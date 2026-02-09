Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 9. februar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 6
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|2. februar 2026
|5.000
|1.600,37
|8.001.850
|3. februar 2026
|5.000
|1.611,71
|8.058.550
|4. februar 2026
|5.000
|1.640,16
|8.200.800
|5. februar 2026
|4.500
|1.667,25
|7.502.625
|6. februar 2026
|4.500
|1.678,71
|7.554.195
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|24.000
|1.638,25
|39.318.020
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.132.147
|1.359,63
|1.539.302.186
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.132.147 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,46 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volumen
|Pris
|Handelssted
|Dato/tidspunkt
|10
|1584
|XCSE
|20260202 9:00:05.090000
|4
|1581
|XCSE
|20260202 9:06:01.668000
|3
|1582
|XCSE
|20260202 9:07:37.571000
|21
|1582
|XCSE
|20260202 9:07:46.876000
|22
|1587
|XCSE
|20260202 9:25:46.785000
|35
|1589
|XCSE
|20260202 9:26:43.584000
|7
|1591
|XCSE
|20260202 9:30:44.441000
|7
|1590
|XCSE
|20260202 9:31:12.103000
|15
|1590
|XCSE
|20260202 9:31:12.103000
|6
|1593
|XCSE
|20260202 9:32:47.349000
|6
|1593
|XCSE
|20260202 9:32:47.349000
|19
|1593
|XCSE
|20260202 9:32:47.349000
|26
|1593
|XCSE
|20260202 9:33:48.404000
|2
|1594
|XCSE
|20260202 9:35:39.982000
|8
|1594
|XCSE
|20260202 9:35:39.982000
|10
|1594
|XCSE
|20260202 9:35:39.982000
|21
|1591
|XCSE
|20260202 9:39:31.543000
|22
|1592
|XCSE
|20260202 9:40:53.571000
|22
|1591
|XCSE
|20260202 9:40:53.590000
|11
|1590
|XCSE
|20260202 9:49:37.203000
|11
|1590
|XCSE
|20260202 9:49:37.203000
|34
|1592
|XCSE
|20260202 9:50:34.965000
|7
|1592
|XCSE
|20260202 9:50:34.965000
|21
|1592
|XCSE
|20260202 9:50:52.062000
|34
|1592
|XCSE
|20260202 9:51:57.759000
|3
|1592
|XCSE
|20260202 9:52:09.251000
|200
|1590
|XCSE
|20260202 9:53:20.360604
|5
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:21.173423
|16
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:21.173423
|8
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:21.173423
|171
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:21.173454
|117
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:27.837042
|83
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:27.837049
|113
|1593
|XCSE
|20260202 9:59:36.690022
|100
|1592
|XCSE
|20260202 9:59:42.869094
|200
|1592
|XCSE
|20260202 10:04:28.812617
|10
|1590
|XCSE
|20260202 10:18:39.923000
|116
|1589
|XCSE
|20260202 10:18:39.923769
|3
|1589
|XCSE
|20260202 10:23:01.272802
|8
|1590
|XCSE
|20260202 10:34:17.968000
|8
|1593
|XCSE
|20260202 10:36:44.212000
|7
|1593
|XCSE
|20260202 10:36:44.212000
|11
|1593
|XCSE
|20260202 10:37:27.335000
|20
|1593
|XCSE
|20260202 10:37:27.335000
|11
|1591
|XCSE
|20260202 10:39:03.985000
|10
|1591
|XCSE
|20260202 10:43:07.096000
|1
|1591
|XCSE
|20260202 10:43:07.096000
|24
|1594
|XCSE
|20260202 10:49:11.757000
|8
|1594
|XCSE
|20260202 10:49:11.757000
|19
|1594
|XCSE
|20260202 10:49:11.757000
|7
|1594
|XCSE
|20260202 10:49:11.774000
|22
|1592
|XCSE
|20260202 10:55:37.298000
|31
|1590
|XCSE
|20260202 10:58:50.093000
|31
|1589
|XCSE
|20260202 10:59:26.362000
|81
|1589
|XCSE
|20260202 10:59:26.362722
|15
|1589
|XCSE
|20260202 10:59:51.236000
|21
|1594
|XCSE
|20260202 11:04:56.481000
|9
|1594
|XCSE
|20260202 11:04:56.499000
|9
|1594
|XCSE
|20260202 11:04:56.499000
|21
|1595
|XCSE
|20260202 11:08:38.461000
|4
|1597
|XCSE
|20260202 11:11:28.232000
|8
|1597
|XCSE
|20260202 11:11:28.232000
|1
|1597
|XCSE
|20260202 11:12:38.568000
|7
|1597
|XCSE
|20260202 11:12:38.568000
|11
|1595
|XCSE
|20260202 11:13:41.406000
|11
|1594
|XCSE
|20260202 11:16:44.513000
|10
|1594
|XCSE
|20260202 11:22:27.270000
|1
|1594
|XCSE
|20260202 11:22:27.270000
|11
|1594
|XCSE
|20260202 11:22:27.270000
|11
|1596
|XCSE
|20260202 11:31:26.756000
|17
|1598
|XCSE
|20260202 11:43:43.879000
|39
|1600
|XCSE
|20260202 11:45:07.823000
|12
|1600
|XCSE
|20260202 11:45:07.828000
|11
|1598
|XCSE
|20260202 11:45:08.096000
|11
|1597
|XCSE
|20260202 11:46:49.975000
|11
|1597
|XCSE
|20260202 11:48:24.783000
|5
|1600
|XCSE
|20260202 11:52:33.463000
|6
|1601
|XCSE
|20260202 11:54:19.077000
|3
|1601
|XCSE
|20260202 11:54:19.077000
|4
|1602
|XCSE
|20260202 11:54:28.446000
|8
|1602
|XCSE
|20260202 11:54:28.446000
|33
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:26.039000
|1
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:26.039000
|5
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:26.058000
|7
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:26.058000
|5
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:31.905000
|7
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:31.905000
|5
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:42.453000
|8
|1602
|XCSE
|20260202 11:55:42.453000
|22
|1600
|XCSE
|20260202 11:55:42.471000
|31
|1600
|XCSE
|20260202 12:02:30.026000
|18
|1599
|XCSE
|20260202 12:05:11.181000
|13
|1599
|XCSE
|20260202 12:05:19.137000
|18
|1599
|XCSE
|20260202 12:05:19.137000
|31
|1599
|XCSE
|20260202 12:05:19.477000
|21
|1598
|XCSE
|20260202 12:10:48.211000
|1
|1600
|XCSE
|20260202 12:12:35.394000
|21
|1600
|XCSE
|20260202 12:13:53.993000
|2
|1602
|XCSE
|20260202 12:23:45.414000
|9
|1602
|XCSE
|20260202 12:23:45.414000
|14
|1602
|XCSE
|20260202 12:23:45.414000
|20
|1602
|XCSE
|20260202 12:23:45.425000
|18
|1602
|XCSE
|20260202 12:23:45.431000
|11
|1599
|XCSE
|20260202 12:23:45.436000
|11
|1599
|XCSE
|20260202 12:28:56.067000
|11
|1599
|XCSE
|20260202 12:44:03.366000
|11
|1599
|XCSE
|20260202 12:44:03.505000
|10
|1601
|XCSE
|20260202 13:10:58.883000
|1
|1601
|XCSE
|20260202 13:12:32.436000
|10
|1601
|XCSE
|20260202 13:12:32.436000
|11
|1600
|XCSE
|20260202 13:14:39.011000
|10
|1600
|XCSE
|20260202 13:14:39.011000
|21
|1599
|XCSE
|20260202 13:17:22.206000
|11
|1604
|XCSE
|20260202 13:21:41.398000
|6
|1604
|XCSE
|20260202 13:22:27.905000
|8
|1604
|XCSE
|20260202 13:22:27.905000
|6
|1604
|XCSE
|20260202 13:22:35.433000
|11
|1604
|XCSE
|20260202 13:31:41.407000
|6
|1605
|XCSE
|20260202 13:37:14.646000
|27
|1605
|XCSE
|20260202 13:38:19.424000
|7
|1606
|XCSE
|20260202 13:41:28.708000
|9
|1606
|XCSE
|20260202 13:41:28.708000
|8
|1606
|XCSE
|20260202 13:41:28.708000
|1
|1606
|XCSE
|20260202 13:42:09.519000
|9
|1606
|XCSE
|20260202 13:42:09.519000
|1
|1607
|XCSE
|20260202 13:43:08.826000
|22
|1607
|XCSE
|20260202 13:43:08.826000
|12
|1607
|XCSE
|20260202 13:43:08.826000
|8
|1607
|XCSE
|20260202 13:43:08.826000
|22
|1605
|XCSE
|20260202 13:43:08.870000
|22
|1604
|XCSE
|20260202 13:49:54.578000
|22
|1602
|XCSE
|20260202 13:49:58.938000
|4
|1604
|XCSE
|20260202 13:51:32.856000
|9
|1604
|XCSE
|20260202 13:51:32.856000
|8
|1604
|XCSE
|20260202 13:51:32.856000
|19
|1604
|XCSE
|20260202 13:51:54.309000
|6
|1604
|XCSE
|20260202 13:55:11.630000
|5
|1604
|XCSE
|20260202 13:55:11.630000
|22
|1601
|XCSE
|20260202 14:00:49.020000
|5
|1600
|XCSE
|20260202 14:05:43.214000
|16
|1600
|XCSE
|20260202 14:05:43.216000
|5
|1600
|XCSE
|20260202 14:05:43.216000
|21
|1600
|XCSE
|20260202 14:08:21.815000
|22
|1600
|XCSE
|20260202 14:10:43.278000
|2
|1600
|XCSE
|20260202 14:10:43.285000
|22
|1600
|XCSE
|20260202 14:12:00.360000
|21
|1600
|XCSE
|20260202 14:22:52.697000
|33
|1600
|XCSE
|20260202 14:33:49.246000
|17
|1600
|XCSE
|20260202 15:00:02.441000
|11
|1601
|XCSE
|20260202 15:07:39.136000
|21
|1599
|XCSE
|20260202 15:12:29.213000
|11
|1600
|XCSE
|20260202 15:24:19.409000
|4
|1600
|XCSE
|20260202 15:24:19.409000
|3
|1604
|XCSE
|20260202 15:29:03.995000
|21
|1604
|XCSE
|20260202 15:31:29.093000
|31
|1605
|XCSE
|20260202 15:37:05.841000
|11
|1606
|XCSE
|20260202 15:43:18.696000
|11
|1606
|XCSE
|20260202 15:43:18.696000
|11
|1607
|XCSE
|20260202 15:49:16.799000
|10
|1607
|XCSE
|20260202 15:49:16.799000
|11
|1607
|XCSE
|20260202 15:49:16.799000
|10
|1607
|XCSE
|20260202 15:49:16.799000
|33
|1606
|XCSE
|20260202 15:49:48.113000
|31
|1606
|XCSE
|20260202 15:51:33.229000
|21
|1607
|XCSE
|20260202 15:51:51.588000
|9
|1607
|XCSE
|20260202 15:51:51.588000
|10
|1607
|XCSE
|20260202 15:51:51.588000
|11
|1607
|XCSE
|20260202 15:51:51.588000
|24
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:00.107000
|9
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:00.107000
|25
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:00.135000
|11
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:03.524000
|9
