Sampo Oyj, tilinpäätöstiedote, 5.2.2026 klo 8.30

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2025

Vertailukelpoinen bruttomaksutulon kasvu oli 8 prosenttia, ja sitä tuki vahva kehitys henkilö- ja pk-yritysasiakkaissa sekä Pohjoismaissa että Isossa-Britanniassa.

Underwriting-tulos kasvoi 12 prosenttia kiintein valuuttakurssein 1 485 miljoonaan euroon, ja konsernin yhdistetty kulusuhde parani 0,7 prosenttiyksikköä ja oli 83,6 prosenttia.

Osakekohtainen operatiivinen tulos vahvistui 7 prosenttia underwriting-tuloksen kasvun myötä.

Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 65 prosenttia, mitä siivitti konsernin NOBA-sijoituksesta kirjattu 540 miljoonan euron nettovoitto.

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 174 prosenttia ehdotettu osinko huomioiden, ja velkaisuusaste oli 23,6 prosenttia.

Hallituksen ehdotus osakekohtaiseksi perusosingoksi on 0,36 euroa, mikä tarkoittaa 6 prosentin kasvua.

Sampo odottaa saavuttavansa 9,5-9,8 miljardin euron suuruiset vakuutusmaksutuotot ja 1 485 - 1 600 miljoonan euron suuruisen underwriting-tuloksen vuonna 2026.

”Sampo jatkoi johdonmukaisesti orgaanisen kasvustrategiansa toteuttamista vuonna 2025. Vahva tuloksemme osoittaa, miten mittakaavamme ja ainutlaatuinen markkina-asemamme sekä digitaalisiin myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksiin tekemämme investoinnit tuottavat tulosta. Vuonna 2026 Sammolla on hyvät edellytykset saavuttaa asettamansa taloudelliset tavoitteet ja edelleen tarjota kestävää arvonluontia osakkeenomistajilleen”, sanoo Sammon konsernijohtaja Morten Thorsrud.

Avainluvut

Milj. e 10-12/

2025 10-12/

2024 Muutos, % 2025 2024 Muutos, % Bruttomaksutulo 2 277 2 212 3 10 738 9 931 8 Vakuutusmaksutuotot, netto 2 322 2 172 7 9 078 8 386 8 Underwriting-tulos 364 361 1 1 485 1 316 13 Nettorahoitustulos 375 62 501 1 210 636 90 Tulos ennen veroja 668 219 205 2 436 1 559 56 Nettotulos 538 180 198 1 998 1 154 73 Operatiivinen tulos 312 347 -10 1 343 1 193 13 Osakekohtainen tulos (EUR) 0,20 0,06 216 0,74 0,45 65 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 0,12 0,13 -10 0,50 0,47 7 10-12/

2025 10-12/

2024 Muutos 2025 2024 Muutos Riskisuhde, % 59,3 57,5 1,9 58,3 59,0 -0,7 Toimintakulusuhde, % 25,0 25,9 -0,9 25,4 25,3 0,1 Yhdistetty kulusuhde, % 84,3 83,4 1,0 83,6 84,3 -0,7 Solvenssi II -vakavaraisuussuhde (sis. osinkokertymän), % — — — 174 177 -3

Bruttomaksutulo ja vakuutusmaksutuotot sisältävät broker-liiketoiminnan tuotot. Vertailukelpoinen bruttomaksutulon kasvu lasketaan käyttäen kiinteitä valuuttakursseja ja se on oikaistu poissulkemaan mahdolliset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten portfoliosiirrot, muutokset suurten sopimusten alkamispäivissä ja muutokset kirjanpitomenetelmissä. Nettotulos vertailukaudelta viittaa osakkeenomistajien osuuteen nettotuloksesta. Osakekohtaiset luvut vertailukaudelta ovat oikaistu helmikuussa 2025 toteutetulla osakesplitillä. Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sammon operatiivinen kehitys oli erinomaista läpi vuoden. Vahvan kasvun ja kurinalaisen marginaalien hallinnan myötä underwriting-tulos nousi 12 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Lisäksi sijoitukset tuottivat vahvasti, 7,6 prosenttia, sisältäen 540 miljoonan euron arvonnousun NOBA-omistuksessamme, minkä myötä nettotulos vahvistui 2,0 miljardiin euroon.

Sampo jatkoi johdonmukaisesti orgaanisen kasvustrategiansa toteuttamista vuonna 2025. Vahva tuloksemme osoittaa, miten mittakaavamme ja ainutlaatuinen markkina-asemamme sekä digitaalisiin myynti- ja asiakaspalveluvalmiuksiin tekemämme investoinnit tuottavat tulosta.

