493 1er janvier 2024 102 3 336 (299) 16 6 633 9 788 (40) 9 748 Résultat net – – – – 1 660 1 660 9 1 669 Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – 517 46 1 564 2 566 Résultat global de la période – – 517 46 1 661 2 224 11 2 235 – Dividendes – (53) – – (800) (853) (12) (865) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 111 111 – 111 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (62) (62) 17 (45) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – 165 254 (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (148) (148) – (148) 250 739 747 31 décembre 2024 102 3 283 218 62 7 395 11 060 (24) 11 036 250 739 747 1er janvier 2025 102 3 283 218 62 7 395 11 060 (24) 11 036 Résultat net – – – – 1 653 1 653 8 1 661 Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – (1 236) (62) 7 (1 291) (6) (1 297) Résultat global de la période – – (1 236) (62) 1 660 362 2 364 – Dividendes – – – – (903) (903) (9) (912) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 84 84 – 84 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (9) (9) 8 (1) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – 130 136 (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (147) (147) – (147) 250 869 883 31 décembre 2025 102 3 283 (1 018) – 8 080 10 447 (23) 10 424

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions) 2025 2024 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société A 1 653 1 660 Impact des instruments dilutifs : Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société – dilué B 1 653 1 660 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice - - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (3 176 388) (3 634 398) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 251 135 472 250 677 462 Impact des instruments dilutifs : Actions gratuites dilutives 2 207 710 2 888 336 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 253 343 182 253 565 798 Bénéfice net par action A/C 6,58 6,62 Bénéfice net par action – dilué B/D 6,52 6,55





Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions) 2025 2024 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société 1 653 1 660 Éléments exclus : Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 157 174 Perte de valeur(2), nette d’impôt 28 66 Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impôt (1) (14) Réévaluation des compléments de prix d’acquisition 59 (35) Publicis Health LLC (voir note 14) - - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société E 1 896 1 851 Impact des instruments dilutifs : Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société – dilué F 1 896 1 851 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice - - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice) (3 176 388) (3 634 398) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 251 135 472 250 677 462 Impact des instruments dilutifs : Actions gratuites dilutives 2 207 710 2 888 336 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 253 343 182 253 565 798 Bénéfice net courant par action (1) E/C 7,55 7,38 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 7,48 7,30 (1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des compléments de prix.

(2) En 2025, ce montant inclut uniquement les pertes de valeur sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location pour 28 millions d’euros (nets d’impôt). En 2024, les pertes de valeur correspondaient à 12 millions d’euros (nets d’impôt) de pertes de valeur sur les goodwill, les actifs incorporels et actifs incorporels liés aux acquisitions et 54 millions d’euros (nets d’impôt) de pertes de valeur sur les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location.





1 Avant variation du besoin en fonds de roulement

2 Basé sur une parité 1 EUR = 1,20 USD

3 Croissance organique sur revenu net

4 Sur la base du consensus.

5 MVP : Partenaire clé.

