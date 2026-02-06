Telenor rapporterer sterke resultater og kunngjør tilbakekjøpsprogram på 15 milliarder kroner

Telenor går inn i 2026 med sterk nordisk vekst, solid finansiell posisjon og en forenklet portefølje, i tråd med ambisjonene fra kapitalmarkedsdagen.

– Resultatene for 2025 viser at vi leverer som lovet. Vi går nå inn i 2026 med en forenklet portefølje og solid finansiell slagkraft. Jeg er svært stolt av den sterke innsatsen fra våre medarbeidere gjennom året, hvordan vi hver dag setter kundene først og hvordan vi utvikler tjenester som gir mer trygghet og verdi i hverdagen, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Høydepunkter i fjerde kvartal:

Tjenesteinntekter på 19,8 milliarder kroner i kvartalet.

Justert EBITDA på 8,6 milliarder kroner i kvartalet.

Fri kontantstrøm før M&A på 4,1 milliarder kroner i kvartalet.

Tjenesteinntektene økte med 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og justert EBITDA steg med 11,7 prosent. For hele året har Telenor-konsernet levert en justert EBITDA på 34,5 milliarder kroner og fri kontantstrøm før M&A på 12,9 milliarder kroner.

Norden fortsetter som vekstmotor

Den nordiske vekstmaskinen fortsatte med uforstyrret styrke i Q4 og leverte nok et kvartal med solide resultater, med 2,8 prosent organisk vekst i tjenesteinntekter og 8,7 prosent økning i justert EBITDA. Norden var den største bidragsyteren, men også Amp leverte sterk fremgang gjennom solide resultater i finske KNL, som sikret betydelig inntektsvekst fra leveranser til både det finske og svenske forsvaret. Samtidig leverte Connexion solid volumvekst, med en økning på 24 prosent sammenlignet med utgangen av 2024.

Ved utgangen av kvartalet kjøpte Skygard, hvor Telenor Infrastruktur eier 31,7 prosent, to datasentre, noe som doblet kapasiteten og bidro til et robust grunnlag for videre vekst. Organisk vekst i tjenesteinntekter for Asia ved Grameenphone endte på 3,4 prosent for kvartalet, fortsatt preget av krevende markedsforhold i Bangladesh.

Forenkling og tydelig nordisk retning

I løpet av 2025 tok Telenor viktige steg for å forenkle konsernporteføljen og redusere risiko. Salget av Allente til Viaplay, fullført salg av Telenor Pakistan og den nylig inngåtte avtalen om salg av eierandelen i True Corporation i Thailand til en verdi av om lag 39 milliarder kroner, er sentrale milepæler.

– Med salgene av Telenor Pakistan og True tar vi store, konkrete steg mot et mer nordensentrert Telenor. Forenklingen frigjør kapital, reduserer risiko og styrker vår strategiske fleksibilitet, sier Schilbred Fasmer.

Innfrir løfter fra kapitalmarkedsdagen

For 2025 foreslår styret et utbytte på 9,70 kroner per aksje, i tråd med den langsiktige ambisjonen om å øke utbyttet over tid. Samtidig annonserer styret et planlagt tilbakekjøpsprogram på 15 milliarder kroner over tre år, som vil bli igangsatt når det innledende salget av aksjene i True er gjennomført, forutsatt nødvendige godkjenninger.

– Vår prioritet er å sikre fortsatt vekst, høy avkastning på kapital og en attraktiv og forutsigbar avkastning til aksjonærene. Vi lanserer nå et betydelig tilbakekjøpsprogram som sikrer at de verdiene vi frigjør kommer aksjonærene til gode, samtidig som vi opprettholder en solid finansiell posisjon, sier Schilbred Fasmer.

I tillegg til tilbakekjøpsprogrammet vil deler av inntektene fra salget av True gå til nedbetaling av et obligasjonslån (11,5 milliarder kroner) og finansiere oppkjøpet av GlobalConnect Norge B2C (6 milliarder kroner).

– Samtidig som vi tilbakefører verdier til aksjonærene, sikrer vi oss også fleksibilitet til å realisere mulige attraktive kjøpsmuligheter i Norden. Vi vil gjøre ytterligere tilbakeføring av kapital dersom slike muligheter ikke lar seg realisere, sier Schilbred Fasmer.

Geopolitisk uro og skjerpet trusselbilde

I 2025 stoppet Telenors sikkerhetsløsninger rundt 2,1 milliarder digitale angrep, inkludert 37,9 millioner svindelanrop og 43,5 millioner svindel-SMS. Sikkerhetsfilteret blokkerte i tillegg rundt to milliarder utrygge nettsider.

– Det samlede trusselbildet understreker hvor sentral Telenors digitale infrastruktur er for å beskytte kunder, virksomheter og kritiske samfunnsfunksjoner. Jeg er svært stolt av å se utviklingen til vårt selskap KNL, som leverer oppdragskritiske kommunikasjonstjenester til de finske og svenske forsvarsstyrkene, sier Schilbred Fasmer.

Finansielle utsikter for 2026:

Lav énsifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter.

Middels ensifret organisk vekst i justert EBITDA i Norden.

Driftsinvesteringer i den nordiske virksomheten er ventet å utgjøre rundt 14 prosent av inntektene.

Lav til middels énsifret organisk vekst i justert EBITDA for konsernet.

Fri kontantstrøm før M&A, eksklusive utbytte fra tilknyttede selskaper, på mellom 10-11 milliarder kroner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ingibjörg Meyer-Myklestad, kommunikasjonsdirektør, mobil +47 90 60 55 05

Frank Maaø, leder for investorrelasjoner, mobil +47 91 67 40 45

Vedlegg