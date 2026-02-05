VINCI : résultats 2025 - Performance remarquable, cash-flow libre record

Nanterre, le 5 février 2026

PERFORMANCE REMARQUABLE - CASH-FLOW LIBRE RECORD

Hausse du chiffre d’affaires : 74,6 milliards d’euros (+4 %) - amélioration des résultats opérationnels dans les trois métiers du Groupe : concessions, services à l’énergie et construction

Progression du résultat net : 4,9 milliards d’euros (+1 % et +10 % hors surtaxe IS)

Cash-flow libre record : 7,0 milliards d’euros

Perspectives 2026 : nouvelles progressions attendues du chiffre d’affaires et des résultats

Dividende proposé au titre de l’exercice 2025 : 5,00 euros par action (+0,25 euro par rapport à 2024)

Pierre Anjolras, directeur général de VINCI, a déclaré :

« VINCI a réalisé en 2025 une performance remarquable. La progression du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une nouvelle amélioration des résultats opérationnels. En dépit de l’alourdissement de la charge fiscale en France, le résultat net est supérieur à celui de 2024, le cash-flow libre atteint un niveau record de 7 milliards d’euros et l’endettement financier net a diminué de 1,3 milliard d’euros.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial chahuté, l’organisation décentralisée et multi-locale du Groupe a, de nouveau, démontré sa pertinence.

L’intégration réussie des récentes acquisitions et la croissance soutenue des services à l’énergie et des concessions ont renforcé l’ancrage du Groupe à l’international, où il réalise près de 60 % de son chiffre d’affaires et plus de 50 % de son résultat net.

Dans les infrastructures de mobilité, VINCI a conclu avec les autorités compétentes d’importants accords renforçant la visibilité des contrats et offrant des perspectives de croissance prometteuses : en France, plan d’investissements additionnels de Cofiroute et plan d’entretien et de renouvellement assurant le bon état en fin de concession d’Escota ; au Royaume-Uni, projet de mise en exploitation de la piste Nord de l’aéroport Londres Gatwick ; au Mexique, contrat de régulation économique pour les aéroports d’OMA. Cette dynamique contractuelle s’intègre dans la stratégie de création de valeur de VINCI dans ses activités de temps long.

Par ailleurs, afin d’optimiser ses retours sur investissements et d’améliorer la lisibilité de ses activités, le Groupe engage des revues de portefeuille dans ses trois métiers pouvant conduire, selon les cas, à des augmentations de son niveau de participation dans certains actifs ou à des cessions dans d’autres.

VINCI aborde 2026 avec sérénité, discipline et audace. Animé par une vision de long terme et porté par la transition énergétique, la transformation numérique, les besoins de mobilité ainsi que par les enjeux de souveraineté, le Groupe continuera de renforcer ses positions de leader, en alliant excellence opérationnelle, création de valeur et performance globale. »

CHIFFRES CLÉS En millions d’euros 2025 2024 Variation

2025 / 2024 Chiffre d’affaires 74 599 71 623 +4,2 % dont International 59 % 58 % Capacité d’autofinancement (EBITDA) 13 507 12 689 +6,4 % En % du chiffre d’affaires 18,1 % 17,7 % Résultat net part du Groupe 4 903 4 863 +0,8 % dont International 56 % 53 % Résultat net par action (en €) 8,65 8,43 +2,6 % Résultat net part du Groupe hors surtaxe IS1 5 352 4 863 +10 % Résultat net par action (en €) hors surtaxe IS1 9,44 8,43 +12 % Cash-flow libre 7 010 6 808 +202 Cash-flow libre hors surtaxe IS1 7 435 6 808 +627

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport à 2024.

I. UNE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE D’ENSEMBLE REMARQUABLE





BONNES DYNAMIQUES DANS LES SERVICES À L’ENERGIE ET LES CONCESSIONS

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 74,6 milliards d’euros, en hausse de +4,2 % (dont : croissance organique : +2,6 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 %2 ; variations de change : -1,0 %3). On notera en particulier que :

l’activité progresse de +6 % (dont +3 % à structure comparable) à l’international (59 % du total) et de +2 % en France ;

la croissance du chiffre d’affaires des services à l’énergie (+8 %) et des concessions (+5 %) traduit la bonne dynamique de ces métiers.

