SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES T3’26

FOCALISATION SUR LA DISCIPLINE D’EXÉCUTION

DANS UN ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ TOUJOURS CONTRASTÉ

Chiffre d’affaires de 160 M€ au T3'26, en hausse de 18 % à périmètre et taux de change constants par rapport au T2’26, au-dessus des objectifs, et en baisse de 29 % sur un an en données publiées

Maintien d’une approche prudente sur l’environnement de marché : la forte dynamique de l’Intelligence Artificielle est compensée par la faiblesse de l’Automobile et la poursuite de l’ajustement des stocks clients en RF-SOI

Soitec poursuit ses actions visant à améliorer l’exécution opérationnelle et la génération de trésorerie, tout en maintenant des investissements sélectifs dans la diversification, afin de soutenir une future croissance rentable

Chiffre d’affaires du T4’26 attendu en hausse séquentielle d’environ 20 % à périmètre et taux de change constants

Bernin (Grenoble), France, le 3 février 2026 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé de 160 millions d’euros pour le troisième trimestre de l’exercice 2025-2026 (T3’26 clos le 31 décembre 2025), en hausse de 18 % à périmètre et taux de change constants par rapport au T2’26. La baisse de 29 % sur un an en données publiées reflète un recul de 22 % à périmètre et taux de change constants, ainsi qu’un impact de change négatif de 7 %.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Si le chiffre d’affaires du T3’26 est ressorti au-dessus de nos indications, porté par la solide performance des équipes de Soitec, nous maintenons une approche prudente vis-à-vis des dynamiques des marchés finaux. La forte traction de l’Intelligence Artificielle est compensée par la faiblesse persistante du marché Automobile et la poursuite de l’ajustement des stocks en RF-SOI. Nous suivons de près l’évolution des perspectives du marché des smartphones et leur impact potentiel sur cette correction.

Notre trajectoire est claire : nous travaillons à la génération d’un Free Cash Flow positif pour l’exercice 2025-2026. Par la suite, la progression de l’ajustement des stocks clients devrait permettre au chiffre d’affaires de Soitec de se stabiliser et la génération de trésorerie de s’améliorer. Dans le même temps, nous restons engagés dans une gestion rigoureuse des coûts et de la trésorerie, tout en poursuivant des investissements ciblés dans notre feuille de route technologique afin de soutenir les opportunités de croissance future sur des marchés de plus en plus diversifiés. Je suis fier de l’engagement des équipes, qui positionne Soitec pour tirer pleinement parti du prochain cycle de croissance. »

Chiffre d’affaires du T3’26 – Accent mis sur l’exécution dans un environnement toujours sous pression

Chiffre d’affaires du T3’26 par marché final

(en millions d’euros)











T3’26











T3’25







Évolution publiée



Évolution à périmètre et taux de change constants Communications Mobiles 90 154 -42% -36% Edge & Cloud AI 54 47 15% 27% Automobile & Industrie 16 25 -37% -32% Chiffre d’affaires total 160 226 -29% -22%

Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 160 M€ au T3’26, en baisse de 29 % sur un an en données publiées (en hausse séquentielle de 18 % à périmètre et taux de change constants par rapport au T2’26).

Marché des Communications Mobiles (56 % du chiffre d’affaires) – La correction des stocks continue de peser sur les volumes RF-SOI

Le chiffre d’affaires des Communications Mobiles ressort à 90 M€ au T3’26, en baisse de 36 % à périmètre et taux de change constants sur un an. Malgré une croissance faible à un chiffre du marché mobile et une part croissante des terminaux hauts de gamme dans le mix en 2025, le marché RF reste sous pression en raison de la poursuite de l’ajustement des stocks.

La baisse annuelle des revenus RF-SOI au T3’26 reflète la poursuite de la réduction des stocks chez les clients. Si cet ajustement progresse conformément aux attentes et dans la bonne direction, les niveaux de stocks clients demeurent élevés.

Les ventes de POI (Piezoelectric-on-Insulator) sont légèrement en baisse sur un an, toutefois en amélioration séquentielle, la montée en puissance des volumes chez un acteur fabless américain de premier plan compensant une demande plus faible en Asie. L’engagement client reste dynamique, avec des qualifications en cours et des design wins clés pour des smartphones premium, favorisant l’adoption continue des filtres RF avancés. Les acteurs fabless américains Tier-1 génèrent désormais des volumes significatifs.

Si l’adoption du FD-SOI se poursuit via des design wins ciblés dans les solutions de connectivité de nouvelle génération, les ventes restent modérées. L’adoption du FD-SOI pour les applications 5G mmWave progresse, avec un design win majeur récent sur des smartphones haut de gamme aux États-Unis.

