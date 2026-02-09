Aktietilbagekøbsprogram - uge 6

Dato        9. februar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 6

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
2. februar 20265.0001.600,378.001.850
3. februar 20265.0001.611,718.058.550
4. februar 20265.0001.640,168.200.800
5. februar 20264.5001.667,257.502.625
6. februar 20264.5001.678,717.554.195
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 24.000 1.638,25 39.318.020
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026		 1.108.147 1.353,60 1.499.984.166
I alt tilbagekøbt1.132.1471.359,631.539.302.186

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.132.147 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,46 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
101584XCSE20260202 9:00:05.090000
41581XCSE20260202 9:06:01.668000
31582XCSE20260202 9:07:37.571000
211582XCSE20260202 9:07:46.876000
221587XCSE20260202 9:25:46.785000
351589XCSE20260202 9:26:43.584000
71591XCSE20260202 9:30:44.441000
71590XCSE20260202 9:31:12.103000
151590XCSE20260202 9:31:12.103000
61593XCSE20260202 9:32:47.349000
61593XCSE20260202 9:32:47.349000
191593XCSE20260202 9:32:47.349000
261593XCSE20260202 9:33:48.404000
21594XCSE20260202 9:35:39.982000
81594XCSE20260202 9:35:39.982000
101594XCSE20260202 9:35:39.982000
211591XCSE20260202 9:39:31.543000
221592XCSE20260202 9:40:53.571000
221591XCSE20260202 9:40:53.590000
111590XCSE20260202 9:49:37.203000
111590XCSE20260202 9:49:37.203000
341592XCSE20260202 9:50:34.965000
71592XCSE20260202 9:50:34.965000
211592XCSE20260202 9:50:52.062000
341592XCSE20260202 9:51:57.759000
31592XCSE20260202 9:52:09.251000
2001590XCSE20260202 9:53:20.360604
51593XCSE20260202 9:59:21.173423
161593XCSE20260202 9:59:21.173423
81593XCSE20260202 9:59:21.173423
1711593XCSE20260202 9:59:21.173454
1171593XCSE20260202 9:59:27.837042
831593XCSE20260202 9:59:27.837049
1131593XCSE20260202 9:59:36.690022
1001592XCSE20260202 9:59:42.869094
2001592XCSE20260202 10:04:28.812617
101590XCSE20260202 10:18:39.923000
1161589XCSE20260202 10:18:39.923769
31589XCSE20260202 10:23:01.272802
81590XCSE20260202 10:34:17.968000
81593XCSE20260202 10:36:44.212000
71593XCSE20260202 10:36:44.212000
111593XCSE20260202 10:37:27.335000
201593XCSE20260202 10:37:27.335000
111591XCSE20260202 10:39:03.985000
101591XCSE20260202 10:43:07.096000
11591XCSE20260202 10:43:07.096000
241594XCSE20260202 10:49:11.757000
81594XCSE20260202 10:49:11.757000
191594XCSE20260202 10:49:11.757000
71594XCSE20260202 10:49:11.774000
221592XCSE20260202 10:55:37.298000
311590XCSE20260202 10:58:50.093000
311589XCSE20260202 10:59:26.362000
811589XCSE20260202 10:59:26.362722
151589XCSE20260202 10:59:51.236000
211594XCSE20260202 11:04:56.481000
91594XCSE20260202 11:04:56.499000
91594XCSE20260202 11:04:56.499000
211595XCSE20260202 11:08:38.461000
41597XCSE20260202 11:11:28.232000
81597XCSE20260202 11:11:28.232000
11597XCSE20260202 11:12:38.568000
71597XCSE20260202 11:12:38.568000
111595XCSE20260202 11:13:41.406000
111594XCSE20260202 11:16:44.513000
101594XCSE20260202 11:22:27.270000
11594XCSE20260202 11:22:27.270000
111594XCSE20260202 11:22:27.270000
111596XCSE20260202 11:31:26.756000
171598XCSE20260202 11:43:43.879000
391600XCSE20260202 11:45:07.823000
121600XCSE20260202 11:45:07.828000
111598XCSE20260202 11:45:08.096000