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:03.524000
|70
|1609
|XCSE
|20260202 15:52:33.792000
|4
|1609
|XCSE
|20260202 15:52:33.792000
|82
|1609
|XCSE
|20260202 15:52:33.792000
|20
|1610
|XCSE
|20260202 15:52:47.725000
|5
|1610
|XCSE
|20260202 15:52:54.189000
|6
|1610
|XCSE
|20260202 15:52:54.189000
|21
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:59.123000
|31
|1607
|XCSE
|20260202 15:52:59.123000
|21
|1606
|XCSE
|20260202 15:53:28.189000
|31
|1605
|XCSE
|20260202 15:54:08.628000
|11
|1604
|XCSE
|20260202 15:58:19.790000
|11
|1604
|XCSE
|20260202 15:58:19.790000
|9
|1608
|XCSE
|20260202 16:07:34.329000
|33
|1608
|XCSE
|20260202 16:07:34.329000
|21
|1607
|XCSE
|20260202 16:14:48.648000
|22
|1607
|XCSE
|20260202 16:14:48.653000
|8
|1609
|XCSE
|20260202 16:15:39.392000
|10
|1609
|XCSE
|20260202 16:15:39.392000
|11
|1609
|XCSE
|20260202 16:16:13.499000
|47
|1609
|XCSE
|20260202 16:16:59.983190
|93
|1609
|XCSE
|20260202 16:16:59.983220
|22
|1609
|XCSE
|20260202 16:19:04.908000
|11
|1609
|XCSE
|20260202 16:19:04.908000
|12
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:04.908000
|51
|1609
|XCSE
|20260202 16:19:04.908742
|9
|1609
|XCSE
|20260202 16:19:04.908778
|28
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:04.909000
|11
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:07.030000
|12
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:07.048000
|12
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:12.382000
|6
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:48.924000
|12
|1610
|XCSE
|20260202 16:19:57.803000
|12
|1610
|XCSE
|20260202 16:20:01.676000
|9
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:02.780000
|11
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:02.780000
|10
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:02.780000
|14
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:02.780000
|11
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:02.780000
|12
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:14.099000
|9
|1611
|XCSE
|20260202 16:20:14.100000
|3
|1611
|XCSE
|20260202 16:22:02.805000
|103
|1611
|XCSE
|20260202 16:22:46.887052
|68
|1611
|XCSE
|20260202 16:22:46.887072
|29
|1611
|XCSE
|20260202 16:22:46.887092
|33
|1610
|XCSE
|20260202 16:23:48.179000
|5
|1610
|XCSE
|20260202 16:23:48.179000
|9
|1612
|XCSE
|20260202 16:24:48.100000
|26
|1612
|XCSE
|20260202 16:24:48.100000
|9
|1612
|XCSE
|20260202 16:24:48.100000
|11
|1612
|XCSE
|20260202 16:24:48.121000
|11
|1612
|XCSE
|20260202 16:24:48.121000
|41
|1610
|XCSE
|20260202 16:24:48.169000
|22
|1610
|XCSE
|20260202 16:26:01.781000
|19
|1610
|XCSE
|20260202 16:26:01.781000
|44
|1609
|XCSE
|20260202 16:28:05.504000
|15
|1609
|XCSE
|20260202 16:28:05.524000
|15
|1609
|XCSE
|20260202 16:28:07.100000
|10
|1609
|XCSE
|20260202 16:28:39.098000
|31
|1608
|XCSE
|20260202 16:30:02.016000
|37
|1610
|XCSE
|20260202 16:37:50.437000
|9
|1610
|XCSE
|20260202 16:38:55.125000
|2
|1610
|XCSE
|20260202 16:38:55.125000
|11
|1608
|XCSE
|20260202 16:39:00.241000
|208
|1608
|XCSE
|20260202 16:42:00.524427
|52
|1608
|XCSE
|20260202 16:45:03.523851
|22
|1614
|XCSE
|20260203 9:09:21.216000
|21
|1610
|XCSE
|20260203 9:09:36.492000
|21
|1610
|XCSE
|20260203 9:09:36.504000
|16
|1615
|XCSE
|20260203 9:09:36.511000
|33
|1613
|XCSE
|20260203 9:13:13.095000
|51
|1610
|XCSE
|20260203 9:20:27.259116
|99
|1610
|XCSE
|20260203 9:20:27.259125
|200
|1614
|XCSE
|20260203 10:01:47.545617
|200
|1610
|XCSE
|20260203 10:15:50.095484
|300
|1608
|XCSE
|20260203 10:22:36.089498
|237
|1609
|XCSE
|20260203 10:31:15.457962
|200
|1609
|XCSE
|20260203 10:31:25.915856
|200
|1609
|XCSE
|20260203 10:31:43.370249
|3
|1609
|XCSE
|20260203 10:33:20.530000
|22
|1608
|XCSE
|20260203 10:39:00.648000
|22
|1607
|XCSE
|20260203 10:39:02.477000
|2
|1608
|XCSE
|20260203 10:42:24.078000
|9
|1608
|XCSE
|20260203 10:42:24.078000
|11
|1608
|XCSE
|20260203 10:44:13.207000
|11
|1608
|XCSE
|20260203 10:46:09.898000
|11
|1606
|XCSE
|20260203 10:46:21.512000
|1
|1606
|XCSE
|20260203 10:50:44.703000
|26
|1607
|XCSE
|20260203 10:51:09.425000
|11
|1607
|XCSE
|20260203 10:51:09.428000
|11
|1607
|XCSE
|20260203 10:51:55.711000
|9
|1607
|XCSE
|20260203 10:53:27.717000
|2
|1607
|XCSE
|20260203 10:53:27.717000
|11
|1606
|XCSE
|20260203 10:55:20.318000
|22
|1607
|XCSE
|20260203 11:06:19.083000
|5
|1607
|XCSE
|20260203 11:06:45.764000
|24
|1607
|XCSE
|20260203 11:06:45.785000
|21
|1607
|XCSE
|20260203 11:07:56.281000
|7
|1605
|XCSE
|20260203 11:10:14.042000
|21
|1607
|XCSE
|20260203 11:10:31.571000
|14
|1605
|XCSE
|20260203 11:14:24.359000
|7
|1605
|XCSE
|20260203 11:14:24.359000
|10
|1605
|XCSE
|20260203 11:14:24.359000
|1
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:04.170000
|4
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:05.494000
|1
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:40.105000
|1
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:41.981000
|1
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:42.031000
|1
|1605
|XCSE
|20260203 11:18:46.435000
|3
|1605
|XCSE
|20260203 11:20:44.078000
|4
|1604
|XCSE
|20260203 11:22:46.425000
|2
|1605
|XCSE
|20260203 11:33:49.513000
|11
|1603
|XCSE
|20260203 11:34:09.902000
|10
|1603
|XCSE
|20260203 11:34:09.902000
|10
|1605
|XCSE
|20260203 11:37:10.761000
|23
|1605
|XCSE
|20260203 11:37:49.406000
|16
|1605
|XCSE
|20260203 11:37:49.406000
|11
|1605
|XCSE
|20260203 11:37:49.424000
|22
|1603
|XCSE
|20260203 11:39:40.781000
|22
|1602
|XCSE
|20260203 11:39:42.525000
|5
|1603
|XCSE
|20260203 11:40:25.340000
|6
|1603
|XCSE
|20260203 11:40:25.340000
|22
|1602
|XCSE
|20260203 11:40:25.356000
|11
|1601
|XCSE
|20260203 11:51:09.478000
|11
|1601
|XCSE
|20260203 11:55:47.507000
|1
|1603
|XCSE
|20260203 11:55:47.560000
|11
|1602
|XCSE
|20260203 11:55:52.964000
|11
|1602
|XCSE
|20260203 11:56:42.740000
|11
|1602
|XCSE
|20260203 11:56:44.841000
|11
|1602
|XCSE
|20260203 12:00:14.168000
|11
|1603
|XCSE
|20260203 12:01:48.089000
|24
|1604
|XCSE
|20260203 12:02:46.532000
|18
|1604
|XCSE
|20260203 12:02:46.532000
|11
|1604
|XCSE
|20260203 12:02:46.562000
|5
|1604
|XCSE
|20260203 12:02:46.562000
|11
|1604
|XCSE
|20260203 12:03:33.211000
|11
|1603
|XCSE
|20260203 12:05:22.649000
|4
|1603
|XCSE
|20260203 12:20:31.766000
|11
|1603
|XCSE
|20260203 12:23:14.129000
|11
|1603
|XCSE
|20260203 12:23:14.129000
|2
|1605
|XCSE
|20260203 12:23:44.642000
|25
|1605
|XCSE
|20260203 12:24:20.713000
|11
|1605
|XCSE
|20260203 12:24:20.734000
|17
|1606
|XCSE
|20260203 12:27:13.696000
|2
|1606
|XCSE
|20260203 12:27:13.696000
|18
|1606
|XCSE
|20260203 12:27:13.696000
|11
|1607
|XCSE
|20260203 12:38:57.121000
|1
|1609
|XCSE
|20260203 12:48:48.991000
|10
|1609
|XCSE
|20260203 12:48:48.991000
|2
|1609
|XCSE
|20260203 12:48:48.991000
|11
|1608
|XCSE
|20260203 12:50:34.259000
|11
|1606
|XCSE
|20260203 12:52:58.181000
|10
|1606
|XCSE
|20260203 12:52:58.181000
|11
|1609
|XCSE
|20260203 12:54:37.032000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 13:04:19.304000
|11
|1609
|XCSE
|20260203 13:04:40.300000
|5
|1612
|XCSE
|20260203 13:06:48.879000
|9
|1612
|XCSE
|20260203 13:12:06.924000
|43
|1612
|XCSE
|20260203 13:12:34.593000
|33
|1611
|XCSE
|20260203 13:14:28.034000
|21
|1610
|XCSE
|20260203 13:17:27.212000
|23
|1611
|XCSE
|20260203 13:17:27.218000
|11
|1611
|XCSE
|20260203 13:17:46.661000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 13:18:13.339000
|35
|1613
|XCSE
|20260203 13:25:04.776000
|5
|1612
|XCSE
|20260203 13:26:37.471000
|15
|1614
|XCSE
|20260203 13:31:41.111000
|44
|1615
|XCSE
|20260203 13:35:41.490000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 13:35:41.490000
|11
|1614
|XCSE
|20260203 13:35:41.529000
|11
|1613
|XCSE
|20260203 13:40:18.598000
|11
|1612
|XCSE
|20260203 13:40:51.233000
|31
|1612
|XCSE
|20260203 14:03:59.078000
|33
|1612
|XCSE
|20260203 14:08:40.612000
|11
|1611
|XCSE
|20260203 14:11:15.762000
|11
|1611
|XCSE
|20260203 14:11:15.762000
|11
|1609
|XCSE
|20260203 14:19:50.823000
|11
|1609
|XCSE
|20260203 14:19:50.823000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 14:30:48.021000
|11
|1609
|XCSE
|20260203 14:37:32.520000
|10
|1610
|XCSE
|20260203 14:37:32.521000
|11
|1608
|XCSE
|20260203 14:42:31.520000
|11
|1611
|XCSE
|20260203 14:42:49.027000
|11
|1611
|XCSE
|20260203 14:43:30.373000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 14:47:03.701000
|11
|1612
|XCSE
|20260203 14:54:45.678000
|11
|1613
|XCSE
|20260203 14:57:53.510000
|6
|1614
|XCSE
|20260203 14:58:55.508000
|5
|1614
|XCSE