La hausse du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une amélioration des résultats opérationnels de tous les métiers.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse de +6,2 % à 9,6 milliards d’euros (+561 millions d’euros), soit une marge sur chiffre d’affaires de 12,8 % (12,6 % en 2024). Cette hausse est tirée par les concessions (+247 millions d’euros) et les services à l’énergie (+223 millions d’euros).

Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 4,9 milliards d’euros (dont 56 % à l’international contre 53 % en 2024), en légère hausse par rapport à 2024 (+0,8 %) malgré l’alourdissement significatif de la fiscalité des sociétés mis en place en France en 20251. La hausse du résultat net par action4 est plus marquée (+2,6 % à 8,65 euros), conséquence de la politique de rachat d’actions mise en œuvre par VINCI.

Hors surtaxe d’impôts sur les sociétés1, le Résultat net part du Groupe aurait atteint près de 5,4 milliards d’euros soit une hausse de +10 % (9,444 euros par action soit +12 %).

CASH-FLOW LIBRE RECORD – BAISSE DE L’ENDETTEMENT

Le cash-flow libre atteint un nouveau record de 7,0 milliards d’euros (6,8 milliards d’euros en 2024) en dépit de la surcharge d’impôt sur les sociétés en France décaissée en fin d’année 20251. Hors cet effet, le cash-flow libre aurait atteint 7,4 milliards d’euros soit une hausse de +9 % par rapport à 2024.

Cette performance sans précédent traduit :

une hausse de plus de 800 millions d’euros de l’EBITDA qui atteint 13,5 milliards d’euros (18,1 % du chiffre d’affaires), tirée par les concessions et les services à l’énergie ;

une nouvelle amélioration du besoin en fonds de roulement de 2,5 milliards d’euros, fruit notamment des politiques menées dans tous les métiers - et particulièrement dans la construction - pour améliorer les process de recouvrement des créances clients ;

une maîtrise des Capex, tout en poursuivant la montée en régime des investissements du Groupe dans les infrastructures de production et de transport d’électricité.



L’endettement financier net consolidé au 31 décembre 2025 ressort à 19,1 milliards d’euros, en baisse de 1,3 milliard d’euros par rapport au 31 décembre 2024. Il représente 1,4 fois l’EBITDA.

Au 31 décembre 2025, VINCI dispose d’une liquidité très importante :

Une trésorerie nette au bilan de 15,5 milliards d’euros ;

Une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée d’un montant de 6,5 milliards d’euros, dont l’échéance a été portée à janvier 2031.

La dette financière brute long terme ressort à 34,6 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Sa maturité moyenne est de 5,5 ans (5,9 ans au 31 décembre 2024) et son coût moyen de 4,4 % (4,9 % en 2024).

Les notes de crédit attribuées au Groupe par les agences de notation ont été confirmées en 2025, attestant de leur confiance dans la qualité de sa signature5.

II. ÉLÉMENTS CLÉS PAR MÉTIERS





CONCESSIONS

Les concessions affichent une hausse de +5 % du chiffre d’affaires (12 milliards d’euros) et de l’EBITDA (plus de 8 milliards d’euros), reflet de trafics solides tant chez VINCI Airports que chez VINCI Autoroutes et VINCI Highways.

L’intégration réussie des récents développements (dont l’aéroport d’Édimbourg, Northwest Parkway à Denver et autoroutes au Brésil) a également contribué à cette bonne performance.

Le cash-flow libre atteint 3,9 milliards d’euros, soit une augmentation de 336 millions d’euros par rapport à 2024.

Il convient de rappeler que le Groupe est le premier gestionnaire privé d’aéroports dans le monde et également, désormais, le premier opérateur autoroutier avec 8 200 km de réseau.

VINCI Airports



Le trafic a été dynamique dans la plupart des plateformes du réseau : 334 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports gérés par le Groupe en 20256, soit une hausse de +5,0 % par rapport à 2024. Des progressions remarquables ont été observées dans les plateformes récemment acquises (Budapest, Édimbourg, Mexique et Cap-Vert) ainsi qu’au Japon.

Ce momentum positif porte le chiffre d’affaires du pôle à 4,8 milliards d’euros (+6,0 %) et l’EBITDA à 3,0 milliards d’euros (soit un taux sur chiffre d’affaires de 63,4 %). Le cash-flow libre atteint un niveau record de 1,2 milliard d’euros en hausse de près de +200 millions d’euros.

