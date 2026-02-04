Smart Communications Lancarkan Inovasi AI Sedia-Perusahaan Merentas Conversation Cloud™

LONDON, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications ™, sebuah syarikat teknologi terkemuka yang memberi tumpuan kepada membantu organisasi yang dikawal selia dengan ketat terlibat dalam perbualan pelanggan yang lebih bermakna, hari ini mengumumkan satu rangkaian keupayaan AI strategik merentas platform Conversation Cloudnya. Berteraskan falsafah AI syarikat yang menekankan penyampaian inovasi yang relevan, boleh dipertanggungjawabkan dan mematuhi peraturan, syarikat ini memperkenalkan pelbagai keupayaan AI yang dibangunkan khusus untuk memberikan nilai bermakna kepada organisasi masa kini.

Lebih 80% pelanggan Smart Communications kini boleh mengakses keupayaan AI ini secara langsung dalam persekitaran sedia ada mereka. Keupayaan AI baharu ini membawa kecerdasan yang konsisten dan boleh dipercayai ke dalam aliran kerja teras di mana komunikasi pelanggan dan pengumpulan data digital diwujudkan, diurus, disimpan dan ditadbir:

Memanfaatkan pelaburan AI sedia ada untuk meningkatkan penggunaan sambil mengurangkan risiko

SmartIQ™ Agent Infrastructure membolehkan pengalaman pengumpulan data berasaskan ejen yang bersifat perbualan dan terkawal merentas mana-mana saluran. Pelayan SmartIQ MCP menghubungkan aplikasi GenAI dengan sistem perisian perusahaan, membolehkan ejen AI perusahaan melaksanakan pengumpulan data yang mematuhi peraturan bagi memperkemas proses permohonan, pengesahan, penyertaan (onboarding) dan layan diri.

membolehkan pengalaman pengumpulan data berasaskan ejen yang bersifat perbualan dan terkawal merentas mana-mana saluran. Pelayan SmartIQ MCP menghubungkan aplikasi GenAI dengan sistem perisian perusahaan, membolehkan ejen AI perusahaan melaksanakan pengumpulan data yang mematuhi peraturan bagi memperkemas proses permohonan, pengesahan, penyertaan (onboarding) dan layan diri. AI-Powered Form Migration mempercepat transformasi dengan menukar PDF lapuk dan dokumen legasi kepada pengalaman pengumpulan data digital SmartIQ, sekali gus menghasilkan “draf awal terbaik” dalam beberapa minit. Organisasi boleh memanfaatkan teknologi berkuasa ini untuk menangani tunggakan yang masih mempunyai ratusan, malah ribuan, proses berasaskan borang yang belum ditransformasikan.

Menyokong perbualan berkepercayaan tinggi dengan pembantu AI berfokus pematuhan

Knowledge Assistant menyediakan panduan dalam aplikasi berasaskan bahasa semula jadi yang membantu pengguna mencari jawapan dengan pantas, mengikuti amalan terbaik dan menyiapkan tugasan terus dalam aplikasi, sekali gus mengurangkan masa penyertaan (onboarding) serta meningkatkan produktiviti bagi pengguna SmartCOMM dan SmartIQ pada semua tahap kemahiran.

menyediakan panduan dalam aplikasi berasaskan bahasa semula jadi yang membantu pengguna mencari jawapan dengan pantas, mengikuti amalan terbaik dan menyiapkan tugasan terus dalam aplikasi, sekali gus mengurangkan masa penyertaan (onboarding) serta meningkatkan produktiviti bagi pengguna SmartCOMM dan SmartIQ pada semua tahap kemahiran. Writing Assistant mengoptimumkan nada dan menyokong terjemahan masa nyata sambil mengekalkan ketepatan, suara jenama dan pematuhan. Ia memberikan hasil yang lebih pantas dan boleh dipercayai kepada pengguna SmartCOMM, dengan tahap ketelusan bertaraf industri bagi mengekalkan jejak asal kandungan serta menyediakan jejak audit bagi setiap perubahan yang dibantu AI.

mengoptimumkan nada dan menyokong terjemahan masa nyata sambil mengekalkan ketepatan, suara jenama dan pematuhan. Ia memberikan hasil yang lebih pantas dan boleh dipercayai kepada pengguna SmartCOMM, dengan tahap ketelusan bertaraf industri bagi mengekalkan jejak asal kandungan serta menyediakan jejak audit bagi setiap perubahan yang dibantu AI. Design Assistant mempercepat penciptaan templat SmartCOMM melalui penambahbaikan bahasa, nada dan kebolehbacaan yang dipacu AI menggunakan prompt sedia bina. Integrasi melalui Amazon Bedrock menyediakan akses terbenam.