|20260203 14:58:55.508000
|22
|1613
|XCSE
|20260203 15:00:50.038000
|21
|1615
|XCSE
|20260203 15:01:13.555000
|22
|1614
|XCSE
|20260203 15:04:32.747000
|10
|1614
|XCSE
|20260203 15:04:32.747000
|11
|1614
|XCSE
|20260203 15:04:32.747000
|33
|1613
|XCSE
|20260203 15:04:55.377000
|21
|1611
|XCSE
|20260203 15:13:15.070000
|11
|1613
|XCSE
|20260203 15:21:31.932000
|11
|1613
|XCSE
|20260203 15:21:33.967000
|12
|1615
|XCSE
|20260203 15:25:04.351000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 15:25:04.351000
|9
|1615
|XCSE
|20260203 15:26:07.645000
|2
|1615
|XCSE
|20260203 15:26:07.645000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 15:27:11.238000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 15:28:15.341000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 15:29:19.154000
|6
|1615
|XCSE
|20260203 15:30:18.229000
|4
|1615
|XCSE
|20260203 15:30:18.229000
|1
|1615
|XCSE
|20260203 15:30:18.229000
|43
|1616
|XCSE
|20260203 15:34:53.224000
|22
|1616
|XCSE
|20260203 15:37:33.221000
|21
|1616
|XCSE
|20260203 15:38:24.676000
|9
|1617
|XCSE
|20260203 15:40:01.279000
|5
|1617
|XCSE
|20260203 15:40:01.279000
|18
|1616
|XCSE
|20260203 15:40:24.213000
|21
|1617
|XCSE
|20260203 15:43:09.469000
|21
|1617
|XCSE
|20260203 15:47:10.857000
|12
|1618
|XCSE
|20260203 15:48:26.842000
|31
|1618
|XCSE
|20260203 15:51:32.729000
|31
|1617
|XCSE
|20260203 15:53:02.148000
|31
|1617
|XCSE
|20260203 15:53:21.067000
|31
|1616
|XCSE
|20260203 15:54:17.728000
|13
|1616
|XCSE
|20260203 15:54:52.697000
|22
|1616
|XCSE
|20260203 15:54:52.697000
|13
|1616
|XCSE
|20260203 15:54:52.735000
|11
|1616
|XCSE
|20260203 15:56:21.489000
|12
|1617
|XCSE
|20260203 15:57:18.471000
|30
|1617
|XCSE
|20260203 15:57:18.471000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 15:57:21.645000
|34
|1617
|XCSE
|20260203 15:58:11.055000
|6
|1617
|XCSE
|20260203 15:58:27.909000
|5
|1617
|XCSE
|20260203 15:58:27.909000
|11
|1616
|XCSE
|20260203 15:58:53.311000
|33
|1615
|XCSE
|20260203 15:59:41.084000
|6
|1614
|XCSE
|20260203 16:00:03.195000
|15
|1614
|XCSE
|20260203 16:02:44.607000
|6
|1614
|XCSE
|20260203 16:02:44.607000
|10
|1614
|XCSE
|20260203 16:02:44.607000
|22
|1613
|XCSE
|20260203 16:04:44.003000
|21
|1612
|XCSE
|20260203 16:04:44.651000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 16:05:40.438000
|11
|1610
|XCSE
|20260203 16:05:40.438000
|41
|1614
|XCSE
|20260203 16:16:04.004000
|56
|1616
|XCSE
|20260203 16:17:06.935000
|11
|1616
|XCSE
|20260203 16:17:35.190000
|2
|1616
|XCSE
|20260203 16:19:05.208000
|9
|1616
|XCSE
|20260203 16:19:05.208000
|21
|1615
|XCSE
|20260203 16:19:36.551000
|10
|1615
|XCSE
|20260203 16:19:36.551000
|11
|1614
|XCSE
|20260203 16:22:00.426000
|2
|1614
|XCSE
|20260203 16:22:04.652000
|27
|1615
|XCSE
|20260203 16:23:02.656000
|11
|1615
|XCSE
|20260203 16:23:02.658000
|9
|1615
|XCSE
|20260203 16:23:02.658000
|10
|1615
|XCSE
|20260203 16:23:32.401000
|31
|1614
|XCSE
|20260203 16:24:53.123000
|1
|1616
|XCSE
|20260203 16:34:27.587464
|276
|1616
|XCSE
|20260203 16:34:27.587506
|200
|1616
|XCSE
|20260203 16:34:35.344672
|15
|1615
|XCSE
|20260203 16:35:07.640507
|60
|1615
|XCSE
|20260203 16:35:07.640585
|75
|1615
|XCSE
|20260203 16:35:08.370667
|47
|1615
|XCSE
|20260203 16:35:08.370719
|3
|1615
|XCSE
|20260203 16:35:08.370748
|48
|1617
|XCSE
|20260203 16:37:14.999000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:37:33.583000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:37:56.040000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:38:18.012000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:38:41.605000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:39:03.604000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:39:26.555000
|11
|1617
|XCSE
|20260203 16:39:46.034000
|175
|1617
|XCSE
|20260203 16:42:56.910350
|21
|1627
|XCSE
|20260204 9:01:34.617000
|14
|1625
|XCSE
|20260204 9:02:13.134000
|7
|1625
|XCSE
|20260204 9:02:13.134000
|22
|1631
|XCSE
|20260204 9:03:15.545000
|11
|1631
|XCSE
|20260204 9:03:15.812000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 9:04:49.163000
|11
|1634
|XCSE
|20260204 9:05:37.480000
|11
|1634
|XCSE
|20260204 9:05:52.573000
|7
|1634
|XCSE
|20260204 9:05:54.699000
|4
|1634
|XCSE
|20260204 9:06:25.122000
|7
|1634
|XCSE
|20260204 9:06:25.122000
|5
|1635
|XCSE
|20260204 9:06:49.262000
|6
|1635
|XCSE
|20260204 9:06:56.486000
|5
|1635
|XCSE
|20260204 9:06:56.486000
|2
|1634
|XCSE
|20260204 9:07:17.838000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 9:07:51.629000
|4
|1636
|XCSE
|20260204 9:10:07.675000
|11
|1641
|XCSE
|20260204 9:10:33.440000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 9:10:44.188000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 9:10:52.422000
|11
|1648
|XCSE
|20260204 9:11:45.761000
|11
|1647
|XCSE
|20260204 9:11:45.977000
|11
|1650
|XCSE
|20260204 9:12:46.431000
|11
|1651
|XCSE
|20260204 9:13:37.518000
|11
|1650
|XCSE
|20260204 9:13:45.267000
|11
|1650
|XCSE
|20260204 9:14:28.823000
|11
|1647
|XCSE
|20260204 9:14:28.856000
|11
|1651
|XCSE
|20260204 9:16:16.040000
|11
|1649
|XCSE
|20260204 9:19:15.310000
|4
|1647
|XCSE
|20260204 9:19:39.098000
|7
|1647
|XCSE
|20260204 9:19:54.657000
|4
|1647
|XCSE
|20260204 9:19:54.657000
|11
|1646
|XCSE
|20260204 9:20:33.594000
|4
|1645
|XCSE
|20260204 9:20:52.694000
|11
|1645
|XCSE
|20260204 9:21:27.539000
|4
|1640
|XCSE
|20260204 9:23:00.300000
|7
|1640
|XCSE
|20260204 9:23:00.344000
|4
|1639
|XCSE
|20260204 9:23:53.196000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 9:25:58.388000
|10
|1636
|XCSE
|20260204 9:26:14.559000
|11
|1636
|XCSE
|20260204 9:27:11.233000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 9:28:06.848000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 9:31:34.505000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 9:31:45.699000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 9:31:59.127000
|11
|1637
|XCSE
|20260204 9:32:16.194000
|11
|1635
|XCSE
|20260204 9:32:16.301000
|1
|1638
|XCSE
|20260204 9:36:02.200000
|10
|1638
|XCSE
|20260204 9:36:02.217000
|11
|1637
|XCSE
|20260204 9:38:36.610000
|11
|1636
|XCSE
|20260204 9:38:36.633000
|11
|1634
|XCSE
|20260204 9:38:37.452000
|11
|1631
|XCSE
|20260204 9:38:55.812000
|7
|1628
|XCSE
|20260204 9:38:56.426000
|4
|1628
|XCSE
|20260204 9:38:56.426000
|11
|1645
|XCSE
|20260204 9:55:00.056000
|19
|1644
|XCSE
|20260204 9:57:18.260000
|21
|1646
|XCSE
|20260204 9:58:40.097000
|1
|1647
|XCSE
|20260204 10:01:17.968000
|2
|1658
|XCSE
|20260204 10:03:25.822000
|21
|1658
|XCSE
|20260204 10:04:22.855000
|21
|1659
|XCSE
|20260204 10:05:15.522000
|9
|1660
|XCSE
|20260204 10:06:30.763000
|13
|1660
|XCSE
|20260204 10:06:30.763000
|21
|1657
|XCSE
|20260204 10:06:39.336000
|25
|1661
|XCSE
|20260204 10:09:29.253000
|7
|1661
|XCSE
|20260204 10:09:29.253000
|15
|1662
|XCSE
|20260204 10:11:39.418000
|21
|1661
|XCSE
|20260204 10:11:39.532000
|11
|1656
|XCSE
|20260204 10:11:47.457000
|5
|1655
|XCSE
|20260204 10:18:52.596000
|6
|1655
|XCSE
|20260204 10:18:52.596000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 10:19:20.418000
|6
|1652
|XCSE
|20260204 10:19:30.508000
|15
|1659
|XCSE
|20260204 10:25:08.837000
|8
|1660
|XCSE
|20260204 10:26:46.088000
|4
|1660
|XCSE
|20260204 10:26:46.088000
|11
|1657
|XCSE
|20260204 10:29:04.729000
|10
|1657
|XCSE
|20260204 10:29:04.729000
|11
|1657
|XCSE
|20260204 10:30:33.087000
|11
|1657
|XCSE
|20260204 10:31:26.009000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 10:33:05.637000
|2
|1652
|XCSE
|20260204 10:33:35.802000
|11
|1651
|XCSE
|20260204 10:35:37.253000
|14
|1654
|XCSE
|20260204 10:38:39.840000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 10:42:36.469000
|11
|1653
|XCSE
|20260204 10:43:14.506000
|11
|1656
|XCSE
|20260204 10:47:21.031000
|11
|1655
|XCSE
|20260204 10:47:23.237000
|16
|1657
|XCSE
|20260204 10:53:14.080000
|11
|1657
|XCSE
|20260204 10:53:35.452000
|30
|1657
|XCSE
|20260204 10:54:31.994000
|11
|1658
|XCSE
|20260204 10:56:54.128000
|17
|1655
|XCSE
|20260204 10:56:59.260000
|11
|1655
|XCSE
|20260204 11:08:09.088000
|25
|1659
|XCSE
|20260204 11:10:03.435000
|12
|1660
|XCSE
|20260204 11:11:47.883000
|6
|1660
|XCSE
|20260204 11:11:47.883000
|11
|1660
|XCSE
|20260204 11:13:58.468000
|2
|1657
|XCSE
|20260204 11:16:17.695000
|19
|1657
|XCSE
|20260204 11:19:03.745000
|101
|1657
|XCSE
|20260204 11:19:03.745000
|20
|1657
|XCSE
|20260204 11:19:03.745000
|10
|1657
|XCSE
|20260204 11:19:03.745000
|22
|1657
|XCSE
|20260204 11:19:03.745000
|11
|1655
|XCSE
|20260204 11:26:25.211000
