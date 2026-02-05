Virtualware enregistre des prises de commandes record de plus de 8 M€ en 2025

Bilbao, le 5 février 2026,- Virtualware (EPA: ALVIR), expert de référence en réalité virtuelle pour l'industrie et coté sur Euronext Growth Paris, a clôturé l'exercice 2025 avec des prises de commandes record, supérieures à 8 M€.

Ces prises de commandes, provenant principalement de projets du secteur public et du nucléaire, permettront à l’entreprise de consolider sa position au cours des prochaines années.

La société, qui a présenté aujourd’hui à Euronext ses résultats annuels préliminaires non audités, a enregistré en 2025 4,32 M€ de chiffre d’affaires (+2,85 % en glissement annuel) et un EBITDA de 598.509 € (marge 13,8 %).

La ligne VIROO XRaaS de la société — qui inclut la commercialisation internationale de sa plateforme propriétaire VIROO — s’élève à 1,95 M€ (contre 1,73 M€ en 2024), confirmant la consolidation du modèle économique et son alignement avec les deux derniers plans stratégiques.

Ces résultats confirment la solidité du modèle actuel et la discipline d’exécution permettant d’absorber les coûts d’expansion, transformant la croissance en valeur pour l’actionnaire, et démontrent que l’entreprise est prête pour des opportunités inorganiques sélectives.

Les coûts d’exploitation ont été gérés avec discipline malgré une hausse de 22,55 % des frais de personnel à 3,20 M€ (contre 2,61 M€ en 2024), hausse liée à la croissance inorganique — notamment l’acquisition de Simumatik.

Virtualware est un fournisseur européen majeur de technologies de réalité virtuelle pour l’industrie, axé sur le développement de sa propre technologie VIROO, qui permet le déploiement fluide d’applications immersives et est utilisée par des énergéticiens, des fabricants d’installations nucléaires, ainsi que dans les secteurs de la défense et de la formation.

« Ces résultats confirment notre capacité à intégrer des acquisitions et à nous développer à l’international tout en maintenant une rentabilité solide. Virtualware est pleinement en mesure de croître efficacement et continue de travailler sur la VR et le 3D temps réel à fort impact dans des industries stratégiques. Nous sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités », déclare Unai Extremo, CEO de Virtualware, qui a fondé l’entreprise en 2004 avec le CTO Sergio Barrera.

« Virtualware est résiliente, capable de maintenir un certain niveau de stabilité même dans des environnements complexes et incertains grâce au modèle mis en place dans le Plan 2021‑2023, que nous consolidons dans le plan stratégique actuel », ajoute‑t‑il.

En fin d’exercice, les actifs courants de la société s’élevaient à 9,09 M€, pour des passifs courants de 6,85 M€.

Au 31 décembre, la dette financière nette s’établissait à 2,70 M€ (Dette nette/EBITDA : 4,53x). Toutefois, l’encaissement de 6,22 M€ le 10 janvier 2026 auprès d’un client majeur se traduit par une position de trésorerie nette pro forma d’environ 3,51 M€ et un cash ratio ~0,97x, témoignant d’une situation financière robuste.

À propos de Virtualware

Fondée en 2004, Virtualware est l’une des entreprises de référence en logiciels d’entreprise basés sur les technologies immersives et 3D pour l’industrie et l’éducation. Virtualware accompagne des organisations et institutions à l’échelle mondiale — notamment GE Vernova, Volvo, Gestamp, Alstom, ADIF, Bosch, Biogen, Kessler Foundation, Invest WindsorEssex, McMaster University, l’Université d’El Salvador, Ohio University, le ministère espagnol de la Défense et le Gouvernement basque. Le siège se trouve à Bilbao (Espagne), avec des bureaux à Orlando (États‑Unis), Toronto (Canada) et Skövde (Suède).

