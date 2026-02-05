„INVL Technology“ akcininkai pritarė veiklos termino pratęsimui dvejiems metams

„INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2026 m. vasario 5 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta sprendimui pratęsti Bendrovės veiklos terminą.
Pagal neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą, Bendrovės veiklos terminas, kuris iki šiol buvo nustatytas iki 2026 m. liepos 14 d., pratęstas dar dvejiems metams – iki 2028 m. liepos 14 d.
Sprendimas pratęsti Bendrovės veiklos terminą priimtas siekiant užtikrinti strateginį lankstumą ir sudaryti sąlygas sklandžiam investicijų ciklo užbaigimui, orientuojantis į ilgalaikės vertės kūrimą Bendrovės akcininkams.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ informuoja, kad 2026 m. vasario 5 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pritarta siūlymui pratęsti bendrovės veiklos terminą dvejiems metams, sulaukus tvirto akcininkų palaikymo.
Pagal akcininkų priimtą sprendimą, bendrovės veiklos terminas, kuris iki šiol buvo numatytas iki 2026 m. liepos 14 d., pratęsiamas dar dvejiems metams – iki 2028 m. liepos 14 dienos.
„Akcininkų sprendimas pratęsti veiklos terminą suteikia strateginį lankstumą ir sudaro sąlygas sklandžiam investicijų ciklo užbaigimui siekiant geriausio rezultato investuotojams. Kol portfelio įmonės nėra parduotos, pagrindinis mūsų tikslas išlieka tolesnis jų vertės auginimas ir stiprinimas“, – sako Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.
Kaip skelbta anksčiau, sausio mėnesį „INVL Technology“ pasirašė sutartį su technologijų sektoriuje besispecializuojančiu investiciniu banku „ICON Corporate Finance“, kuris tarpininkaus parduodant bendrovės valdomą įmonių portfelį.
Apie „INVL Technology“ „INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė. Ji valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir IT bendrovę Baltijos šalyse „Novian“.
„INVL Technology“ 2025 m. devynių mėnesių grynasis pelnas per metus išaugo 89 proc. iki 2,1 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas 2025 m. rugsėjo 30 d. sudarė 53,36 mln. eurų. Bendrovės akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ biržos papildomame sąraše (INC1L). Preliminarius 2025-ųjų metų veiklos rezultatus „INVL Technology“ skelbs š. m. kovo 4 d.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt