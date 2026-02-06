Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select - Opdateret

|Nasdaq Copenhagen
Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.
I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.
Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de
tidligere udbetalte aconto udbytter.
Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte
bliver derfor den 3. februar 2025.
Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
|Afdeling / Andelsklasse
|ISIN-kode
|Samlet udbytte kr. pr. andel
|Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel
|Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
|Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d
|DK0016303936
|0,00
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
|DK0060244408
|6,00
|0,00
|0,00
|Kommuner 4
|DK0016205685
|2,10
|0,00
|1,10