|11
|1655
|XCSE
|20260204 11:34:17.388000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 11:34:17.559000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 11:39:43.543000
|6
|1656
|XCSE
|20260204 12:06:10.799000
|21
|1653
|XCSE
|20260204 12:06:58.419000
|11
|1653
|XCSE
|20260204 12:08:01.587000
|11
|1652
|XCSE
|20260204 12:09:20.331000
|11
|1647
|XCSE
|20260204 12:21:13.245000
|10
|1647
|XCSE
|20260204 12:21:13.245000
|21
|1646
|XCSE
|20260204 12:21:16.267000
|6
|1646
|XCSE
|20260204 12:21:28.448000
|6
|1645
|XCSE
|20260204 12:23:13.602000
|8
|1645
|XCSE
|20260204 12:23:13.602000
|11
|1647
|XCSE
|20260204 12:35:31.690000
|11
|1645
|XCSE
|20260204 12:35:31.848000
|11
|1642
|XCSE
|20260204 12:35:36.298000
|1
|1645
|XCSE
|20260204 12:39:14.843000
|11
|1644
|XCSE
|20260204 12:40:22.553000
|11
|1644
|XCSE
|20260204 12:42:58.083000
|6
|1643
|XCSE
|20260204 12:43:31.438000
|5
|1643
|XCSE
|20260204 12:44:33.289000
|6
|1643
|XCSE
|20260204 12:44:33.289000
|11
|1645
|XCSE
|20260204 12:48:21.200000
|1
|1651
|XCSE
|20260204 13:02:21.793000
|6
|1652
|XCSE
|20260204 13:07:53.894000
|22
|1655
|XCSE
|20260204 13:08:36.266000
|23
|1655
|XCSE
|20260204 13:08:36.267000
|3
|1656
|XCSE
|20260204 13:11:48.504000
|26
|1656
|XCSE
|20260204 13:11:48.504000
|7
|1656
|XCSE
|20260204 13:11:48.504000
|2
|1655
|XCSE
|20260204 13:16:46.057000
|9
|1655
|XCSE
|20260204 13:16:46.057000
|11
|1654
|XCSE
|20260204 13:19:00.107000
|11
|1651
|XCSE
|20260204 13:20:54.184000
|14
|1650
|XCSE
|20260204 13:26:02.393000
|11
|1647
|XCSE
|20260204 13:26:27.088000
|11
|1649
|XCSE
|20260204 13:29:14.545000
|11
|1642
|XCSE
|20260204 13:30:41.753000
|21
|1644
|XCSE
|20260204 13:35:27.327000
|13
|1644
|XCSE
|20260204 13:35:28.849000
|8
|1644
|XCSE
|20260204 13:38:55.086000
|1
|1642
|XCSE
|20260204 13:44:52.142000
|11
|1643
|XCSE
|20260204 13:55:02.134000
|11
|1643
|XCSE
|20260204 13:55:02.134000
|10
|1644
|XCSE
|20260204 13:55:13.586000
|14
|1644
|XCSE
|20260204 13:55:13.586000
|24
|1644
|XCSE
|20260204 13:55:13.608000
|19
|1644
|XCSE
|20260204 13:55:34.847000
|11
|1644
|XCSE
|20260204 13:58:01.048000
|11
|1641
|XCSE
|20260204 14:03:48.348000
|4
|1642
|XCSE
|20260204 14:08:41.197000
|6
|1642
|XCSE
|20260204 14:09:36.885000
|2
|1642
|XCSE
|20260204 14:09:36.885000
|32
|1640
|XCSE
|20260204 14:09:47.840000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 14:09:47.840000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 14:09:47.840000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 14:09:47.840000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 14:22:58.359000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 14:28:21.209000
|10
|1638
|XCSE
|20260204 14:28:21.209000
|20
|1639
|XCSE
|20260204 14:36:38.626000
|12
|1640
|XCSE
|20260204 14:41:13.775000
|22
|1641
|XCSE
|20260204 15:01:10.747000
|22
|1642
|XCSE
|20260204 15:08:56.952000
|23
|1642
|XCSE
|20260204 15:09:03.614000
|22
|1644
|XCSE
|20260204 15:10:18.661000
|25
|1644
|XCSE
|20260204 15:10:18.669000
|26
|1644
|XCSE
|20260204 15:10:19.506000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 15:10:30.626000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:18:06.793000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 15:18:06.804000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:19:26.656000
|11
|1641
|XCSE
|20260204 15:20:20.474000
|11
|1641
|XCSE
|20260204 15:25:25.097000
|11
|1642
|XCSE
|20260204 15:30:43.092000
|21
|1642
|XCSE
|20260204 15:34:36.627000
|16
|1640
|XCSE
|20260204 15:34:59.075000
|6
|1640
|XCSE
|20260204 15:34:59.075000
|21
|1639
|XCSE
|20260204 15:35:08.642000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 15:36:34.636000
|1
|1638
|XCSE
|20260204 15:36:35.323000
|19
|1638
|XCSE
|20260204 15:36:35.323000
|14
|1638
|XCSE
|20260204 15:37:40.010000
|25
|1638
|XCSE
|20260204 15:37:40.010000
|11
|1636
|XCSE
|20260204 15:37:40.027000
|10
|1636
|XCSE
|20260204 15:37:40.027000
|11
|1636
|XCSE
|20260204 15:40:19.569000
|9
|1639
|XCSE
|20260204 15:40:58.547000
|37
|1639
|XCSE
|20260204 15:41:05.847000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 15:41:38.345000
|11
|1637
|XCSE
|20260204 15:42:07.225000
|24
|1640
|XCSE
|20260204 15:42:34.861000
|30
|1640
|XCSE
|20260204 15:42:54.846000
|32
|1640
|XCSE
|20260204 15:43:08.846000
|11
|1638
|XCSE
|20260204 15:43:08.863000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:43:30.144000
|1
|1640
|XCSE
|20260204 15:43:52.126000
|1
|1640
|XCSE
|20260204 15:43:52.175000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 15:45:12.918000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:51:31.634000
|1
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:01.135000
|27
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:01.135000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304539
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304544
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304548
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304550
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304556
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304558
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304570
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304577
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304589
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304606
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304607
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304621
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304661
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304688
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304715
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304743
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304755
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304767
|8
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304782
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304783
|8
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304783
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304793
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304831
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304858
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304872
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304899
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304956
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.304979
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305029
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305068
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305132
|8
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305153
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305169
|21
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305169
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305197
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.305239
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.314280
|36
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.314280
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.314310
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.319685
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.319715
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.321381
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.321410
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.321437
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.321469
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.321639
|6
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.323735
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.327480
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.327498
|15
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:06.327498
|11
|1639
|XCSE
|20260204 15:52:09.450000
|11
|1639
|XCSE
|20260204 15:52:10.170000
|23
|1641
|XCSE
|20260204 15:52:10.191000
|1
|1641
|XCSE
|20260204 15:52:10.800000
|6
|1641
|XCSE
|20260204 15:52:21.931000
|1
|1641
|XCSE
|20260204 15:52:34.522000
|26
|1641
|XCSE
|20260204 15:52:34.524000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685136
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685142
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685186
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685215
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685217
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685250
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.685284
