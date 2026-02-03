3. februar 2026

Pressemeddelelse





Pharma Equity Group

Finans Kalender for 2026



4. marts Frist for aktionærforslag - Ordinær generalforsamling



18. marts Årsrapport 2025



16. april Ordinær generalforsamling



14. august Delårsrapport – for halvåret, der sluttede 30. juni 2026





Kontaktperson – Investor Relations

På selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com kan yderligere information og alle offentliggjorte meddelelser findes.

Henvendelser vedrørende Investor Relations og aktiemarkedet kan rettes til: Christian Henrik Tange, CEO, Telefon: +45 2948 8417 E-mail: investor@pharmaequitygroup.com.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group, et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen, er fuldt dedikeret til at fremme datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S' lægemiddelkandidater. Med et urokkeligt fokus på Healthcare er Pharma Equity Groups primære mål at bringe betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' medicinske projekter.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse projekter. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer udviklingen af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Selskabets hovedfokus er i øjeblikket rettet mod at sikre den største succes og effekt af Reponex Pharmaceuticals 'medicinske projekter, med en urokkelig dedikation til at forbedre globale sundhedsresultater. Først når Reponex Pharmaceuticals' fulde potentiale er udfoldet, er det hensigten at undersøge mulighederne for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de nuværende medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den på længere sigt forbliver åben for nye strategiske investeringer til fortsat vækst.

