Rogers Sugar Inc. déclare un dividende aux actionnaires

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE DISSÉMINATION DES ÉTATS-UNIS NI ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 05 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) annonce que son Conseil d’administration a autorisé la déclaration d’un dividende trimestriel de 0.09$ par action aux actionnaires inscrits au 27 mars 2026, à être payé le 15 avril 2026. Il s’agit d’un dividende admissible pour fins fiscales.

Pour de plus amples renseignements :