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.700274
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701091
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701193
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701254
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701351
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701396
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701451
|13
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701451
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701552
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701712
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.701712
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.720483
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.721000
|8
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:37.721446
|9
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:40.227000
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:40.227000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:52:40.227914
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:04.417000
|9
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:04.417693
|1
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:04.417714
|34
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:04.417717
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:09.864000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:09.864162
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:09.881606
|9
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:09.884515
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:12.755000
|1
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:12.755530
|6
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284000
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284035
|25
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284035
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284088
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284125
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284160
|10
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284171
|100
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284171
|47
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.284179
|23
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.305000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.305000
|34
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.306000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.306000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.316000
|16
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.316000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.327000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.336000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.362000
|16
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:43.362000
|5
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:56.008000
|6
|1640
|XCSE
|20260204 15:53:56.008000
|2
|1640
|XCSE
|20260204 15:54:08.173000
|14
|1640
|XCSE
|20260204 15:54:08.173000
|4
|1640
|XCSE
|20260204 15:54:30.059000
|11
|1640
|XCSE
|20260204 15:54:34.595000
|11
|1635
|XCSE
|20260204 15:55:47.119000
|277
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:16.280219
|10
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:16.301744
|2
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572000
|39
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572000
|10
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572000
|10
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572000
|11
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572000
|13
|1634
|XCSE
|20260204 15:58:20.572387
|11
|1631
|XCSE
|20260204 15:59:43.541000
|31
|1632
|XCSE
|20260204 16:01:15.949000
|22
|1633
|XCSE
|20260204 16:01:56.231000
|20
|1632
|XCSE
|20260204 16:03:05.091000
|1
|1632
|XCSE
|20260204 16:04:12.534000
|20
|1632
|XCSE
|20260204 16:04:12.534000
|11
|1631
|XCSE
|20260204 16:04:32.903000
|11
|1632
|XCSE
|20260204 16:05:50.110000
|10
|1632
|XCSE
|20260204 16:05:50.110000
|11
|1631
|XCSE
|20260204 16:06:34.769000
|11
|1630
|XCSE
|20260204 16:06:34.972000
|11
|1630
|XCSE
|20260204 16:08:23.979000
|11
|1627
|XCSE
|20260204 16:09:23.682000
|11
|1626
|XCSE
|20260204 16:09:23.718000
|11
|1623
|XCSE
|20260204 16:09:23.832000
|11
|1621
|XCSE
|20260204 16:09:37.748000
|11
|1620
|XCSE
|20260204 16:09:39.081000
|11
|1619
|XCSE
|20260204 16:09:39.804000
|11
|1617
|XCSE
|20260204 16:10:56.982000
|11
|1617
|XCSE
|20260204 16:10:56.982000
|11
|1622
|XCSE
|20260204 16:12:12.799000
|2
|1621
|XCSE
|20260204 16:12:13.742000
|19
|1621
|XCSE
|20260204 16:12:13.742000
|11
|1620
|XCSE
|20260204 16:12:54.650000
|21
|1621
|XCSE
|20260204 16:17:04.283000
|21
|1620
|XCSE
|20260204 16:17:09.602000
|11
|1622
|XCSE
|20260204 16:19:01.155000
|11
|1622
|XCSE
|20260204 16:19:01.155000
|70
|1625
|XCSE
|20260204 16:20:55.105864
|11
|1625
|XCSE
|20260204 16:22:05.243000
|11
|1625
|XCSE
|20260204 16:22:15.061000
|11
|1624
|XCSE
|20260204 16:22:38.418000
|11
|1623
|XCSE
|20260204 16:25:03.458000
|11
|1622
|XCSE
|20260204 16:25:04.025000
|11
|1622
|XCSE
|20260204 16:25:21.629000
|7
|1621
|XCSE
|20260204 16:26:31.695000
|9
|1622
|XCSE
|20260204 16:28:00.466000
|2
|1622
|XCSE
|20260204 16:28:00.466000
|10
|1622
|XCSE
|20260204 16:28:00.466000
|11
|1621
|XCSE
|20260204 16:30:45.288000
|94
|1620
|XCSE
|20260204 16:32:43.406853
|36
|1620
|XCSE
|20260204 16:32:43.406909
|11
|1620
|XCSE
|20260204 16:32:45.706000
|11
|1620
|XCSE
|20260204 16:33:48.726000
|11
|1619
|XCSE
|20260204 16:35:18.972000
|11
|1619
|XCSE
|20260204 16:35:18.972000
|11
|1618
|XCSE
|20260204 16:35:44.840000
|57
|1622
|XCSE
|20260204 16:45:33.732078
|21
|1632
|XCSE
|20260205 9:01:01.412000
|7
|1649
|XCSE
|20260205 9:08:15.151000
|18
|1649
|XCSE
|20260205 9:08:15.170000
|4
|1651
|XCSE
|20260205 9:08:26.982000
|8
|1656
|XCSE
|20260205 9:08:42.156000
|64
|1662
|XCSE
|20260205 9:12:37.036000
|9
|1661
|XCSE
|20260205 9:12:37.044000
|9
|1661
|XCSE
|20260205 9:12:39.074000
|22
|1663
|XCSE
|20260205 9:13:35.242000
|6
|1663
|XCSE
|20260205 9:14:06.532000
|17
|1667
|XCSE
|20260205 9:14:06.555000
|10
|1664
|XCSE
|20260205 9:14:10.090000
|21
|1665
|XCSE
|20260205 9:14:47.073000
|11
|1661
|XCSE
|20260205 9:14:57.521000
|7
|1657
|XCSE
|20260205 9:15:31.872000
|11
|1661
|XCSE
|20260205 9:20:21.099000
|11
|1660
|XCSE
|20260205 9:20:21.118000
|11
|1664
|XCSE
|20260205 9:22:33.663000
|11
|1664
|XCSE
|20260205 9:23:40.908000
|8
|1661
|XCSE
|20260205 9:23:53.695000
|3
|1661
|XCSE
|20260205 9:24:19.968000
|8
|1661
|XCSE
|20260205 9:24:19.968000
|11
|1659
|XCSE
|20260205 9:27:54.600000
|11
|1661
|XCSE
|20260205 9:29:06.766000
|5
|1661
|XCSE
|20260205 9:29:06.766000
|21
|1660
|XCSE
|20260205 9:29:24.986000
|21
|1670
|XCSE
|20260205 9:31:33.060000
|8
|1670
|XCSE
|20260205 9:34:02.935000
|3
|1670
|XCSE
|20260205 9:34:02.935000
|2
|1671
|XCSE
|20260205 9:35:18.682000
|9
|1671
|XCSE
|20260205 9:35:18.682000
|8
|1678
|XCSE
|20260205 9:36:56.572000
|21
|1678
|XCSE
|20260205 9:37:26.579000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 9:38:24.796000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 9:38:33.020000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 9:38:33.038000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 9:38:33.468000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:41:40.664000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:41:58.859000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:42:35.568000
|11
|1666
|XCSE
|20260205 9:46:44.850000
|11
|1668
|XCSE
|20260205 9:50:25.420000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:51:15.589000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:51:15.721000
|21
|1667
|XCSE
|20260205 9:55:23.102000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 9:55:36.871000
|22
|1667
|XCSE
|20260205 9:56:03.846000
|19
|1670
|XCSE
|20260205 9:59:52.338000
|5
|1670
|XCSE
|20260205 10:00:11.377000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 10:01:46.702000
|33
|1671
|XCSE
|20260205 10:01:46.717000
|33
|1670
|XCSE
|20260205 10:01:46.734000
|1
|1670
|XCSE
|20260205 10:07:11.053000
|11
|1669
|XCSE
|20260205 10:07:36.517000
|11
|1669
|XCSE
|20260205 10:08:21.079000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 10:08:25.097000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 10:16:29.924000
|130
|1675
|XCSE
|20260205 10:17:31.168000
|31
|1675
|XCSE
|20260205 10:19:42.810000
|22