111597XCSE20260202 11:46:49.975000
111597XCSE20260202 11:48:24.783000
51600XCSE20260202 11:52:33.463000
61601XCSE20260202 11:54:19.077000
31601XCSE20260202 11:54:19.077000
41602XCSE20260202 11:54:28.446000
81602XCSE20260202 11:54:28.446000
331602XCSE20260202 11:55:26.039000
11602XCSE20260202 11:55:26.039000
51602XCSE20260202 11:55:26.058000
71602XCSE20260202 11:55:26.058000
51602XCSE20260202 11:55:31.905000
71602XCSE20260202 11:55:31.905000
51602XCSE20260202 11:55:42.453000
81602XCSE20260202 11:55:42.453000
221600XCSE20260202 11:55:42.471000
311600XCSE20260202 12:02:30.026000
181599XCSE20260202 12:05:11.181000
131599XCSE20260202 12:05:19.137000
181599XCSE20260202 12:05:19.137000
311599XCSE20260202 12:05:19.477000
211598XCSE20260202 12:10:48.211000
11600XCSE20260202 12:12:35.394000
211600XCSE20260202 12:13:53.993000
21602XCSE20260202 12:23:45.414000
91602XCSE20260202 12:23:45.414000
141602XCSE20260202 12:23:45.414000
201602XCSE20260202 12:23:45.425000
181602XCSE20260202 12:23:45.431000
111599XCSE20260202 12:23:45.436000
111599XCSE20260202 12:28:56.067000
111599XCSE20260202 12:44:03.366000
111599XCSE20260202 12:44:03.505000
101601XCSE20260202 13:10:58.883000
11601XCSE20260202 13:12:32.436000
101601XCSE20260202 13:12:32.436000
111600XCSE20260202 13:14:39.011000
101600XCSE20260202 13:14:39.011000
211599XCSE20260202 13:17:22.206000
111604XCSE20260202 13:21:41.398000
61604XCSE20260202 13:22:27.905000
81604XCSE20260202 13:22:27.905000
61604XCSE20260202 13:22:35.433000
111604XCSE20260202 13:31:41.407000
61605XCSE20260202 13:37:14.646000
271605XCSE20260202 13:38:19.424000
71606XCSE20260202 13:41:28.708000
91606XCSE20260202 13:41:28.708000
81606XCSE20260202 13:41:28.708000
11606XCSE20260202 13:42:09.519000
91606XCSE20260202 13:42:09.519000
11607XCSE20260202 13:43:08.826000
221607XCSE20260202 13:43:08.826000
121607XCSE20260202 13:43:08.826000
81607XCSE20260202 13:43:08.826000
221605XCSE20260202 13:43:08.870000
221604XCSE20260202 13:49:54.578000
221602XCSE20260202 13:49:58.938000
41604XCSE20260202 13:51:32.856000
91604XCSE20260202 13:51:32.856000
81604XCSE20260202 13:51:32.856000
191604XCSE20260202 13:51:54.309000
61604XCSE20260202 13:55:11.630000
51604XCSE20260202 13:55:11.630000
221601XCSE20260202 14:00:49.020000
51600XCSE20260202 14:05:43.214000
161600XCSE20260202 14:05:43.216000
51600XCSE20260202 14:05:43.216000
211600XCSE20260202 14:08:21.815000
221600XCSE20260202 14:10:43.278000
21600XCSE20260202 14:10:43.285000
221600XCSE20260202 14:12:00.360000
211600XCSE20260202 14:22:52.697000
331600XCSE20260202 14:33:49.246000
171600XCSE20260202 15:00:02.441000
111601XCSE20260202 15:07:39.136000
211599XCSE20260202 15:12:29.213000
111600XCSE20260202 15:24:19.409000
41600XCSE20260202 15:24:19.409000
31604XCSE20260202 15:29:03.995000
211604XCSE20260202 15:31:29.093000
311605XCSE20260202 15:37:05.841000
111606XCSE20260202 15:43:18.696000
111606XCSE20260202 15:43:18.696000
111607XCSE20260202 15:49:16.799000
101607XCSE20260202 15:49:16.799000
111607XCSE20260202 15:49:16.799000
101607XCSE20260202 15:49:16.799000
331606XCSE20260202 15:49:48.113000
311606XCSE20260202 15:51:33.229000
211607XCSE20260202 15:51:51.588000
91607XCSE20260202 15:51:51.588000
101607XCSE20260202 15:51:51.588000
111607XCSE20260202 15:51:51.588000
241607XCSE20260202 15:52:00.107000
91607XCSE20260202 15:52:00.107000
251607XCSE20260202 15:52:00.135000
111607XCSE20260202 15:52:03.524000
