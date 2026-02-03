Ressources Cerro de Pasco Inc. nomme Lara Smith au conseil d'administration

MONTRÉAL, 03 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSX : CDPR; OTCMKTS : GPPRF ; BVL : CDPR) (la « Société ») annonce la nomination de Mme Lara Smith au sein de son conseil d'administration.

Experte de renommée internationale en évaluation financière, en économie de projets et en analyse des risques, Mme Lara Smith cumule près de vingt ans d’expérience sur une grande diversité de projets internationaux dans les secteurs minier et industriel.

Titulaire d'un baccalauréat ès sciences en chimie, statistiques et économie, ainsi que d'un baccalauréat en commerce avec une mention en analyse financière et en gestion de portefeuille de l'université du Cap, Mme Smith a conseillé des équipes de direction sur des stratégies économiques et de marché pour un large éventail de produits, notamment les métaux de base, les matières premières en vrac, les métaux critiques et les terres rares, dans le cadre de la transition vers une énergie durable.

« L’expérience technique et en évaluation de Lara vient compléter les compétences existantes du conseil d’administration et son rôle de supervision en matière de gouvernance, à un moment particulièrement opportun alors que les options de développement, l’allocation du capital et le cadre commercial sont à l’étude, a commenté Steven Zadka, président exécutif du conseil d’administration de CDPR. Nous sommes ravis d’accueillir Lara au sein du conseil d’administration et nous nous réjouissons de sa contribution. »

La Société lui a octroyé 200 000 options. Ces options sont accordées conformément aux conditions du plan d'options sur actions de CDPR. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et donnent à leur détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de la société au prix de 0,90 $ pendant cinq ans à compter du 29 janvier 2026.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Cerro de Pasco Resources Inc. se concentre sur le développement de la concession minière El Metalurgista, qui comprend les droits miniers couvrant une partie du site de stockage des résidus miniers de Quiulacocha, dans le centre du Pérou.