VINCI Autoroutes



Le trafic de VINCI Autoroutes, bien qu’impacté en toute fin d’année par des opérations de blocage des agriculteurs, progresse de +0,9 % en 2025 (dont véhicules légers +0,9 % et poids lourds +0,7 %).

Le chiffre d’affaires est en hausse de +2,3 % à 6,7 milliards d’euros. L’EBITDA s’établit à 4,8 milliards d’euros (soit un taux sur chiffre d’affaires de 71,0 %) et le cash-flow libre à 2,6 milliards d’euros.

VINCI Highways



Le chiffre d’affaires s’élève à 543 millions d’euros (+35 % à structure réelle ; +11 %7 à structure comparable) pour un EBITDA de 282 millions d’euros (soit un taux sur chiffre d’affaires de 51,9 %) et un cash-flow libre proche de 90 millions d’euros.

SERVICES À L’ÉNERGIE

Les services à l’énergie de VINCI bénéficient de marchés très porteurs : électrification des usages, développement de l’IA et des data centers, digitalisation des process industriels et de la gestion des bâtiments, enjeux de défense et de souveraineté.

Au global, le chiffre d’affaires est en hausse de +8 % à 30 milliards d’euros - dont 71 % à l’international - et la marge opérationnelle progresse de plus de 20 points de base à 7,6 %.

Le cash-flow libre s’établit à 1,2 milliard d’euros après prise en compte des nouveaux investissements dans la production et le transport d’électricité (1,1 milliard d’euros).

VINCI Energies



Le chiffre d’affaires s’élève à 21,6 milliards d’euros, en hausse de +6,1 % à structure réelle et de +3,3 % à structure comparable (dont +7,3 % et +5,3 % respectivement au 4e trimestre 2025, traduisant une bonne dynamique tant en France qu’à l’international). À l’international (60 % du total), le chiffre d’affaires progresse de +7,9 %. Outre les impacts de la croissance externe8, l’activité est restée particulièrement bien orientée en Allemagne (1er marché du pôle hors France) et au Benelux. En France (40 % du total), le chiffre d’affaires progresse de +3,4 % dans un marché robuste.

Signe d’une croissance sélective et vertueuse, le ROPA s’établit à 1,6 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 7,4 % (7,2 % en 2024). La génération de cash-flow libre ressort à 1,6 milliard d’euros, proche du record atteint en 2024.

Le montant des prises de commandes sur l’année (22,3 milliards d’euros) excède l’activité de la période. Ainsi, le carnet de commandes au 31 décembre 2025 progresse de +6 % et s’élève à 17,5 milliards d’euros, soit dix mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS



La hausse du chiffre d’affaires de +13 % à 8,0 milliards d’euros est tirée par les grands projets EPC9 (45 % du total). La croissance de ce segment (+24 %), dans la continuité des trimestres précédents, traduit la montée en puissance d’importants chantiers stratégiques pour la transition et la souveraineté énergétiques dans de nombreux pays, comme en Allemagne, au Brésil ou en Australie10. Les activités de flow business (55 % du total) continuent de croître à un rythme soutenu, proche de +5 %.

Le ROPA de Cobra IS atteint 644 millions d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires de 8,0 % (7,8 % en 2024). Le cash-flow libre est négatif (-365 millions d’euros) : il intègre une hausse des investissements réalisés dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque (0,9 milliard d’euros en 2025 après 0,6 milliard d’euros en 2024). Les capitaux investis par Cobra IS dans le domaine de la production d’énergie renouvelable, depuis son acquisition par VINCI fin 2021, s’établissent ainsi à 2,3 milliards d’euros au 31 décembre 2025.

Les prises de commandes se sont maintenues à un niveau élevé (8,6 milliards d’euros11), supérieur à l’activité de l’année. Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 s’élève à 18,1 milliards d’euros, en hausse de +3 % sur un an. Il représente plus de 2 ans d’activité moyenne du pôle.

Actifs d’infrastructures énergétiques de long terme : Zero.e (production d’énergie renouvelable et batteries) et PPP de lignes électriques



Le Groupe a décidé de regrouper les actifs de production et de stockage d’électricité (essentiellement d’origine photovoltaïque) développés par Cobra IS dans une filiale dédiée : Zero.e. Cette décision permettra de faire mieux ressortir leurs performances, d’optimiser les modalités de financement ainsi que d’effectuer des rotations d’actifs de manière opportuniste.

