SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Påbegyndelse af aktietilbagekøbsprogram





A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) har besluttet at påbegynde et aktietilbagekøbsprogram til en samlet værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.) til gennemførsel over en periode på op til 12 måneder.

Første fase af programmet løber fra 9. februar frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 500 mio.). Der vil maksimalt kunne erhverves 165.000 A-aktier og 970.000 B-aktier i første fase af aktietilbagekøbsprogramment.

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”) som sikrer, at Selskabet, dets bestyrelse og Executive Board er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i aktietilbagekøbsperioden.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til et mandat givet til bestyrelsen af generalforsamlingen i marts 2025, der bemyndigede Selskabet til at erhverve egne aktier til en pålydende værdi, der ikke overstiger 15 % af aktiekapitalen til markedskursen gældende på tidspunktet for erhvervelsen med en afvigelse på op til 10 %.

Selskabet har udpeget Nordea som lead manager til første fase af aktietilbagekøbet. Nordea vil uafhængigt af Selskabet træffe beslutninger om aktiekøb og gennemføre disse inden for de aftalte grænser.

Forud for første fase af aktietilbagekøbsprogrammet ejer Selskabet 170.003 A-aktier og 1.074.273 B-aktier.

Formålet med tilbagekøbsprogrammet at tilpasse Selskabets kapitalstruktur ultimativt ved annullering af tilbagekøbte aktier.

Vilkår for første fase:

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel, og ii) højeste uafhængige bud på den handelsplads, hvor købet gennemføres.

Det maksimale antal A- og B-aktier, som Selskabet må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 22,50 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af henholdsvis A- og B-aktier, der er blevet handlet på NASDAQ Copenhagen, hvor tilbagekøbet foretages, i løbet af de forudgående 20 børsdage.

A- og B-aktier erhverves i forholdet 20/80 svarende til den aktuelle handelsvolumen i de to aktieklasser.

Selskabet opfylder sin oplysningspligt ved senest hver syvende handelsdag at offentliggøre en selskabsmeddelelse med oplysning om de transaktioner, der er gennemført som led i aktietilbagekøbsprogrammet.

Side 1 af 2

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (”Familiefonden”) deltager i aktietilbagekøbsprogrammet ved at sælge aktier i forhold til sin ejerandel i Selskabet pr. 5. februar 2026, som var 9,83 % (ekskl. egne aktier).

Selskabet kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Selskabet offentliggør en selskabsmeddelelse på NASDAQ Copenhagen.

København, den 5. februar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Senior Media Relations Advisor, Morten Buttler, tlf. +45 2814 8202





Offentliggørelse af intern viden jf. Markedsmisbrugsforordningen, artikel 17

Side 2 af 2





Vedhæftet fil