4. februar 2026

Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2025

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2025.

For 2025 realiseres et resultat efter skat i toppen af de udmeldte forventninger for året med 2.313 mio. kroner. Banken er tilfreds med denne udvikling.

Basisresultat

(mio. kroner) 2025 2024 2023 2022 2021 Basisindtjening i alt 4.089 4.068 3.828 2.862 2.433 Samlede udgifter og afskrivninger 1.080 1.044 963 891 817 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 3.009 3.024 2.865 1.971 1.616 Nedskrivninger på udlån m.v. +41 +3 -1 -2 -68 Basisresultat 3.050 3.027 2.864 1.969 1.548 Beholdningsresultat m.v. +26 +62 -7 -69 +7 Særlige omkostninger 20 20 20 20 17 Resultat før skat 3.056 3.069 2.837 1.880 1.538 Resultat efter skat 2.313 2.301 2.155 1.495 1.229

Året 2025 i overskrifter

Resultatet efter skat udgør 2.313 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen ekskl. immaterielle aktiver med 22,4% p.a.

Indtjeningen pr. aktie (EPS) stiger med 5% og udgør 95,0 kroner for 2025 mod 90,3 kroner for 2024

Basisindtjeningen udgør 4.089 mio. kroner, hvilket med en stigning på 1% er marginalt højere end i 2024

Omkostningerne stiger med 3%, og omkostningsprocenten udgør 26,4

Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i 4. kvartal er indtægtsført nedskrivninger på 6 mio. kroner, således nedskrivningerne i 2025 udgør en indtægt på i alt 41 mio. kroner

Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 12% og i indlån på 8%

Forventninger til et resultat efter skat for 2026 i intervallet 2,0 - 2,4 mia. kroner





Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