Membolehkan pematuhan dan kawalan melalui inovasi penyelarasan dan perolehan semula data

Apabila rumusan AI dan pengalaman layan diri berkembang dalam organisasi, SmartHUB™ memenuhi keperluan semasa dengan pengarkiban yang dioptimumkan untuk perolehan semula — ketika sistem legasi bergelut menampung peningkatan eksponen dalam permintaan dokumen dipacu AI.

Apabila pengalaman baharu memacu penglibatan merentas saluran, SmartPATH™ menyelaras pengalaman dibantu AI merentas saluran bagi memastikan penyampaian, meningkatkan kadar penyelesaian, serta membetulkan ralat data sepanjang proses.

Menggabungkan inovasi AI ini dengan keupayaan migrasi berkuasa SmartCOMM membolehkan organisasi menamatkan penggunaan teknologi komunikasi legasi yang kompleks dan berisiko tinggi dengan pantas. Inovasi AI Smart Communications mengurangkan usaha manual, mempercepat masa ke nilai (time-to-value), meningkatkan kejelasan dan kebolehcapaian, serta mengurangkan risiko pematuhan dalam setiap interaksi pelanggan, sambil mengekalkan tadbir urus dan pematuhan yang diperlukan dalam industri terkawal selia.

Komen Mengenai Berita

“Di Moter, kami menukar data kepada pengalaman pada kelajuan dan skala tinggi, dan kami memerlukan rakan yang mampu bergerak sepantas kami,” kata Adrian Thompson, Ketua Pegawai Pelanggan di Moter Insurance Services. “Kami menaruh harapan kepada inovasi AI Smart Communications untuk membantu kami mencipta dan menyampaikan interaksi pelanggan pelbagai saluran yang berkesan.”



“Pelan hala tuju AI Smart Communications sangat mantap,” kata Marc Francis, Ketua Pengaktifan Jualan di Three UK. “Paling menonjol ialah strukturnya yang tersusun dan jelas. Banyak hala tuju AI yang kami lihat daripada vendor lain hanya membuat gembar-gembur tentang keupayaan yang kononnya boleh dicapai tanpa perincian yang menyokongnya. Cara kami boleh memanfaatkan AI daripada Smart Communications benar-benar mengagumkan. Kami dapat mencapai kemajuan pantas dengannya.”

“AI mencipta nilai sebenar apabila pasukan boleh mempercayainya untuk berfungsi dengan selamat dan tepat pada saat yang penting,” kata Leigh Segall, Ketua Pegawai Eksekutif Smart Communications. “Dalam pasaran yang sarat dengan eksperimen dan gembar-gembur, kami memberi tumpuan kepada inovasi AI yang memberikan hasil nyata dengan ketelusan dan tadbir urus yang diperlukan oleh persekitaran terkawal selia. Ini menandakan fasa seterusnya dalam pelan hala tuju AI kami dan mengukuhkan kepimpinan kami dalam membantu perusahaan mengguna pakai AI secara bertanggungjawab dan pada skala besar.”

“Fasa seterusnya AI bukan lagi tentang eksperimen — tetapi pelaksanaan,” kata Heidi Johnson, Ketua Pegawai Produk dan Teknologi Smart Communications. “Fokus kami ialah AI yang sedia untuk produksi, ditadbir secara terbina dalam (governed by design) dan dibangunkan khusus untuk menyokong interaksi pelanggan yang bermakna pada skala besar.”

Sumber Tambahan

Pada 10 Februari 2026, Smart Communications akan menganjurkan webinar yang mempamerkan inovasi AI terbaharunya serta pratonton perancangan seterusnya, menunjukkan bagaimana industri terkawal selia boleh meningkatkan interaksi pelanggan dengan yakin pada 2026 dan seterusnya.

Pendaftaran bagi Webinar “Smart AI: Outcomes. Not Hype” kini dibuka.

Tentang Smart Communications:

Smart Communications ialah pilihan yang dipercayai bagi perusahaan yang dikawal selia untuk memodenkan proses kompleks dan berhubung dengan pelanggan pada saat yang paling penting. Platform Conversation Cloud™ menyokong pengalaman pengutamaan digital (digital-first) yang lancar dan mematuhi peraturan melalui komunikasi pelbagai saluran, penyelarasan pintar, pengumpulan data yang selamat serta pengarkiban digital. Lebih daripada 700 perusahaan di seluruh dunia — termasuk Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group dan The Bancorp — bergantung kepada Smart Communications untuk mengurangkan risiko pematuhan, meningkatkan kecekapan operasi, menurunkan kos serta mempercepatkan transformasi digital. Kini, dengan lebih 30 penyambung pra-bina, Smart Communications berintegrasi secara lancar dengan sistem perusahaan yang dipercayai termasuk Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan dan Pega, serta menyokong lebih 60 bilion perbualan pelanggan yang kritikal kepada operasi setiap tahun. Untuk maklumat lanjut, layari www.smartcommunications.com.

Untuk pertanyaan media, hubungi:

Red Lorry Yellow Lorry bagi pihak Smart Communications