|1674
|XCSE
|20260205 10:19:47.257000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 10:21:02.443000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 10:24:56.074000
|5
|1673
|XCSE
|20260205 10:27:13.859000
|1
|1674
|XCSE
|20260205 10:30:20.006000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 10:32:03.745000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 10:35:31.235000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 10:36:04.222000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 10:36:27.809000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 10:36:46.089000
|11
|1670
|XCSE
|20260205 10:37:45.456000
|10
|1670
|XCSE
|20260205 10:39:56.755000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 10:43:42.423000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 10:43:42.521000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 10:48:40.008000
|11
|1670
|XCSE
|20260205 10:48:44.361000
|11
|1669
|XCSE
|20260205 10:49:11.248000
|11
|1668
|XCSE
|20260205 10:53:55.033000
|11
|1668
|XCSE
|20260205 10:56:56.858000
|11
|1666
|XCSE
|20260205 11:00:30.483000
|11
|1668
|XCSE
|20260205 11:02:09.478000
|5
|1671
|XCSE
|20260205 11:06:14.911000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 11:08:12.412000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 11:09:34.825000
|11
|1677
|XCSE
|20260205 11:13:22.422000
|11
|1676
|XCSE
|20260205 11:13:43.413000
|21
|1676
|XCSE
|20260205 11:13:43.413000
|22
|1676
|XCSE
|20260205 11:14:47.815000
|16
|1675
|XCSE
|20260205 11:17:13.350000
|6
|1675
|XCSE
|20260205 11:17:13.350000
|22
|1675
|XCSE
|20260205 11:21:58.560000
|21
|1675
|XCSE
|20260205 11:21:58.560000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 11:22:07.789000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 11:22:19.146000
|4
|1674
|XCSE
|20260205 11:34:23.619000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 11:34:33.717000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 11:36:02.027000
|22
|1674
|XCSE
|20260205 11:37:27.676000
|22
|1673
|XCSE
|20260205 11:39:55.098000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 11:45:46.250000
|10
|1672
|XCSE
|20260205 11:45:46.250000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 11:45:46.381000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 11:48:26.251000
|10
|1671
|XCSE
|20260205 11:48:26.251000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 11:49:26.352000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 11:51:06.155000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 11:52:29.732000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:00:14.089000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:02:19.129000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:02:20.598000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:02:40.217000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 12:03:00.993000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:07:00.514000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 12:09:03.146000
|22
|1673
|XCSE
|20260205 12:15:27.306000
|7
|1672
|XCSE
|20260205 12:15:27.336000
|10
|1672
|XCSE
|20260205 12:18:18.432000
|22
|1673
|XCSE
|20260205 12:18:21.854000
|21
|1673
|XCSE
|20260205 12:22:25.595000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:22:38.315000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:22:38.315000
|21
|1675
|XCSE
|20260205 12:29:20.162000
|21
|1674
|XCSE
|20260205 12:29:20.192000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 12:30:27.041000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 12:30:27.049000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 12:30:27.131000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:31:27.375000
|21
|1675
|XCSE
|20260205 12:32:20.256000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:35:34.352000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:35:44.627000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 12:39:34.492000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 12:52:00.290000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 12:53:27.093000
|10
|1674
|XCSE
|20260205 12:53:27.093000
|22
|1675
|XCSE
|20260205 12:54:17.205000
|21
|1675
|XCSE
|20260205 12:57:49.103000
|22
|1676
|XCSE
|20260205 12:57:53.650000
|21
|1678
|XCSE
|20260205 13:06:55.103000
|21
|1677
|XCSE
|20260205 13:07:54.195000
|16
|1676
|XCSE
|20260205 13:10:05.795000
|21
|1678
|XCSE
|20260205 13:10:40.216000
|22
|1679
|XCSE
|20260205 13:18:07.775000
|22
|1679
|XCSE
|20260205 13:18:07.907000
|21
|1679
|XCSE
|20260205 13:20:35.983000
|11
|1678
|XCSE
|20260205 13:22:26.756000
|11
|1678
|XCSE
|20260205 13:26:16.191000
|11
|1678
|XCSE
|20260205 13:28:42.002000
|11
|1677
|XCSE
|20260205 13:29:35.482000
|11
|1676
|XCSE
|20260205 13:31:51.391000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 13:33:02.127000
|8
|1673
|XCSE
|20260205 13:33:03.344000
|3
|1673
|XCSE
|20260205 13:35:43.535000
|8
|1673
|XCSE
|20260205 13:35:43.535000
|22
|1673
|XCSE
|20260205 13:35:45.657000
|10
|1673
|XCSE
|20260205 13:36:16.576000
|1
|1673
|XCSE
|20260205 13:36:16.576000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 13:36:32.275000
|11
|1676
|XCSE
|20260205 13:39:33.381000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 13:39:33.422000
|10
|1675
|XCSE
|20260205 13:39:33.422000
|11
|1677
|XCSE
|20260205 13:40:20.047000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 13:45:20.602000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 13:49:25.038000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 13:50:36.645000
|11
|1671
|XCSE
|20260205 13:50:54.246000
|11
|1670
|XCSE
|20260205 13:50:56.451000
|11
|1670
|XCSE
|20260205 13:54:41.815000
|22
|1677
|XCSE
|20260205 14:13:57.150000
|21
|1676
|XCSE
|20260205 14:19:52.002000
|7
|1675
|XCSE
|20260205 14:19:52.025000
|14
|1675
|XCSE
|20260205 14:19:52.030000
|1
|1675
|XCSE
|20260205 14:19:52.030000
|6
|1675
|XCSE
|20260205 14:19:52.030000
|21
|1674
|XCSE
|20260205 14:19:52.886000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 14:21:46.214000
|11
|1678
|XCSE
|20260205 14:35:22.023000
|11
|1676
|XCSE
|20260205 14:38:40.366000
|9
|1675
|XCSE
|20260205 14:38:41.112000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 14:39:25.832000
|11
|1675
|XCSE
|20260205 14:40:55.189000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 14:42:53.400000
|11
|1674
|XCSE
|20260205 14:42:53.400000
|21
|1673
|XCSE
|20260205 14:42:54.668000
|6
|1672
|XCSE
|20260205 14:43:18.860000
|11
|1673
|XCSE
|20260205 14:44:53.183000
|11
|1672
|XCSE
|20260205 14:44:53.938000
|11
|1670
|XCSE
|20260205 14:48:10.938000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:38.133000
|50
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:38.133867
|11
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:38.153000
|33
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:38.153358
|17
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:38.153377
|8
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:39.124000
|50
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:39.124371
|3
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:40.154000
|5
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:40.154000
|3
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:40.154000
|50
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:40.154166
|50
|1667
|XCSE
|20260205 14:50:40.154605
|11
|1665
|XCSE
|20260205 14:51:40.406000
|11
|1663
|XCSE
|20260205 14:51:53.276000
|11
|1663
|XCSE
|20260205 14:58:13.122000
|11
|1662
|XCSE
|20260205 14:58:36.934000
|11
|1662
|XCSE
|20260205 15:07:29.062000
|11
|1661
|XCSE
|20260205 15:09:14.098000
|11
|1659
|XCSE
|20260205 15:10:00.428000
|1
|1659
|XCSE
|20260205 15:16:20.461000
|10
|1659
|XCSE
|20260205 15:16:20.461000
|11
|1659
|XCSE
|20260205 15:17:17.199000
|10
|1658
|XCSE
|20260205 15:18:22.448000
|1
|1658
|XCSE
|20260205 15:18:22.448000
|22
|1662
|XCSE
|20260205 15:28:21.530000
|21
|1664
|XCSE
|20260205 15:32:16.888000
|10
|1664
|XCSE
|20260205 15:32:16.888000
|12
|1666
|XCSE
|20260205 15:36:21.238000
|21
|1667
|XCSE
|20260205 15:36:32.396000
|21
|1669
|XCSE
|20260205 15:38:05.266000
|21
|1669
|XCSE
|20260205 15:38:40.350000
|21
|1669
|XCSE
|20260205 15:41:12.154000
|21
|1670
|XCSE
|20260205 15:42:28.742000
|22
|1674
|XCSE
|20260205 15:44:22.309000
|21
|1674
|XCSE
|20260205 15:48:59.525000
|22
|1673
|XCSE
|20260205 15:49:05.739000
|8
|1673
|XCSE
|20260205 15:52:34.478000
|8
|1672
|XCSE
|20260205 15:54:43.239000
|14
