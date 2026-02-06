Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest Select - Opdateret

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 København K















Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 33 33 71 71

Telefax 33 15 71 71

www,danskeinvest.dk





Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.

I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.

Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de

tidligere udbetalte aconto udbytter.

Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte

bliver derfor den 3. februar 2025.

Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.

Afdeling / Andelsklasse ISIN-kode Samlet udbytte kr. pr. andel Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d DK0016303936 0,00 0,00 0,00 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d DK0060244408 6,00 0,00 0,00 Kommuner 4 DK0016205685 2,10 0,00 1,10

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Structuring