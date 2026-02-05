Pressemeddelelse











5. februar 2026











Resultat på 4.848 mio. kr. for 2025

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Resultatet for 2025 er solidt. En nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån og lavere omkostninger bidrog til en stigning i resultatet i forhold til 2024. Udlånsporteføljens kreditkvalitet var fortsat stærk med en gennemsnitlig belåningsgrad på 49 pct. ultimo 2025.

I 2025 tog vi i Realkredit Danmark flere tiltag for at styrke udbuddet af bolig- og realkreditlån. I april fjernede vi bidragstillægget på nye afdragsfrie lån med en belåningsgrad under 60 pct. Det giver kunderne større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres samlede økonomi og hjælper dem med at opnå en bedre balance mellem friværdi i boligen, frie midler og pensionsopsparing, samtidig med at det understøtter velinformerede finansielle beslutninger på både kort og lang sigt.

Som en del af Danske Bank-koncernen spiller Realkredit Danmark en vigtig rolle i den strategiske ambition om at være førende inden for realkredit og ejendomsfinansiering, for både privat- og erhvervskunder.

I samarbejde med Danske Bank introducerede vi i juni 2025 Danske BoligStart, som giver boligkøbere mellem 18 og 38 år større tryghed og klarhed i en proces, der ofte kan føles som noget af en rutsjetur. Med konceptet tilbyder vi særlige fordele og hjælp til førstegangskøberne for at reducere usikkerheden og støtte dem igennem hele forløbet.

Vi har sat ekstra fokus på at besvare låneansøgninger hurtigt med initiativer såsom Hurtigt BoligSvar, hvor kunderne nu modtager svar inden for 24 timer efter ansøgning om et lån til boligkøb. Derudover er nye digitale funktioner introduceret i Danske Banks nye boligunivers i mobilbanken. Disse inkluderer brugervenlige værktøjer såsom låneovervågning med ’trafiklys-markering’ af lån, som forenkler processen med at igangsætte omlægning digitalt og giver et klart overblik over realkreditlån og andre tilbud relateret til boligfinansiering.

I 4. kvartal 2025 introducerede vi et forbedret digitalt boligværktøj, der både fungerer som en personlig boligberegner og som en platform, der kan vise præcis de boliger, som den enkelte boligsøgende har råd til, og hvordan et specifikt boligkøb vil påvirke økonomien.

Vi leverede stærke resultater i 2025 på markedet for erhvervsejendomme, der var præget af en markant stigning i transaktionsaktivitet og vækst i erhvervsudlån. Stigningen i aktiviteten var især drevet af fornyet interesse fra internationale investorer, særligt for boligudlejningsejendomme, samt en forbedret balance mellem afkastet på ejendomme og udlånsrenten.

Realkredit Danmark styrkede desuden sin position inden for bæredygtig finansiering, og porteføljen af grønne lån oversteg 34 mia. kr. Fremadrettet forventes nye boligpolitiske initiativer at stimulere byggeri og renovering af almene boliger, hvilket vil understøtte en fortsat positiv udvikling i sektoren.

Det danske boligmarked klarede sig godt i 2025, understøttet af et stærkt arbejdsmarked med rekordhøj beskæftigelse og aftagende inflation. På trods af lav forbrugertillid, klarer boligmarkedet sig godt, og både priser og aktivitet er steget. I København har vi set markante prisstigninger på ejerlejligheder. De høje priser øger risikoen for prisfald, hvis økonomien forværres, og prisstigningerne forventes at aftage i 2026 med en forventet stigning på 6,5 pct.

Vi leverede i 2025 en stabil indtjening. Resultatet afspejler medarbejdernes dedikation og indsats i et år præget af global usikkerhed og stigende markedsaktivitet.”

Rapporten er tilgængelig på rd.dk. Her følger udvalgte hovedpunkter:

Realkredit Danmark opnåede i 2025 et solidt resultat på 4.848 mio. kr. (2024: 4.424 mio. kr.). Stigningen i resultatet skyldtes primært en nettotilbageførsel af nedskrivninger på udlån samt lavere omkostninger.

Omkostningerne udgjorde 898 mio. kr. i 2025 (2024: 1.010 mio. kr.). Faldet i omkostningerne skyldtes at Realkredit Danmark ikke længere indbetaler til den nu fuldt finansierede Afviklingsformue samt lavere driftsomkostninger.

Udlånsporteføljens kreditkvalitet var fortsat stærk, og nedskrivninger på udlån udgjorde en nettotilbageførsel på 258 mio. kr. i 2025 (2024: nedskrivning på 333 mio. kr.). Pr. 31. december 2025 udgjorde korrektivkontoen 2.621 mio. kr. (31. december 2024: 2.968 mio. kr.).

Markedet for erhvervsejendomme klarede sig godt i 2025, og Realkredit Danmark finansierede flere af de største transaktioner på det danske erhvervsmarked, hvilket styrkede vores allerede stærke markedsposition.

Realkredit Danmark har den største portefølje af grønne lån til ejendomme i Danmark. Porteføljen af grønne lån er således vokset til 34,3 mia. kr. ultimo 2025 (31. december 2024: 29,0 mia. kr.), hvilket afspejler Realkredit Danmarks vedvarende fokus på bæredygtig finansiering på ejendomsmarkedet.

Realkredit Danmark forventer et nettoresultat for 2026 på 4,2-4,7 mia. kr.

Kontakt: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82

