Síldarvinnslan hf. - Drög að stjórnendauppgjöri 2025

Drög að stjórnendauppgjöri vegna ársins 2025 liggja nú fyrir og samkvæmt þeim mun EBITDA afkoma ársins nema um USD 113 - 115 milljónir sem er nokkuð hærri en fyrri afkomuspá sem gerði ráð fyrir EBITDA afkomu að fjárhæð USD 96 – 104 milljónir. Er í drögunum gert ráð fyrir að hagnaður félagsins eftir skatta verði að fjárhæð USD 62 – 64 milljónir. Helstu ástæður hærri afkomu má rekja til sterkari markaða en einnig gekk síldarvertíð vel í lok ársins og var umfram áætlanir.
Vinna við endurskoðun ársuppgjörs er í gangi og því geta lykiltölur enn tekið smávægilegum breytingum á uppgjörstímabilinu. Fyrirtækið mun birta niðurstöðu ársins þann 5. mars næstkomandi í samræmi við fjárhagsdagatal.
Nánari upplýsingar veitir Gunnþór Ingvason, forstjóri Síldarvinnslunnar hf. í síma 470-7000 eða á fjarfestir@svn.is