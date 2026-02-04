Nasdaq Copenhagen
4. februar 2026
Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2025
Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2025.
For 2025 realiseres et resultat efter skat i toppen af de udmeldte forventninger for året med 2.313 mio. kroner. Banken er tilfreds med denne udvikling.
Basisresultat
|(mio. kroner)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Basisindtjening i alt
|4.089
|4.068
|3.828
|2.862
|2.433
|Samlede udgifter og afskrivninger
|1.080
|1.044
|963
|891
|817
|Basisresultat før nedskrivninger på udlån
|3.009
|3.024
|2.865
|1.971
|1.616
|Nedskrivninger på udlån m.v.
|+41
|+3
|-1
|-2
|-68
|Basisresultat
|3.050
|3.027
|2.864
|1.969
|1.548
|Beholdningsresultat m.v.
|+26
|+62
|-7
|-69
|+7
|Særlige omkostninger
|20
|20
|20
|20
|17
|Resultat før skat
|3.056
|3.069
|2.837
|1.880
|1.538
|Resultat efter skat
|2.313
|2.301
|2.155
|1.495
|1.229
Året 2025 i overskrifter
- Resultatet efter skat udgør 2.313 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen ekskl. immaterielle aktiver med 22,4% p.a.
- Indtjeningen pr. aktie (EPS) stiger med 5% og udgør 95,0 kroner for 2025 mod 90,3 kroner for 2024
- Basisindtjeningen udgør 4.089 mio. kroner, hvilket med en stigning på 1% er marginalt højere end i 2024
- Omkostningerne stiger med 3%, og omkostningsprocenten udgør 26,4
- Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i 4. kvartal er indtægtsført nedskrivninger på 6 mio. kroner, således nedskrivningerne i 2025 udgør en indtægt på i alt 41 mio. kroner
- Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 12% og i indlån på 8%
- Forventninger til et resultat efter skat for 2026 i intervallet 2,0 - 2,4 mia. kroner
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