À ce jour, Zero.e dispose de plus de 5,0 GW de capacité de production d’énergie renouvelable, en opération, en construction ou en Ready-To-Build12.

Zero.e poursuit sa politique d’investissement sélective dans un nombre limité de pays (principalement Espagne, Portugal, Brésil, États-Unis et Australie), à travers des développements complétés par des projets de batteries13.

Par ailleurs, VINCI Energies et Cobra IS bénéficient d’un savoir-faire de longue date pour mener à bien d’importants projets clé en main de construction et de maintenance de lignes de transmission électrique à haute tension14.

En particulier, le portefeuille actuel de partenariats public-privé (PPP) de Cobra IS est composé :

de trois PPP au Brésil - pour environ 1 900 km de lignes - dont deux en construction et un en opération ;

d’un PPP en Australie - de plus de 200 km de lignes – en construction.

Cobra IS optimise régulièrement son portefeuille d’actifs dans ce domaine. Il a ainsi réalisé en mai 2025 la cession de sa participation de 50 % dans le PPP de la ligne électrique Mantiqueira Transmissora au Brésil, pour un montant d’environ 130 millions d’euros15.

CONSTRUCTION

Dans la construction, le chiffre d’affaires s’est maintenu à un haut niveau (33 milliards d’euros soit +1 %). Il est soutenu, comme les autres métiers de VINCI, par les grandes tendances de fond que sont les transitions environnementale et numérique, la défense et la souveraineté, auxquelles s’ajoutent le besoin d’infrastructures lié à la gestion de l’eau et à la résilience climatique.

Son taux de marge sur chiffre d’affaires a continué de s’améliorer à plus de 4 %.

Le fait majeur de l’exercice est la très forte génération de cash-flow libre, conséquence de l’amélioration des process internes d’encaissement des créances clients.

VINCI Construction



Le chiffre d’affaires progresse de +1,1 % à 32,1 milliards d’euros, avec des situations de marché différentes selon les pays et les secteurs d’activité.

Alors que l’activité des grands projets (11 % du chiffre d’affaires total) a baissé, conséquence notamment du phasage de l’avancement de certains grands chantiers d’infrastructures, les activités de flow-business se sont maintenues à un bon niveau de même que les réseaux de spécialité (Soletanche Freyssinet, dans le nucléaire notamment).

En France, l’activité progresse grâce à la bonne tenue des travaux routiers, ferroviaires et hydrauliques et aux opérations de réhabilitation dans le bâtiment. À l’international (55 % du chiffre d’affaires total), l’activité est également très dynamique en République tchèque et au Maroc, et globalement résiliente dans les autres zones géographiques. À noter que l’appréciation de l’euro par rapport à la plupart des devises a impacté négativement le chiffre d’affaires du pôle (-1,5 %).

Le ROPA atteint 1,4 milliard d’euros, soit un taux de marge sur chiffre d’affaires qui poursuit sa trajectoire d’amélioration à 4,2 % (4,1 % en 2024).

Le cash-flow libre a atteint un record à 1,4 milliard d’euros, près du double du niveau atteint en 2024. Cette performance exceptionnelle traduit un niveau d’encaissements clients particulièrement élevé en fin d’année.

Les prises de commandes de l’exercice atteignent 32,1 milliards d’euros et le carnet de commandes au 31 décembre 2025 ressort à 34,2 milliards d’euros en progression de +1 % à change constant, mais en recul de -2 % à change courant. Il représente 13 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier



Dans un marché de la promotion immobilière en France très difficile, le chiffre d’affaires s’établit à 1,1 milliard d’euros, en contraction limitée de -3 % et les réservations de logements en France s’établissent à 4 177 lots en baisse de -13 %. Par ailleurs, on note une reprise des lancements en travaux de nouveaux projets.

Grâce à ses efforts d’adaptation à la crise - qui avaient impacté son résultat en 2024 - et en faisant preuve d’une sélectivité renforcée pour le lancement de nouveaux programmes, l’entreprise dégage à nouveau une contribution bénéficiaire.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS





ACCORDS CONCERNANT CERTAINS ACTIFS D’INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ

Londres Gatwick : approbation de la « Northern Runway »



Le projet de transformation de la piste de roulage de l’aéroport Londres Gatwick, pour permettre une utilisation duale avec la piste principale, a été approuvé par les autorités britanniques.

