Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest - Opdateret

Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.

I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de

tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte

bliver derfor den 3. februar 2025.

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / Andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel Danmark Fokus, klasse DKK d DK0060244325 8,90 0,00 0,00 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d DK0060244242 19,00 0,00 0,00 Danmark Indeks, klasse DKK d DK0010266238 7,70 0,00 0,00 Danmark, klasse DKK d DK0010252873 10,00 0,00 0,00 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d DK0010078070 1,80 0,00 0,80 Danske Indeksobligationer KL DK0015942650 1,20 0,74 0,00 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d DK0016290422 2,60 0,00 0,00 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d DK0016105380 2,40 0,00 1,10 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 2,00 0,00 0,00 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,00 0,00 Europa 2 KL DK0010245901 14,20 0,00 0,00 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d DK0016253651 13,40 0,00 0,00 Europa Indeks BNP, klasse DKK d DK0015737563 34,30 0,00 0,00 Europa Indeks, klasse DKK d DK0010266311 5,10 0,00 0,00 Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 5,60 0,00 0,00 Europa, klasse DKK d DK0010252956 13,40 0,00 0,00 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 8,30 0,00 0,00 Fonde, klasse DKK d DK0015989610 1,70 0,00 1,00 Global Indeks, klasse DKK d DK0010263052 5,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future 2 KL DK0010270503 0,40 0,00 0,00 Global Sustainable Future, klasse DKK d DK0010264530 3,10 0,00 0,00 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 11,10 0,00 0,00 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060187771 0,00 0,00 0,00 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h DK0060550523 4,50 0,00 0,00 Globale Obligationsmarkeder KL DK0016255193 0,00 0,00 0,00 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,00 0,00 Japan, klasse DKK d DK0015971675 15,20 0,00 0,00 Mix Obligationer DK0060430627 1,30 0,00 0,00 Nye Markeder 2, klasse DKK d DK0060080380 2,20 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d DK0060073252 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h DK0016209323 0,00 0,00 0,00 Nye Markeder, klasse DKK d DK0015710602 3,30 0,00 0,00 USA Indeks, klasse DKK d DK0010257757 2,80 0,00 0,00

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring