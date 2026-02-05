Wereldhave Belgium - Résultats 2025

UNE ANNÉE DE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE EN 2025

Augmentation du résultat locatif net de 16,5% à € 75,5 mio (€ 64,8 mio fin 2024);

Augmentation du résultat net des activités clés par action à € 5,25 (€ 4,69 fin 2024);

Structure bilantaire solide avec un taux d'endettement EPRA de 31,9% (27,0% fin 2024);

Diminution de la valeur nette par action à € 73,00 en raison de la dilution suite au dividende optionnel et à l’augmentation de capital (-11,0% par rapport à 2024: € 82,02);

Augmentation du taux d'occupation EPRA de 0,3% à 97,3% pour l'ensemble du portefeuille (97,0% fin 2024);

Proposition de dividende: € 4,15 brut - € 2,905 net par action;

Augmentation de la valeur totale du portefeuille des immeubles de placement (+22,8% par rapport au 31 décembre 2024);

Nouveaux financements pour un montant de € 170 mio (+ € 30 mio signés après le 31 décembre 2025).

Le résultat net des activités clés a augmenté de 17,4% par rapport à 2024 atteignant € 50,9 mio. Cette belle progression est principalement attribuable à la contribution de Knauf Shopping Pommerloch aux résultats depuis la mi-février. Le résultat net des activités clés s’est ainsi établi à € 5,25 par action pour 2025, soit dans le haut de la fourchette des prévisions de résultats annoncées lors de l’augmentation de capital.

Le taux d’occupation EPRA du portefeuille d’immeubles commerciaux s’est établi à 98,5% au 31 décembre 2025 contre 99,0% au 31 décembre 2024. Pour le portefeuille d’immeubles de bureaux, le taux d'occupation EPRA a augmenté de 85,4% à 87,4% fin 2025. Pour l’ensemble du portefeuille d'immeubles de placement, le taux d'occupation EPRA était de 97,3% au 31 décembre 2025, contre 97,0% un an plus tôt.

La valeur de l’actif net par action avant distribution du dividende s’élevait à € 73,00 au 31 décembre 2025 (2024: € 82,02).

Le taux d’endettement EPRA s’est établi à 31,9% au 31 décembre 2025, par rapport à 27,0% au 31 décembre 2024.

La Société a obtenu en 2025 de nouveaux financements pour un montant total de € 170 mio afin de permettre la réalisation de deux acquisitions stratégiques. Au premier trimestre, € 100 mio de nouveaux financements ont été levés pour l’acquisition de Knauf Shopping Pommerloch via des lignes de crédit auprès de BNP Paribas, Belfius, KBC et ING.

Au dernier trimestre 2025, la structure de financement a été optimisée dans le cadre de l’acquisition de Shopping Ville2. À cet effet, deux nouveaux prêts de € 20 mio chacun ont été conclus auprès de KBC et de BNP Paribas, avec des échéances respectives en 2031 et 2030, et une ligne de crédit existante de € 25 mio auprès de KBC a été prolongée jusqu’en 2030.

Par ailleurs, la Société a réalisé un placement privé (EUPP) de € 30 mio auprès de Royal London, d’une maturité de 10 ans, contribuant à la stabilité à long terme et à la poursuite de la diversification de ses sources de financement.

Enfin, après le 31 décembre 2025, une lettre de crédit a été signée au nom de la Société concernant la prolongation de la facilité de crédit de € 30 mio auprès de BNP Paribas. La date d’échéance initiale du 10 février 2028 a été effectivement prolongée jusqu’en janvier 2031.





Pièce jointe