Cette transformation permettra d’augmenter la capacité de l’aéroport au début de la prochaine décennie en la portant à 80 millions de passagers.

Par cette décision, le gouvernement britannique acte le rôle essentiel du trafic aérien dans le développement économique du pays et de sa capitale.

Nouvel aéroport de Lisbonne : lancement de la phase de preliminary design



À la demande des autorités portugaises fin 2024, VINCI Airports, à travers sa filiale ANA, a engagé en janvier 2025 les études préalables à la réalisation d’un nouvel aéroport à Alcochete près de Lisbonne.

Une nouvelle étape a été franchie avec la consultation des parties prenantes, l’adaptation du projet en résultant puis la réception d’une réponse favorable du concédant en 2025 concernant le lancement de la phase de design préliminaire.

OMA (Mexique) : signature du nouveau contrat de régulation économique



En fin d’année 2025, OMA a reçu la validation par le concédant mexicain de son plan quinquennal 2026-2030 (« Master Development Program ») définissant :

les investissements à réaliser sur la période (environ 800 millions d’euros) ; l’augmentation des tarifs associée (inflation de référence majorée au total de +6,9 % sur la période).



Aéroports du Cap-Vert : nouveaux investissements pour augmenter leur capacité



Après avoir finalisé la première phase de modernisation et de décarbonation des aéroports de l’archipel, VINCI Airports a annoncé début 2026 le lancement d’un nouveau programme d’investissements. S’élevant à 142 millions d’euros sur trois ans, ce programme vise à accompagner la croissance du trafic aérien et soutenir le dynamisme économique et touristique du pays.

Escota : approbation du programme de travaux de fin de concession



L’année 2025 a marqué l’approbation du programme de travaux d’entretien et de renouvellement d’Escota, visant à assurer le bon état des ouvrages lorsque le contrat de concession arrivera à son terme (février 2032).

Cofiroute : signature d’un contrat de plan



Au terme d’un dialogue constructif avec l’État concédant, VINCI Autoroutes a conclu en janvier 2026 un nouvel avenant au contrat de concession de Cofiroute.

Celui-ci porte notamment sur une enveloppe d’investissements d’un montant d’environ 350 millions d’euros à réaliser sur le réseau interurbain. Ils englobent principalement des projets de mobilité partagée, d’accueil de véhicules électriques, d’insertion environnementale et d’aménagement du territoire. Cet avenant intègre également la compensation16 de la hausse de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) résultant de la loi de finances pour 2020.

Des hausses tarifaires spécifiques17 permettront de financer cet avenant.

Northwest Parkway (Denver) : mise en place d’un système de modulation du péage



VINCI Highways a mis en œuvre fin 2024, avec plus d’un an d’avance, une modulation tarifaire jour/nuit, conduisant à une hausse des recettes et a poursuivi son programme d’optimisation et de réinternalisation des coûts.

NOMINATIONS ET GOUVERNANCE

Comité Exécutif de VINCI



Depuis la nomination, en mai 2025, de Pierre Anjolras comme directeur général du Groupe, plusieurs nominations au comité Exécutif de VINCI sont intervenues.

La composition de celui-ci peut être consultée sur le site Internet du Groupe (Équipe de direction | VINCI).

Conseil d’administration de VINCI



Lors de la prochaine assemblée générale, les actionnaires auront à se prononcer sur le renouvellement du mandat d’administrateur de Xavier Huillard, Président du Conseil d’administration.

AMBITION ENVIRONNEMENTALE

VINCI a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie, illustrée notamment par les éléments suivants :

Climat : les émissions de gaz à effet de serre de VINCI sur son périmètre direct ont diminué de 26 % en 2025 18 , en ligne avec la trajectoire de réduction de 40 % visée à horizon 2030 1 8 . Notation : VINCI a obtenu la note A sur le volet Climat du CDP 19 .



CAPITAL SOCIAL

Au cours de l’exercice 2025, le Groupe a acquis 16,6 millions de titres VINCI sur le marché pour un montant de 2,0 milliards d’euros et a réalisé 0,8 milliard d’euros d’augmentations de capital portant sur 7,5 millions d’actions créées dans le cadre des plans d’actionnariat destinés aux salariés du Groupe. Sur autorisation de l’assemblée générale, le Conseil d’administration a décidé en 2025 d’annuler 7,5 millions d’actions auto-détenues.

