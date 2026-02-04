Årsrapport 2025 for Spar Nord

Selskabsmeddelelse nr. 01

Resultat efter skat på 1.727 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 %

Resultatmæssigt betød 2025 et resultat efter skat på 1.727 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 11,8 % og en omkostningsprocent på 59.

Resultatet er påvirket af det faldende renteniveau, hvor en lavere forrentning af bankens betydelige overskudslikviditet er med til at reducere nettorenteindtægterne. Dertil kommer hensættelse til restrukturering på samlet 385 mio. kr. samt engangsomkostninger relateret til Nykredits overtagelse af Spar Nord. På den baggrund realiseres resultat før nedskrivninger samlet set 710 mio. kr. lavere end sidste år.

Såfremt årets resultat var opgjort eksklusive poster vedrørende Nykredits overtagelse, realiserede Spar Nord i 2025 en egenkapitalforrentning efter skat på 14,7 % og en omkostningsprocent på 48 – begge bedre end bankens strategiske målsætninger.

Forretningsmæssigt bød 2025 på et fortsat stærkt momentum med nettotilgang af kunder i vores prioriterede segmenter og en stigning i det samlede forretningsomfang på 9 mia. kr. (2 %). Underliggende voksede bankindlån med 9 %, mens samlet kreditformidling (realkredit og bankudlån) voksede med 5 %.

Slutteligt understregede endnu et år med nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån en uændret stærk kreditkvalitet blandt bankens privat- og erhvervskunder.

