„INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2026 m. vasario 5 d. įvykusio specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“ arba „INVL Technology“) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimai:
1. Supažindinimas su Valdymo įmonės valdybos pranešimu ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija
1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Valdymo įmonės valdybos pranešimu ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo, su tuo susijusių Bendrovės įstatų pakeitimų, šių sprendimų poveikio Bendrovės ir Akcininkų interesams (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo
2.1. Pritarė pratęsti Bendrovės veiklos terminą 2 (dviem) metams. 2.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės įstatuose nuo Bendrovės įsteigimo buvo numatyta galimybė pratęsti Bendrovės veiklos terminą ne ilgiau kaip 2 (dviem) metams, akcininkai, patvirtino, kad neprieštarauja, jog sprendimas dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo priimamas likus mažiau nei 6 mėnesiams iki Bendrovės veiklos termino pabaigos.
3. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens paskyrimo
3.1. Atsižvelgiant į sprendimą dėl Bendrovės veiklos termino pratęsimo (2 darbotvarkės klausimas), taip pat į Valdymo įmonės valdybos pranešimą ir Bendrovės investicinio komiteto rekomendaciją, akcininkai patvirtino naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), kurioje:
- nustatomas galutinis Bendrovės veiklos terminas, numatant, kad Bendrovės veiklos terminas sudaro 12 (dvylika) metų nuo uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo dienos (keičiant įstatų 10.6 punktą), ir
- panaikinamos kitos Bendrovės įstatų nuostatos, susijusios su Bendrovės veiklos termino pratęsimu.
Šie įstatų pakeitimai nėra laikomi esminiais.
Naujieji įstatai tvirtinami keičiant visą jų tekstą, papildomai netvirtinant atskirų punktų.
3.2. Pritarė įgalioti Kazimierą Tonkūną (su teise perįgalioti) pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
Priedai
- 1. INVL Technology įstatų_nauja redakcija_2026
- 2. Investicinio komiteto rekomendacija
- 3. Valdymo įmonės valdybos pranešimas