Au 31 décembre 2025, à la suite de ces opérations, le capital de VINCI était constitué de 581,8 millions d’actions, dont 25,8 millions d’actions auto-détenues (représentant 4,4 % du capital à cette date).

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires un nouveau programme de rachat d’actions.

IV. PERSPECTIVES





Les besoins d’investissements dans les infrastructures vitales (mobilité, développement urbain, électrification et digitalisation) vont s’amplifier sous l’effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde.

Dans ce contexte, fort de ses savoir-faire et s’appuyant sur une organisation décentralisée particulièrement agile et réactive, VINCI aborde l’année avec confiance et sérénité.

Le Groupe entend continuer à faire preuve de discipline tant dans ses prises de commandes qu’en matière de croissance externe, privilégiant la progression des marges, la génération de cash-flow et la création de valeur dans la durée.

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table à ce stade sur les évolutions suivantes en 2026 :

Concessions : Désormais bien établi au-dessus de son niveau pré-crise sanitaire, le trafic des aéroports du réseau devrait - au global - continuer à croitre en phase avec la croissance économique mondiale, avec des situations différentes selon les zones géographiques ; La progression du trafic des autoroutes françaises devrait évoluer en ligne avec l’activité économique du pays et de ses voisins, dont l’Espagne et l’Italie.





Services à l’énergie :

Portés par les fortes dynamiques de leurs marchés, les services à l’énergie devraient connaître à nouveau une croissance de chiffre d’affaires - dans une fourchette « mid to high single digit » - avec une nouvelle amélioration attendue du taux de marge 20 qui se situe déjà aux plus hauts niveaux du secteur. La capacité totale de production d’électricité renouvelable de Zero.e - en opération, en construction et en Ready-To-Build - pourrait être portée de 5 GW 21 à environ 6 GW en fin d’exercice 2026.





Construction :

Reflet de sa politique constante de sélectivité, le chiffre d’affaires – hors effet change - devrait être du même ordre que celui de 2025, avec un taux de marge 2 0 au moins équivalent.



Sur la base de ces évolutions, et à fiscalité inchangée22, VINCI afficherait en 2026 :

Une nouvelle progression de son chiffre d‘affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du Groupe ;

Un cash-flow libre qui, en première approche, pourrait atteindre 6 milliards d’euros23.

V. RÉMUNÉRATION DE L’ACTIONNAIRE



Dividende



Compte tenu de la qualité de la performance économique réalisée et de sa confiance dans les perspectives du Groupe, le Conseil d’administration24 a décidé de proposer la distribution au titre de l’exercice 2025 d’un dividende de 5,0 euros par action, en augmentation de +5,3 % par rapport à l’exercice précédent.

Un acompte de 1,05 euro ayant été versé en octobre 2025, il resterait à verser un solde de 3,95 euros, payable en numéraire le 23 avril 2026, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale.

Le taux de distribution (pay out) représenterait 58 % du résultat net part du Groupe, soit un niveau proche de l’objectif de 60 % que le Groupe se fixe à moyen terme25.

Par rapport au cours de Bourse de clôture au 30 janvier 2026, le rendement ressort à 4,1 %.

Politique de rachat d’actions



Au-delà de l’objectif premier visant à compenser la dilution occasionnée par les créations d’actions dans le cadre des plans d’épargne salariale, le Groupe pourra procéder à des rachats d’actions de manière opportuniste en fonction de ses marges de manœuvre financières après prise en compte de la croissance externe et en fonction des conditions de marché.

Ce faisant, VINCI veillera à conserver une structure financière solide justifiant le maintien des excellentes notations de crédit qui lui sont attribuées.

*********

**********

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Les annexes sont présentées dans la pièce jointe à ce mail.

