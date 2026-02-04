Ringkjøbing Landbobanks årsrapport for 2025

4. februar 2026

 

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt årsrapporten for 2025.

For 2025 realiseres et resultat efter skat i toppen af de udmeldte forventninger for året med 2.313 mio. kroner. Banken er tilfreds med denne udvikling.

 

Basisresultat

(mio. kroner)20252024202320222021
Basisindtjening i alt4.0894.0683.8282.8622.433
Samlede udgifter og afskrivninger1.0801.044963891817
Basisresultat før nedskrivninger på udlån3.0093.0242.8651.9711.616
Nedskrivninger på udlån m.v.+41+3-1-2-68
Basisresultat3.0503.0272.8641.9691.548
Beholdningsresultat m.v.+26+62-7-69+7
Særlige omkostninger2020202017
Resultat før skat3.0563.0692.8371.8801.538
Resultat efter skat2.3132.3012.1551.4951.229

 

Året 2025 i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 2.313 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen ekskl. immaterielle aktiver med 22,4% p.a.
  • Indtjeningen pr. aktie (EPS) stiger med 5% og udgør 95,0 kroner for 2025 mod 90,3 kroner for 2024
  • Basisindtjeningen udgør 4.089 mio. kroner, hvilket med en stigning på 1% er marginalt højere end i 2024
  • Omkostningerne stiger med 3%, og omkostningsprocenten udgør 26,4
  • Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i 4. kvartal er indtægtsført nedskrivninger på 6 mio. kroner, således nedskrivningerne i 2025 udgør en indtægt på i alt 41 mio. kroner
  • Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 12% og i indlån på 8%
  • Forventninger til et resultat efter skat for 2026 i intervallet 2,0 - 2,4 mia. kroner

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