|1672
|XCSE
|20260205 15:54:43.239000
|20
|1671
|XCSE
|20260205 15:54:44.015000
|1
|1671
|XCSE
|20260205 15:54:44.015000
|21
|1670
|XCSE
|20260205 15:55:59.031000
|22
|1669
|XCSE
|20260205 15:56:03.897000
|22
|1669
|XCSE
|20260205 15:56:05.153000
|50
|1668
|XCSE
|20260205 15:56:06.293318
|200
|1668
|XCSE
|20260205 15:56:06.293318
|11
|1669
|XCSE
|20260205 15:56:07.602000
|11
|1665
|XCSE
|20260205 15:56:14.702000
|12
|1667
|XCSE
|20260205 15:56:54.788000
|11
|1667
|XCSE
|20260205 15:57:00.030000
|1
|1667
|XCSE
|20260205 15:57:00.030000
|12
|1667
|XCSE
|20260205 15:57:04.621000
|1
|1666
|XCSE
|20260205 15:57:11.522000
|10
|1666
|XCSE
|20260205 15:57:11.522000
|9
|1666
|XCSE
|20260205 15:57:25.750000
|11
|1665
|XCSE
|20260205 15:57:40.705000
|1
|1665
|XCSE
|20260205 15:59:34.889000
|10
|1665
|XCSE
|20260205 16:00:50.647000
|12
|1665
|XCSE
|20260205 16:00:50.647000
|23
|1665
|XCSE
|20260205 16:01:05.251000
|9
|1665
|XCSE
|20260205 16:01:05.251000
|11
|1664
|XCSE
|20260205 16:01:05.272000
|11
|1663
|XCSE
|20260205 16:01:06.291000
|11
|1663
|XCSE
|20260205 16:02:13.439000
|11
|1662
|XCSE
|20260205 16:04:00.230000
|11
|1662
|XCSE
|20260205 16:04:00.230000
|11
|1660
|XCSE
|20260205 16:04:43.210000
|11
|1658
|XCSE
|20260205 16:04:44.335000
|11
|1657
|XCSE
|20260205 16:06:16.739000
|11
|1657
|XCSE
|20260205 16:06:37.864000
|11
|1656
|XCSE
|20260205 16:06:49.150000
|11
|1658
|XCSE
|20260205 16:10:42.960000
|11
|1658
|XCSE
|20260205 16:10:42.960000
|11
|1657
|XCSE
|20260205 16:11:16.253000
|11
|1656
|XCSE
|20260205 16:11:23.816000
|11
|1655
|XCSE
|20260205 16:14:33.136000
|11
|1654
|XCSE
|20260205 16:14:33.799000
|11
|1654
|XCSE
|20260205 16:15:49.718000
|11
|1653
|XCSE
|20260205 16:15:59.475000
|11
|1655
|XCSE
|20260205 16:17:04.768000
|11
|1655
|XCSE
|20260205 16:19:44.978000
|6
|1654
|XCSE
|20260205 16:22:12.855000
|5
|1654
|XCSE
|20260205 16:22:12.855000
|11
|1653
|XCSE
|20260205 16:22:28.550000
|11
|1652
|XCSE
|20260205 16:22:28.690000
|11
|1650
|XCSE
|20260205 16:22:28.824000
|7
|1652
|XCSE
|20260205 16:22:58.585000
|6
|1652
|XCSE
|20260205 16:23:02.282000
|12
|1652
|XCSE
|20260205 16:23:04.336000
|6
|1652
|XCSE
|20260205 16:23:08.554000
|16
|1655
|XCSE
|20260205 16:24:53.998000
|10
|1655
|XCSE
|20260205 16:24:53.998000
|10
|1655
|XCSE
|20260205 16:24:53.998000
|30
|1655
|XCSE
|20260205 16:24:53.998000
|10
|1655
|XCSE
|20260205 16:25:10.710000
|11
|1655
|XCSE
|20260205 16:25:40.444000
|11
|1654
|XCSE
|20260205 16:25:55.089000
|22
|1654
|XCSE
|20260205 16:28:44.165000
|21
|1653
|XCSE
|20260205 16:29:20.360000
|29
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:33.098840
|71
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:42.167702
|100
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:42.167783
|100
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:42.169751
|100
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:42.515998
|21
|1655
|XCSE
|20260205 16:32:42.519907
|1
|1656
|XCSE
|20260206 9:01:52.160000
|20
|1656
|XCSE
|20260206 9:01:52.160000
|22
|1665
|XCSE
|20260206 9:07:40.042000
|21
|1664
|XCSE
|20260206 9:10:59.998000
|17
|1668
|XCSE
|20260206 9:13:43.653000
|22
|1664
|XCSE
|20260206 9:13:43.747000
|22
|1663
|XCSE
|20260206 9:13:43.767000
|17
|1667
|XCSE
|20260206 9:14:06.921000
|26
|1667
|XCSE
|20260206 9:14:06.947000
|10
|1667
|XCSE
|20260206 9:14:07.631000
|8
|1667
|XCSE
|20260206 9:14:07.631000
|23
|1667
|XCSE
|20260206 9:14:18.358000
|11
|1666
|XCSE
|20260206 9:17:59.209000
|4
|1666
|XCSE
|20260206 9:17:59.234000
|4
|1666
|XCSE
|20260206 9:17:59.236000
|4
|1667
|XCSE
|20260206 9:18:00.551000
|7
|1666
|XCSE
|20260206 9:18:35.345000
|22
|1673
|XCSE
|20260206 9:25:58.049000
|4
|1675
|XCSE
|20260206 9:26:25.667000
|10
|1675
|XCSE
|20260206 9:26:25.667000
|9
|1675
|XCSE
|20260206 9:26:25.667000
|11
|1672
|XCSE
|20260206 9:26:25.807000
|11
|1671
|XCSE
|20260206 9:26:25.826000
|21
|1668
|XCSE
|20260206 9:28:29.210000
|23
|1668
|XCSE
|20260206 9:28:47.919000
|22
|1668
|XCSE
|20260206 9:30:12.310000
|5
|1667
|XCSE
|20260206 9:30:51.014000
|11
|1668
|XCSE
|20260206 9:31:32.941000
|18
|1670
|XCSE
|20260206 9:31:44.941000
|1
|1670
|XCSE
|20260206 9:31:44.941000
|5
|1664
|XCSE
|20260206 9:32:42.881000
|11
|1663
|XCSE
|20260206 9:36:04.559000
|4
|1665
|XCSE
|20260206 9:36:19.730000
|11
|1664
|XCSE
|20260206 9:36:25.169000
|17
|1664
|XCSE
|20260206 9:36:39.511000
|11
|1665
|XCSE
|20260206 9:37:28.304000
|9
|1665
|XCSE
|20260206 9:38:28.912000
|11
|1663
|XCSE
|20260206 9:39:14.148000
|11
|1661
|XCSE
|20260206 9:40:24.966000
|11
|1663
|XCSE
|20260206 9:44:27.914000
|9
|1665
|XCSE
|20260206 9:44:41.083000
|18
|1665
|XCSE
|20260206 9:44:41.083000
|14
|1665
|XCSE
|20260206 9:44:54.682000
|11
|1663
|XCSE
|20260206 9:45:07.180000
|14
|1666
|XCSE
|20260206 9:54:57.849000
|11
|1665
|XCSE
|20260206 9:59:55.137000
|21
|1666
|XCSE
|20260206 10:02:49.791000
|8
|1668
|XCSE
|20260206 10:05:06.716000
|6
|1668
|XCSE
|20260206 10:05:31.273000
|12
|1668
|XCSE
|20260206 10:06:43.792000
|11
|1666
|XCSE
|20260206 10:09:08.538000
|11
|1668
|XCSE
|20260206 10:16:05.590000
|11
|1667
|XCSE
|20260206 10:19:01.746000
|6
|1669
|XCSE
|20260206 10:19:36.030000
|9
|1669
|XCSE
|20260206 10:19:36.030000
|19
|1669
|XCSE
|20260206 10:19:36.030000
|5
|1669
|XCSE
|20260206 10:19:36.030000
|13
|1669
|XCSE
|20260206 10:19:36.030000
|11
|1669
|XCSE
|20260206 10:21:25.303000
|3
|1673
|XCSE
|20260206 10:21:54.838000
|11
|1673
|XCSE
|20260206 10:23:13.043000
|5
|1674
|XCSE
|20260206 10:23:13.087000
|23
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.089000
|6
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.089000
|10
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.089000
|8
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.089000
|10
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.117000
|9
|1675
|XCSE
|20260206 10:23:13.155000
|11
|1673
|XCSE
|20260206 10:23:38.977000
|10
|1673
|XCSE
|20260206 10:23:38.977000
|4
|1678
|XCSE
|20260206 10:25:34.038000
|7
|1678
|XCSE
|20260206 10:25:34.038000
|15
|1678
|XCSE
|20260206 10:25:34.038000
|26
|1678
|XCSE
|20260206 10:25:36.578000
|7
|1678
|XCSE
|20260206 10:25:36.578000
|21
|1677
|XCSE
|20260206 10:29:02.423000
|22
|1676
|XCSE
|20260206 10:29:53.244000
|22
|1676
|XCSE
|20260206 10:29:55.633000
|11
|1674
|XCSE
|20260206 10:31:36.025000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 10:32:23.147000
|27
|1676
|XCSE
|20260206 10:32:40.550000
|8
|1676
|XCSE
|20260206 10:32:40.550000
|22
|1676
|XCSE
|20260206 10:33:17.166000
|13
|1676
|XCSE
|20260206 10:37:23.205000
|11
|1674
|XCSE
|20260206 10:40:14.207000
|19
|1674
|XCSE
|20260206 10:41:16.588000
|3
|1674
|XCSE
|20260206 10:45:40.612000
|19
|1674
|XCSE
|20260206 10:45:40.612000
|11
|1674
|XCSE
|20260206 10:45:40.612000
|6
|1674
|XCSE
|20260206 10:51:16.249000
|1
|1674
|XCSE
|20260206 10:51:25.323000
|26
|1675
|XCSE
|20260206 10:54:05.792000
|11
|1674
|XCSE
|20260206 10:54:38.274000
|11
|1673
|XCSE
|20260206 10:55:02.108000
|11
|1672
|XCSE
|20260206 10:55:02.235000
|11
|1673
|XCSE
|20260206 10:56:08.701000
|5
|1674
|XCSE
|20260206 10:58:47.528000
|1
|1674
|XCSE
|20260206 10:58:47.528000
|10
|1674
|XCSE
|20260206 10:59:25.961000
|10
|1674
|XCSE
|20260206 10:59:26.911000
|8
|1674
|XCSE
|20260206 10:59:56.051000
|9
|1674
|XCSE
|20260206 10:59:56.051000
|11
|1672
|XCSE
|20260206 10:59:58.721000
|17
|1673
|XCSE
|20260206 11:09:06.815000
|22
|1675
|XCSE
|20260206 11:13:34.071000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 11:16:29.288000
|31
|1680
|XCSE
|20260206 11:23:21.141000
|19
|1681
|XCSE
|20260206 11:23:42.445000
|20
|1683
|XCSE
|20260206 11:24:56.611000
|10
|1683
|XCSE
|20260206 11:24:56.611000
|10
|1683
|XCSE
|20260206 11:24:58.874000
|9
|1683
|XCSE
|20260206 11:25:25.988000
|22
|1681
|XCSE
|20260206 11:26:32.031000
|10
|1682
|XCSE
|20260206 11:28:14.847000
|11
|1683
|XCSE
|20260206 11:35:20.101000
|9
|1684
|XCSE
|20260206 11:36:41.778000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:36:43.818000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 11:36:55.492000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:36:55.493000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:36:57.634000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:12.356000
|2
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:12.925000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 11:37:21.799000
|5
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:21.800000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:21.800000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:51.267000
