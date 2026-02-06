SATO Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2025 julkaistu

SATO Oyj, Pörssitiedote 6.2.2026 klo 09.15

SATO on julkaissut vuoden 2025 vuosikertomuksen suomen- ja englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla ja tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Tilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien SATOn laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Lisäksi yhtiö on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2025 sekä osana vuosikertomusta että erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivujen osiossa Hallinto.

SATO Oyj



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