91607XCSE20260202 15:52:03.524000
701609XCSE20260202 15:52:33.792000
41609XCSE20260202 15:52:33.792000
821609XCSE20260202 15:52:33.792000
201610XCSE20260202 15:52:47.725000
51610XCSE20260202 15:52:54.189000
61610XCSE20260202 15:52:54.189000
211607XCSE20260202 15:52:59.123000
311607XCSE20260202 15:52:59.123000
211606XCSE20260202 15:53:28.189000
311605XCSE20260202 15:54:08.628000
111604XCSE20260202 15:58:19.790000
111604XCSE20260202 15:58:19.790000
91608XCSE20260202 16:07:34.329000
331608XCSE20260202 16:07:34.329000
211607XCSE20260202 16:14:48.648000
221607XCSE20260202 16:14:48.653000
81609XCSE20260202 16:15:39.392000
101609XCSE20260202 16:15:39.392000
111609XCSE20260202 16:16:13.499000
471609XCSE20260202 16:16:59.983190
931609XCSE20260202 16:16:59.983220
221609XCSE20260202 16:19:04.908000
111609XCSE20260202 16:19:04.908000
121610XCSE20260202 16:19:04.908000
511609XCSE20260202 16:19:04.908742
91609XCSE20260202 16:19:04.908778
281610XCSE20260202 16:19:04.909000
111610XCSE20260202 16:19:07.030000
121610XCSE20260202 16:19:07.048000
121610XCSE20260202 16:19:12.382000
61610XCSE20260202 16:19:48.924000
121610XCSE20260202 16:19:57.803000
121610XCSE20260202 16:20:01.676000
91611XCSE20260202 16:20:02.780000
111611XCSE20260202 16:20:02.780000
101611XCSE20260202 16:20:02.780000
141611XCSE20260202 16:20:02.780000
111611XCSE20260202 16:20:02.780000
121611XCSE20260202 16:20:14.099000
91611XCSE20260202 16:20:14.100000
31611XCSE20260202 16:22:02.805000
1031611XCSE20260202 16:22:46.887052
681611XCSE20260202 16:22:46.887072
291611XCSE20260202 16:22:46.887092
331610XCSE20260202 16:23:48.179000
51610XCSE20260202 16:23:48.179000
91612XCSE20260202 16:24:48.100000
261612XCSE20260202 16:24:48.100000
91612XCSE20260202 16:24:48.100000
111612XCSE20260202 16:24:48.121000
111612XCSE20260202 16:24:48.121000
411610XCSE20260202 16:24:48.169000
221610XCSE20260202 16:26:01.781000
191610XCSE20260202 16:26:01.781000
441609XCSE20260202 16:28:05.504000
151609XCSE20260202 16:28:05.524000
151609XCSE20260202 16:28:07.100000
101609XCSE20260202 16:28:39.098000
311608XCSE20260202 16:30:02.016000
371610XCSE20260202 16:37:50.437000
91610XCSE20260202 16:38:55.125000
21610XCSE20260202 16:38:55.125000
111608XCSE20260202 16:39:00.241000
2081608XCSE20260202 16:42:00.524427
521608XCSE20260202 16:45:03.523851
221614XCSE20260203 9:09:21.216000
211610XCSE20260203 9:09:36.492000
211610XCSE20260203 9:09:36.504000
161615XCSE20260203 9:09:36.511000
331613XCSE20260203 9:13:13.095000
511610XCSE20260203 9:20:27.259116
991610XCSE20260203 9:20:27.259125
2001614XCSE20260203 10:01:47.545617
2001610XCSE20260203 10:15:50.095484
3001608XCSE20260203 10:22:36.089498
2371609XCSE20260203 10:31:15.457962
2001609XCSE20260203 10:31:25.915856
2001609XCSE20260203 10:31:43.370249
31609XCSE20260203 10:33:20.530000
221608XCSE20260203 10:39:00.648000
221607XCSE20260203 10:39:02.477000
21608XCSE20260203 10:42:24.078000
91608XCSE20260203 10:42:24.078000
111608XCSE20260203 10:44:13.207000
111608XCSE20260203 10:46:09.898000
111606XCSE20260203 10:46:21.512000
11606XCSE20260203 10:50:44.703000
261607XCSE20260203 10:51:09.425000
111607XCSE20260203 10:51:09.428000
111607XCSE20260203 10:51:55.711000
91607XCSE20260203 10:53:27.717000
21607XCSE20260203 10:53:27.717000
111606XCSE20260203 10:55:20.318000
221607XCSE20260203 11:06:19.083000
51607XCSE20260203 11:06:45.764000
241607XCSE20260203 11:06:45.785000
211607XCSE20260203 11:07:56.281000