Henkilöasiakkaat Pohjoismaissa -segmentin digitaalinen myynti kasvoi vuoden aikana 15 prosenttia, ja saavutimme operatiivisen päämäärämme vuoden aikataulua edellä. Hyvä esimerkki kehittyneiden digitaalisten valmiuksiemme mahdollistamasta houkuttelevasta ristiinmyyntipotentiaalista on henkilövakuuttaminen, jossa penetraatio on Pohjoismaissa edelleen verrattain matala mutta kasvaa nopeasti. Henkilövakuutuksissa bruttomaksutulomme kasvoi 11 prosenttia, mitä tuki asiakasmäärän kasvu 30 000 vakuutetulla vuoden aikana. Kuten olemme ennakoineet, pk-yritykset seuraavat digitaalisten palveluiden käyttöönotossa samaa kehityspolkua kuin yksityisasiakkaat. Pohjoismaiden yritysasiakkaat -segmentin digitaalinen myynti kasvoi vuoden aikana 15 prosenttia ja Yrityksen Omat sivut -verkkopalveluun kirjautumisten määrä 27 prosenttia. Yhteensä saimme yli 3 200 uutta asiakasta, joista yli 1 100 pelkästään viimeisellä neljänneksellä.

Maantieteellisesti tarkasteltuna maksutulon kehitys oli vahvaa kaikissa Pohjoismaissa, mutta Norja erottui edukseen bruttomaksutulon kasvaessa 16 prosenttia henkilöasiakkaissa ja 13 prosenttia yritysasiakkaissa. Norjassa kasvua tukivat edelleen suotuisat markkinaolosuhteet sekä asiakasmäärän ja vakuutettujen kohteiden kasvu niin henkilöasiakasliiketoiminnassa kuin pk-yritysasiakasliitoiminnassa.

Mittakaavamme, tekninen osaamisemme ja digitaalinen palvelukokonaisuutemme antavat meille kilpailuetua myös kumppanuuksissa. Vuoden 2025 aikana uusimme kaikki merkittävät kumppanuussopimuksemme kaikilla markkinoilla, mukaan lukien Ruotsin moottoriajoneuvomarkkinalla, mikä on vahva osoitus asemastamme toimialan johtavana ja ensisijaisena kumppanina. Lisäksi on rohkaisevaa, että merkittävästi vahvistunut asemamme Tanskassa on mahdollistanut useiden uusien sopimusten solmimisen maassa myytävien automerkkien kanssa.

Vaikka pidän orgaanista kasvua underwriting-tuloksemme keskeisenä kasvuajurina, Sampo on edelleen yhtä keskittynyt riskien kurinalaiseen arviointiin ja hinnoitteluun sekä kulutehokkuuteen kuin aiemminkin. Vuosi 2025 osoitti, että olemme onnistuneet Topdanmarkin integraatiosta syntyvien synergioiden realisoinnissa ja etenemme selkeästi aikataulussa suunniteltujen synergioiden ja toimintakulusuhteen parannusten saavuttamiseksi. Lisäksi olemme pysyneet kurinalaisina alueilla, joissa kilpailu on kiristymään päin, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuutusmarkkinassa ja Pohjoismaisten suurasiakkaiden markkinassa. Tämän linjan voi odottaa jatkuvan myös vuonna 2026.

Vuonna 2026 Sammolla on hyvät edellytykset saavuttaa asettamansa taloudelliset tavoitteet ja edelleen tarjota kestävää arvonluontia osakkeenomistajilleen. Ennakoimme vuoden 2026 underwriting-tuloksen olevan 1 485–1 600 miljoonaa euroa, vaihteluvälin alarajan heijastellessa tiettyä varovaisuutta huomioon ottaen vuoden 2026 alun talviset sääolosuhteet Pohjoismaissa.

Lopuksi, pääomien palautusten osalta hallitus ehdottaa, että perusosinkoa jaetaan 0,36 euroa osakkeelta. Tämä vastaa 6 prosentin korotusta ja on linjassa voitonjakopolitiikkamme päivityksessä esitetyn keskipitkän aikavälin kehityspolun kanssa. Uskon, että voitonjakopolitiikan päivitys varmistaa, että pystymme pitkällä aikavälillä tarjoamaan omistajillemme houkuttelevan yhdistelmän kasvavaa osinkotuloa ja omien osakkeiden takaisinostoja. Näemme, että voimme vuonna 2026 täydentää operatiivisesta toiminnassa kertyvää pääomaa konsernin vanhojen finanssisijoitusten lisämyynneistä saatavilla varoilla, edellyttäen houkuttelevalla tasolla olevaa arvostusta, sekä laajentamalla osittaisen sisäisen mallimme kattamaan Tanskan-liiketoimintamme täysimääräisesti. Tätä taustaa vasten palaamme arvioon konsernin ylimääräisen pääoman määrästä ensimmäisen neljänneksen tuloksen yhteydessä.