Marché du Edge & Cloud AI (34 % du chiffre d’affaires) – Performance robuste portée par la demande liée à l’IA

Le chiffre d’affaires Edge & Cloud AI ressort à 54 M€ au T3’26, en hausse de 27 % à périmètre et taux de change constants sur un an, avec une amélioration par rapport au T2’26. L’activité continue d’être portée par la demande liée aux applications d’IA, tant dans les environnements Edge que Cloud. La croissance du chiffre d’affaires reflète la poursuite des investissements dans la chaîne d’approvisionnement des infrastructures de Datacenters ainsi que l’essor des applications Edge AI.

Les ventes de Photonics-SOI poursuivent leur forte dynamique dans un contexte de demande élevée pour les infrastructures de Datacenters, la technologie permettant un nombre croissant d’applications d’interconnexion optique à très haut débit et à large bande passante, notamment les émetteurs-récepteurs optiques enfichables et les systèmes optiques co-packagés (CPO).

Les ventes de FD-SOI sont en hausse sur un an et affichent une amélioration séquentielle robuste par rapport au T2’26, soutenues par la demande d’applications IoT intégrant de l’IA dans les secteurs des biens de consommation, de la réalité virtuelle, de l’industrie et de la santé. La traction marché du FD-SOI s’améliore, comme en témoigne le lancement, au T3’26, de dispositifs portables d’IA de premier plan reposant sur la technologie FD-SOI.

Marché de l’Automobile & Industrie (10 % du chiffre d’affaires) – Faiblesse persistante du marché, avec des stocks clients encore partiellement excédentaires

Le chiffre d’affaires Automobile & Industrie ressort à 16 M€ au T3’26, en baisse de 32 % à périmètre et taux de change constants sur un an, tout en enregistrant une amélioration séquentielle par rapport au T2’26. Les conditions de marché sont restées atones, avec des niveaux de stocks encore excédentaires chez certains clients. Les clients continuent de privilégier la réduction de leurs stocks, et toute amélioration de la demande finale devrait se traduire dans les volumes de Soitec, avec un décalage dans le temps.

Les volumes Power-SOI sont restés atones, reflétant la faiblesse persistante du marché automobile, ainsi que le phasage des livraisons dans le cadre d’un contrat long terme avec un client clé, dont les volumes sont attendus plus élevés au trimestre de mars. Le Power-SOI est une technologie clé pour des solutions électroniques de puissance fiables, performantes et sûres, telles que les systèmes de gestion de batteries (BMS) et les circuits de contrôle de puissance utilisés pour des semi-conducteurs de puissance avancés. Soitec poursuit la transition vers le 300 mm, afin de répondre à la demande croissante pour les BMS et autres applications liées à l’électrification des véhicules.

L’adoption du FD-SOI se poursuit dans les applications automobiles et industrielles, même si la montée en volume reste contrainte par les longs cycles de qualification propres à ces applications. Le FD-SOI permet la convergence du radar et de l’IA, alimentant des systèmes de nouvelle génération capables de percevoir, traiter et réagir de manière autonome à leur environnement.

L’activité SmartSiC™ est restée limitée, concentrée sur les qualifications clients et des engagements sélectifs.

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2025-2026

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2025-2026 par marché final

(en millions d’euros)











9m’26











9m’25







Évolution publiée Évolution à périmètre et taux de change constants Communications Mobiles 209 326 -36% -33% Edge & Cloud AI 150 154 -2% 9% Automobile & Industrie 31 84 -63% -61% Chiffre d’affaires total 390 564 -31% -26%

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2025-2026 s’est établi à 390 millions d’euros, en baisse de 31 % sur un an en données publiées, reflétant la prolongation de la correction des stocks chez les clients ainsi que des dynamiques contrastées selon les marchés finaux.

Hors arrêt programmé des Imager-SOI, le chiffre d’affaires Edge & Cloud AI au 9M’26 a progressé de 29% à périmètre et taux de change constants sur un an.

Perspectives

Le chiffre d’affaires du T4’26 devrait progresser d’environ 20 % à périmètre et taux de change constants par rapport au T3’26. L’environnement de marché devrait rester globalement stable, avec la poursuite de la correction des stocks clients.

L’activité Communications Mobiles devrait s’améliorer séquentiellement, tandis que la performance annuelle restera affectée par les ajustements de stocks.

devrait s’améliorer séquentiellement, tandis que la performance annuelle restera affectée par les ajustements de stocks. L’activité Edge & Cloud AI devrait conserver une dynamique solide sur un an, portée par la demande soutenue en substrats Photonics-SOI et FD-SOI, afin de répondre à la demande croissante pour les infrastructures de Datacenters et les applications Edge AI.

devrait conserver une dynamique solide sur un an, portée par la demande soutenue en substrats Photonics-SOI et FD-SOI, afin de répondre à la demande croissante pour les infrastructures de Datacenters et les applications Edge AI. L’activité Automobile & Industrie devrait rester atone sur l’exercice, mais les livraisons du T4’26 devraient bénéficier de la saisonnalité d’un contrat client spécifique.