71605XCSE20260203 11:10:14.042000
211607XCSE20260203 11:10:31.571000
141605XCSE20260203 11:14:24.359000
71605XCSE20260203 11:14:24.359000
101605XCSE20260203 11:14:24.359000
11605XCSE20260203 11:18:04.170000
41605XCSE20260203 11:18:05.494000
11605XCSE20260203 11:18:40.105000
11605XCSE20260203 11:18:41.981000
11605XCSE20260203 11:18:42.031000
11605XCSE20260203 11:18:46.435000
31605XCSE20260203 11:20:44.078000
41604XCSE20260203 11:22:46.425000
21605XCSE20260203 11:33:49.513000
111603XCSE20260203 11:34:09.902000
101603XCSE20260203 11:34:09.902000
101605XCSE20260203 11:37:10.761000
231605XCSE20260203 11:37:49.406000
161605XCSE20260203 11:37:49.406000
111605XCSE20260203 11:37:49.424000
221603XCSE20260203 11:39:40.781000
221602XCSE20260203 11:39:42.525000
51603XCSE20260203 11:40:25.340000
61603XCSE20260203 11:40:25.340000
221602XCSE20260203 11:40:25.356000
111601XCSE20260203 11:51:09.478000
111601XCSE20260203 11:55:47.507000
11603XCSE20260203 11:55:47.560000
111602XCSE20260203 11:55:52.964000
111602XCSE20260203 11:56:42.740000
111602XCSE20260203 11:56:44.841000
111602XCSE20260203 12:00:14.168000
111603XCSE20260203 12:01:48.089000
241604XCSE20260203 12:02:46.532000
181604XCSE20260203 12:02:46.532000
111604XCSE20260203 12:02:46.562000
51604XCSE20260203 12:02:46.562000
111604XCSE20260203 12:03:33.211000
111603XCSE20260203 12:05:22.649000
41603XCSE20260203 12:20:31.766000
111603XCSE20260203 12:23:14.129000
111603XCSE20260203 12:23:14.129000
21605XCSE20260203 12:23:44.642000
251605XCSE20260203 12:24:20.713000
111605XCSE20260203 12:24:20.734000
171606XCSE20260203 12:27:13.696000
21606XCSE20260203 12:27:13.696000
181606XCSE20260203 12:27:13.696000
111607XCSE20260203 12:38:57.121000
11609XCSE20260203 12:48:48.991000
101609XCSE20260203 12:48:48.991000
21609XCSE20260203 12:48:48.991000
111608XCSE20260203 12:50:34.259000
111606XCSE20260203 12:52:58.181000
101606XCSE20260203 12:52:58.181000
111609XCSE20260203 12:54:37.032000
111610XCSE20260203 13:04:19.304000
111609XCSE20260203 13:04:40.300000
51612XCSE20260203 13:06:48.879000
91612XCSE20260203 13:12:06.924000
431612XCSE20260203 13:12:34.593000
331611XCSE20260203 13:14:28.034000
211610XCSE20260203 13:17:27.212000
231611XCSE20260203 13:17:27.218000
111611XCSE20260203 13:17:46.661000
111610XCSE20260203 13:18:13.339000
351613XCSE20260203 13:25:04.776000
51612XCSE20260203 13:26:37.471000
151614XCSE20260203 13:31:41.111000
441615XCSE20260203 13:35:41.490000
111615XCSE20260203 13:35:41.490000
111614XCSE20260203 13:35:41.529000
111613XCSE20260203 13:40:18.598000
111612XCSE20260203 13:40:51.233000
311612XCSE20260203 14:03:59.078000
331612XCSE20260203 14:08:40.612000
111611XCSE20260203 14:11:15.762000
111611XCSE20260203 14:11:15.762000
111609XCSE20260203 14:19:50.823000
111609XCSE20260203 14:19:50.823000
111610XCSE20260203 14:30:48.021000
111609XCSE20260203 14:37:32.520000
101610XCSE20260203 14:37:32.521000
111608XCSE20260203 14:42:31.520000
111611XCSE20260203 14:42:49.027000
111611XCSE20260203 14:43:30.373000
111610XCSE20260203 14:47:03.701000
111612XCSE20260203 14:54:45.678000
111613XCSE20260203 14:57:53.510000
61614XCSE20260203 14:58:55.508000
51614XCSE20260203 14:58:55.508000
221613XCSE20260203 15:00:50.038000
211615XCSE20260203 15:01:13.555000
221614XCSE20260203 15:04:32.747000
101614XCSE20260203 15:04:32.747000
111614XCSE20260203 15:04:32.747000
331613XCSE20260203 15:04:55.377000
211611XCSE20260203 15:13:15.070000