1 « Surtaxe IS » : impacts négatifs de 449 millions d’euros sur le résultat net et de 425 millions d’euros sur le cash-flow libre de la contribution exceptionnelle en 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

2 Ils concernent essentiellement les acquisitions à l’international de : i/ VINCI Concessions. VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Édimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 30 juin 2024. Il a contribué à hauteur de 419 millions d’euros au chiffre d’affaires 2025 (et de 210 millions d’euros au chiffre d’affaires de 2024). Pour VINCI Highways, il faut noter au Brésil la reprise en mars 2025 de l'exploitation de l'autoroute BR-040 (Via Cristais) et la consolidation par intégration globale d’Entrevias depuis octobre 2025 (cf page 4 de ce communiqué) ; ii/ VINCI Energies : 33 acquisitions en 2025 et 34 en 2024, qui ont contribué pour plus de 600 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires ; iii/ VINCI Construction, près de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire, dont 664 millions d’euros pour FM Conway Limited (Royaume-Uni) dont l’acquisition a été finalisée fin janvier 2025. Une synthèse des acquisitions dans les services à l’énergie et la construction est disponible en Annexe F de ce communiqué.

3 En raison de l’appréciation de l’euro par rapport à la plupart des autres devises, dont le dollar américain.

4 Après prise en compte des instruments dilutifs.

5 L’agence Standard & Poor’s a maintenu inchangées ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable) en octobre 2025, de même que Moody’s (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable) en mai 2025.

6 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

7 Dont au Brésil : i/ autoroute BR-040 (Via Cristais), chiffre d’affaires de 68 millions d’euros en 2025 ; ii/ Entrevias, chiffre d’affaires comptabilisé depuis fin octobre de 25 millions d’euros.

8 Cf synthèse des acquisitions de VINCI Energies en Annexe F de ce communiqué.

9 EPC: Engineering, Procurement and Construction.

10 Plateformes de conversion HVDC (High Voltage Direct Current) et premier terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié en Allemagne ; projets de lignes de transmission électrique à haute tension au Brésil ; démarrage de l’important contrat de transmission électrique en Australie dans le cadre d’un partenariat public-privé de 35 ans.

11 Leur baisse par rapport à 2024 (10,4 milliards d’euros) s’explique par un effet de base élevé. Le pôle avait notamment enregistré en 2024 deux commandes d’une valeur de 2,5 milliards d’euros au titre de plateformes offshore de conversion d’énergie électrique en mer du Nord pour un opérateur allemand.

12 En mai 2025, deux nouvelles fermes photovoltaïques ont été mises en service au Brésil, d’une capacité totale de 0,6 GW, portant la capacité en opération du portefeuille à 1,2 GW. De plus, 3,9 GW supplémentaires sont en construction ou Ready-To-Build : 2,1 GW en Espagne, 0,9 GW aux États-Unis et 0,8 GW au Brésil - avec un objectif de mise en production pour ces trois pays en 2026-2027 - et 0,1 GW en Équateur, qui devrait être mise en service à horizon 2027.

13 BESS : Battery Energy Storage Systems.

14 On notera que Cobra IS est actuellement en charge de la maintenance d’environ 40 000 km de lignes électriques au Brésil.

15 Depuis 2023, Cobra IS a également cédé au Brésil 50 % du PPP Sertaneja et 50 % du PPP Chimarrao. Le montant total de ces trois cessions (Mantiqueira, Sertaneja et Chimarrao) représente près de 300 millions d’euros.

16 Conformément à la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Paris en mai 2025.

17 Cofiroute : passage d’une indexation annuelle des péages de 70 % de l’inflation de référence à 83 % de l’inflation de référence jusqu’à la fin de la concession et hausses additionnelles pour les véhicules légers de 0,472 % au 1er février 2026 puis de 0,173 % par an de 2027 à 2030.

18 Par rapport à 2018.

19 Carbon Disclosure Project.

20 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

21 Sur la base du portefeuille actuel de 5 GW de capacité, l’EBITDA de Zero.e devrait dépasser 400 millions d’euros d’ici 2030.

22 En retenant pour 2026 le taux d’imposition sur les sociétés en France majoré mis en place en 2025 (soit environ 36 %).

23 En retenant l’hypothèse d’une enveloppe d’investissements de Zero.e comparable à celle de 2025 (0,9 milliard d’euros).

24 Réuni le 5 février 2026 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes de l’exercice 2025, lesquels seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires le 14 avril 2026. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’établissement.

25 Cet objectif s’entend hors circonstances exceptionnelles, comme celles rencontrées lors de la crise sanitaire : le pay out avait été porté à plus de 90 % au titre de l’exercice 2020 et à plus de 60 % au titre de l’exercice 2021.