Morten Thorsrud

Konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja oletukset

Sammon liiketoiminnallinen asema on edelleen vakaa, ja sitä tukevat digitaalisten ratkaisujen yhä laajeneva asiakaskäyttö myynti-, palvelu- ja korvaustoiminnoissa. Kehitys näkyy sekä suorissa asiakkuuksissa että kumppanuuksissa. Tämä mahdollistaa konsernin orgaaniseen kasvuun keskittyvän strategian toteutuksen jatkamisen. Kilpailudynamiikan odotetaan säilyvän suotuisana henkilöasiakasliiketoiminnoissa, joskin markkinakohtaisia eroja on havaittavissa. Kehitys jatkuu myönteisimpänä Norjassa, kun taas Isossa-Britanniassa markkinahintojen lasku on aiheuttanut sen, että lyhyellä aikavälillä kasvu tavoitellulla kannattavuustasolla on entistä haastavampaa. Pohjoismaiden pk-yritysasiakasmarkkinoilla kilpailutilanteen ennakoidaan säilyvän vakaana, mutta suuryritysasiakassegmentissä hintakilpailu kiristyi vuoden 2025 aikana, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2026.

Pitkään jatkuneen suhteellisen korkean korvausinflaation jälkeen korvauskulujen alla oleva kehitys on palautunut takaisin pitkän aikavälin keskiarvotasolle Sammon päämarkkina-alueilla. Vain Norjassa korvausinflaatio on edelleen hieman koholla. Vuoden 2026 alussa Pohjoismaissa vallinneet talviset sääolosuhteet kuitenkin aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta vakaviin säävahinkoihin liittyviin korvauksiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sammon näkymät perustuvat useisiin oletuksiin sää- ja suurvahinkojen, aiempien vuosien korvausvastuun ja diskonttokorkojen kehityksestä suhteessa budjetoituihin tasoihin. Näkymien alaraja heijastaa huomattavan epäsuotuisaa kehitystä yhden tai useamman muuttajan osalta.

Sampo jatkaa kurinalaista underwriting-toimintaansa ja on sitoutunut huomioimaan korvauskulujen odotetun kehityksen hinnoittelussaan. Vuoden 2026 underwriting-marginaalien odotetaan saavan tukea Topdanmarkin integraation myötä saavutetuista synergioista. Tämän myötä tuloksen ja Pohjoismaiden toimintakulusuhteen kehityksen ennakoidaan olevan linjassa operatiivisten tavoitteiden kanssa.

Näkymät vuodelle 2026

Näkymät Sampo-konsernin taloudelliseksi kehitykseksi vuonna 2026 ovat:

Konsernin vakuutusmaksutuotot: 9,5–9,8 miljardia euroa tarkoittaen 5–8 prosentin vuosikasvua.

Konsernin underwriting-tulos: 1 485–1 600 miljoonaa euroa tarkoittaen 0–8 prosentin vuosikasvua.

Sammon underwriting-tulosta koskeva ennuste perustuu arvioihin säävahingoista, suurvahingoista, aiempien vuosien korvausvastuun kehityksestä ja muista tekijöistä, jotka voivat vaihdella ajoittain ja ovat Sammon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tämän vuoksi ennustetta on päivitettävä säännöllisesti, jotta se vastaa toteumaa. Kvartaalitasolla poikkeamat normaaleista ja budjetoiduista tasoista ovat tavanomaisia, ja Sampo pyrkii ottamaan nämä laajalti huomioon kvartaaliraportoinnin näkymissään. Underwriting-tuloksen ohella merkittävä osa Sammon tuloksesta kertyy sijoitustoiminnan tuotoista sekä vakuutuksen nettorahoitustuotoista tai -kuluista, minkä vuoksi näkymissä tapahtuvien muutosten ei voi olettaa siirtyvän samassa suhteessa nettotulokseen. Sampo ei anna näkymiä sen nettorahoitustulokselle.

Näkymät vuodelle 2026 ovat linjassa Sammon vuosille 2024–2026 asettamien tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuvat alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde vuositasolla ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen yli 9 prosentin keskimääräinen kasvu vuositasolla. Näkymiin sisältyy vahinkojen toteutumista ja korvauskuluja koskeviin arvioihin, valuuttakursseihin sekä kilpailudynamiikkaan liittyvää epävarmuutta. Erityisesti vakuutusmaksutuottoja koskeva ennuste on riippuvainen kilpailutilanteesta, joka voi tietyillä alueilla, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuuttamisessa, muuttua nopeasti. Näkymissä esitetyt vakuutusmaksutuotot ja underwriting-tulos perustuvat viimeisimmän raportointipäivän valuuttakursseihin.



SAMPO OYJ

Hallitus





Sampo-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2025, tiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ja konsernijohtaja Morten Thorsrudin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 5.2.2026 klo 10.30.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://events.inderes.com/sampo/q4-2025-y6emjr90zj/dial-in.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne ja transkripti ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa.



Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 516 0032

Antti Järvenpää, sijoittajasuhdeasiantuntija ja mediasuhteet, puh. 010 516 0035

Liite