|12
|1684
|XCSE
|20260206 11:37:53.003000
|10
|1684
|XCSE
|20260206 11:38:01.804000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:38:01.804000
|6
|1684
|XCSE
|20260206 11:38:08.798000
|7
|1684
|XCSE
|20260206 11:38:08.798000
|9
|1684
|XCSE
|20260206 11:38:16.041000
|1
|1684
|XCSE
|20260206 11:39:12.879000
|1
|1684
|XCSE
|20260206 11:41:42.877000
|22
|1684
|XCSE
|20260206 11:42:02.616000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 11:42:02.625000
|11
|1681
|XCSE
|20260206 11:42:02.726000
|14
|1681
|XCSE
|20260206 11:42:02.758000
|14
|1681
|XCSE
|20260206 11:42:02.765000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 11:42:02.800000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 11:42:02.927000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 11:42:02.947000
|11
|1677
|XCSE
|20260206 11:42:03.693000
|7
|1678
|XCSE
|20260206 11:47:15.686000
|7
|1678
|XCSE
|20260206 11:47:21.849000
|27
|1678
|XCSE
|20260206 11:47:21.849000
|7
|1678
|XCSE
|20260206 11:47:25.777000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 11:48:01.152000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 11:48:22.833000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 11:49:59.717000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 11:51:19.490000
|8
|1675
|XCSE
|20260206 11:51:19.634000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 11:54:58.202000
|21
|1677
|XCSE
|20260206 11:56:17.092000
|5
|1679
|XCSE
|20260206 11:58:33.329000
|9
|1679
|XCSE
|20260206 11:59:36.841000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 11:59:45.189000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 12:09:34.984000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 12:10:55.176000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 12:19:09.330000
|11
|1677
|XCSE
|20260206 12:19:47.960000
|10
|1677
|XCSE
|20260206 12:19:47.960000
|2
|1679
|XCSE
|20260206 12:19:47.980000
|14
|1680
|XCSE
|20260206 12:19:47.996000
|1
|1680
|XCSE
|20260206 12:20:45.019000
|21
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:53.910000
|10
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:53.910000
|8
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:53.910000
|26
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:53.911000
|8
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:56.181000
|3
|1683
|XCSE
|20260206 12:26:56.181000
|6
|1683
|XCSE
|20260206 12:27:25.830000
|5
|1683
|XCSE
|20260206 12:27:25.830000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 12:27:53.680000
|21
|1681
|XCSE
|20260206 12:29:31.353000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 12:33:37.032000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 12:34:52.229000
|10
|1678
|XCSE
|20260206 12:34:52.229000
|22
|1675
|XCSE
|20260206 12:36:18.996000
|22
|1675
|XCSE
|20260206 12:36:19.128000
|21
|1676
|XCSE
|20260206 12:36:20.033000
|21
|1675
|XCSE
|20260206 12:36:20.894000
|22
|1675
|XCSE
|20260206 12:36:20.902000
|22
|1674
|XCSE
|20260206 12:36:20.914000
|9
|1674
|XCSE
|20260206 12:36:27.354000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 12:42:58.022000
|11
|1675
|XCSE
|20260206 12:43:23.981000
|20
|1675
|XCSE
|20260206 12:43:23.981000
|11
|1675
|XCSE
|20260206 12:43:33.748000
|24
|1677
|XCSE
|20260206 12:45:01.542000
|11
|1677
|XCSE
|20260206 12:45:36.797000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 12:47:05.188000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 12:48:24.064000
|11
|1676
|XCSE
|20260206 12:48:24.196000
|11
|1675
|XCSE
|20260206 12:48:32.032000
|30
|1675
|XCSE
|20260206 12:48:32.032000
|13
|1683
|XCSE
|20260206 12:56:03.834000
|22
|1682
|XCSE
|20260206 12:56:03.854000
|8
|1685
|XCSE
|20260206 12:56:20.267000
|13
|1685
|XCSE
|20260206 12:56:20.267000
|11
|1685
|XCSE
|20260206 12:56:20.267000
|22
|1684
|XCSE
|20260206 12:56:20.284000
|7
|1683
|XCSE
|20260206 12:56:55.948000
|14
|1683
|XCSE
|20260206 12:56:55.948000
|21
|1683
|XCSE
|20260206 12:58:45.418000
|21
|1682
|XCSE
|20260206 12:58:50.181000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 12:59:55.392000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 12:59:56.506000
|11
|1681
|XCSE
|20260206 13:03:05.750000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 13:04:20.278000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 13:04:20.278000
|21
|1682
|XCSE
|20260206 13:04:23.821000
|11
|1683
|XCSE
|20260206 13:14:08.446000
|21
|1683
|XCSE
|20260206 13:14:08.446000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 13:15:40.164000
|10
|1682
|XCSE
|20260206 13:15:40.164000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 13:15:40.164000
|22
|1682
|XCSE
|20260206 13:20:08.485000
|10
|1682
|XCSE
|20260206 13:20:08.485000
|32
|1681
|XCSE
|20260206 13:21:16.517000
|32
|1681
|XCSE
|20260206 13:21:16.654000
|21
|1681
|XCSE
|20260206 13:22:08.916000
|32
|1685
|XCSE
|20260206 13:28:15.706000
|22
|1684
|XCSE
|20260206 13:30:43.202000
|32
|1685
|XCSE
|20260206 13:39:52.540000
|8
|1684
|XCSE
|20260206 13:43:28.576000
|11
|1684
|XCSE
|20260206 13:46:51.410000
|11
|1684
|XCSE
|20260206 13:46:51.445000
|21
|1682
|XCSE
|20260206 13:48:10.947000
|11
|1682
|XCSE
|20260206 13:48:10.947000
|32
|1683
|XCSE
|20260206 13:52:43.294000
|11
|1683
|XCSE
|20260206 13:52:50.098000
|21
|1683
|XCSE
|20260206 13:52:50.098000
|31
|1682
|XCSE
|20260206 13:55:37.293000
|1
|1681
|XCSE
|20260206 13:59:27.778000
|31
|1681
|XCSE
|20260206 13:59:27.778000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 14:00:47.570000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 14:01:18.377000
|11
|1677
|XCSE
|20260206 14:06:06.387000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 14:11:40.561000
|33
|1680
|XCSE
|20260206 14:37:46.493000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 14:37:46.493000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 14:37:46.493000
|43
|1680
|XCSE
|20260206 14:37:46.866000
|44
|1680
|XCSE
|20260206 14:37:46.906000
|22
|1679
|XCSE
|20260206 14:37:47.231000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 14:37:48.834000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 14:42:25.029000
|11
|1678
|XCSE
|20260206 14:42:25.029000
|11
|1681
|XCSE
|20260206 14:58:15.250000
|41
|1686
|XCSE
|20260206 15:25:56.693000
|21
|1690
|XCSE
|20260206 15:36:56.505000
|155
|1688
|XCSE
|20260206 15:37:57.190000
|11
|1686
|XCSE
|20260206 15:38:27.364000
|11
|1684
|XCSE
|20260206 15:41:17.118000
|10
|1684
|XCSE
|20260206 15:41:17.118000
|11
|1684
|XCSE
|20260206 15:41:17.118000
|10
|1684
|XCSE
|20260206 15:41:17.118000
|10
|1684
|XCSE
|20260206 15:41:17.118000
|11
|1683
|XCSE
|20260206 15:41:17.138000
|21
|1684
|XCSE
|20260206 15:46:35.423000
|10
|1682
|XCSE
|20260206 16:07:18.576000
|3
|1684
|XCSE
|20260206 16:08:18.968000
|8
|1684
|XCSE
|20260206 16:08:18.968000
|17
|1684
|XCSE
|20260206 16:08:42.345000
|11
|1683
|XCSE
|20260206 16:08:55.961000
|7
|1681
|XCSE
|20260206 16:11:35.837000
|15
|1681
|XCSE
|20260206 16:11:35.837000
|22
|1680
|XCSE
|20260206 16:11:36.675000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 16:12:02.307000
|11
|1680
|XCSE
|20260206 16:14:53.100000
|10
|1680
|XCSE
|20260206 16:14:53.100000
|11
|1679
|XCSE
|20260206 16:15:56.474000
|10
|1679
|XCSE
|20260206 16:15:56.474000
|22
|1682
|XCSE
|20260206 16:23:24.154000
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:46:47.110916
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.322280
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.322400
|86
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.322400
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.322411
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.322420
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.339456
|45
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.342037
|5
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.342056
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.342056
|21
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.344936
|29
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.345026
|50
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.345072
|43
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.360319
|7
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.360341
|5
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.360397
|45
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.691717
|33
|1685
|XCSE
|20260206 16:47:32.691756
Vedhæftet fil