Dans un environnement de marché qui restera exigeant, Soitec poursuit ses actions disciplinées visant à optimiser sa structure de coûts et à renforcer sa génération de trésorerie. L’entreprise reste bien positionnée pour exécuter sa stratégie, soutenue par des investissements ciblés en R&D, un leadership technologique, une gestion agile des capacités industrielles, le renforcement des partenariats au sein de l’écosystème et l’accélération de la diversification de son portefeuille de produits.

Faits marquants du T3’26

Quobly franchit une nouvelle étape vers l’industrialisation avec les substrats FD-SOI 28Si de Soitec désormais en production dans l’usine 300 mm de ST

Le 9 décembre 2025, Quobly, pionnier des technologies quantiques, a annoncé une avancée majeure dans la construction de sa chaîne de valeur industrielle avec les premiers substrats FD-SOI 28Si sur mesure fournies par Soitec, désormais en cours de traitement dans les installations de fabrication 300 mm de STMicroelectronics à Crolles (France).

Il s’agit d’une étape essentielle dans la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement entièrement intégrée, allant des matériaux avancés aux circuits intégrés quantiques, dans le cadre de la collaboration stratégique entre les deux entreprises. Cette avancée, inscrite dans la feuille de route de Quobly vers une technologie à un million de qubits, constitue une première mondiale dans le domaine du FD-SOI doté d’un canal enrichi en 28Si et confirme le fort potentiel d’accélération de l’industrialisation des unités de processeurs quantiques (QPU).

Faits marquants post clôture

Le Conseil d’administration de Soitec a nommé Laurent Rémont Directeur général, à compter d’avril 2026

Le 8 janvier 2026, Soitec a annoncé que son Conseil d’administration a nommé Laurent Rémont en tant que Directeur Général à compter du 1er avril 2026. Laurent Rémont, 54 ans, est actuellement Senior Vice President chez Infineon Technologies, un acteur mondial des semi-conducteurs. Il a notamment dirigé l’activité Radiofréquence et Capteurs du Groupe. Il a auparavant été Directeur technique de Kontron AG, après plus de quinze ans passés chez STMicroelectronics, ayant occupé différentes fonctions de direction générale et de R&D.

Laurent Rémont rejoindra Soitec le 1er avril 2026. Pierre Barnabé, qui avait annoncé sa démission le 1er octobre 2025, quittera ses fonctions le 31 mars 2026.

Les informations relatives aux modalités financières et conditions de départ de Pierre Barnabé et de la nomination de Laurent Rémont sont disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Investisseurs > Gouvernance > Rémunération des mandataires sociaux.

Les résultats du chiffre d’affaires du T3’26 seront commentés lors d’une conférence téléphonique analystes et investisseurs, le 4 février 2026 à 8h00 (heure de Paris). La réunion se déroulera en anglais.

La retransmission en direct sera accessible à l’adresse suivante : Q3'26 REVENUE DISCLOSURE

Agenda

Mobile World Congress à Barcelone les 3 et 4 mars

Publication des résultats 2025-2026 le 27 mai, suivie d’une présentation à Paris le 28 mai

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la « Société ») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 11 juin 2025 sous le numéro D.25-0439. La version française du Document d’Enregistrement Universel 2024-2025, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ce document, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel de la Société. Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications Mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 600 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X

Relations Investisseurs : investors@soitec.com

Relations Médias : media@soitec.com

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffres d’affaires trimestriels

(en millions d’euros) T1’25 T2’25 T3’25 T4’25 T1’26 T2’26 T3’26 Communications Mobiles 48 124 154 220 43 76 90 Edge & Cloud AI 46 61 47 63 44 52 54 Automobile & Industrie 26 33 25 45 5 11 16 Chiffre d’affaires total 121 217 226 327 92 139 160





Evolution T1’26/T1’25 T2’26/T2’25 T3’26/T3’25 (vs. année précédente) Évolution publiée Évolution à périmètre et taux de change constants Évolution publiée Évolution à périmètre et taux de change constants Évolution publiée Évolution à périmètre et taux de change constants Communications Mobiles -12% -7% -38% -39% -42% -36% Edge & Cloud AI -4% +13% -14% -9% 15% 27% Automobile & Industrie -82% -81% -68% -68% -37% -32% Chiffre d’affaires total -24% -16% -36% -36% -29% -22%