111613XCSE20260203 15:21:31.932000
111613XCSE20260203 15:21:33.967000
121615XCSE20260203 15:25:04.351000
111615XCSE20260203 15:25:04.351000
91615XCSE20260203 15:26:07.645000
21615XCSE20260203 15:26:07.645000
111615XCSE20260203 15:27:11.238000
111615XCSE20260203 15:28:15.341000
111615XCSE20260203 15:29:19.154000
61615XCSE20260203 15:30:18.229000
41615XCSE20260203 15:30:18.229000
11615XCSE20260203 15:30:18.229000
431616XCSE20260203 15:34:53.224000
221616XCSE20260203 15:37:33.221000
211616XCSE20260203 15:38:24.676000
91617XCSE20260203 15:40:01.279000
51617XCSE20260203 15:40:01.279000
181616XCSE20260203 15:40:24.213000
211617XCSE20260203 15:43:09.469000
211617XCSE20260203 15:47:10.857000
121618XCSE20260203 15:48:26.842000
311618XCSE20260203 15:51:32.729000
311617XCSE20260203 15:53:02.148000
311617XCSE20260203 15:53:21.067000
311616XCSE20260203 15:54:17.728000
131616XCSE20260203 15:54:52.697000
221616XCSE20260203 15:54:52.697000
131616XCSE20260203 15:54:52.735000
111616XCSE20260203 15:56:21.489000
121617XCSE20260203 15:57:18.471000
301617XCSE20260203 15:57:18.471000
111617XCSE20260203 15:57:21.645000
341617XCSE20260203 15:58:11.055000
61617XCSE20260203 15:58:27.909000
51617XCSE20260203 15:58:27.909000
111616XCSE20260203 15:58:53.311000
331615XCSE20260203 15:59:41.084000
61614XCSE20260203 16:00:03.195000
151614XCSE20260203 16:02:44.607000
61614XCSE20260203 16:02:44.607000
101614XCSE20260203 16:02:44.607000
221613XCSE20260203 16:04:44.003000
211612XCSE20260203 16:04:44.651000
111610XCSE20260203 16:05:40.438000
111610XCSE20260203 16:05:40.438000
411614XCSE20260203 16:16:04.004000
561616XCSE20260203 16:17:06.935000
111616XCSE20260203 16:17:35.190000
21616XCSE20260203 16:19:05.208000
91616XCSE20260203 16:19:05.208000
211615XCSE20260203 16:19:36.551000
101615XCSE20260203 16:19:36.551000
111614XCSE20260203 16:22:00.426000
21614XCSE20260203 16:22:04.652000
271615XCSE20260203 16:23:02.656000
111615XCSE20260203 16:23:02.658000
91615XCSE20260203 16:23:02.658000
101615XCSE20260203 16:23:32.401000
311614XCSE20260203 16:24:53.123000
11616XCSE20260203 16:34:27.587464
2761616XCSE20260203 16:34:27.587506
2001616XCSE20260203 16:34:35.344672
151615XCSE20260203 16:35:07.640507
601615XCSE20260203 16:35:07.640585
751615XCSE20260203 16:35:08.370667
471615XCSE20260203 16:35:08.370719
31615XCSE20260203 16:35:08.370748
481617XCSE20260203 16:37:14.999000
111617XCSE20260203 16:37:33.583000
111617XCSE20260203 16:37:56.040000
111617XCSE20260203 16:38:18.012000
111617XCSE20260203 16:38:41.605000
111617XCSE20260203 16:39:03.604000
111617XCSE20260203 16:39:26.555000
111617XCSE20260203 16:39:46.034000
1751617XCSE20260203 16:42:56.910350
211627XCSE20260204 9:01:34.617000
141625XCSE20260204 9:02:13.134000
71625XCSE20260204 9:02:13.134000
221631XCSE20260204 9:03:15.545000
111631XCSE20260204 9:03:15.812000
111638XCSE20260204 9:04:49.163000
111634XCSE20260204 9:05:37.480000
111634XCSE20260204 9:05:52.573000
71634XCSE20260204 9:05:54.699000
41634XCSE20260204 9:06:25.122000
71634XCSE20260204 9:06:25.122000
51635XCSE20260204 9:06:49.262000
61635XCSE20260204 9:06:56.486000
51635XCSE20260204 9:06:56.486000
21634XCSE20260204 9:07:17.838000
111639XCSE20260204 9:07:51.629000
41636XCSE20260204 9:10:07.675000
111641XCSE20260204 9:10:33.440000
111639XCSE20260204 9:10:44.188000
111638XCSE20260204 9:10:52.422000
111648XCSE20260204 9:11:45.761000
111647XCSE20260204 9:11:45.977000
111650XCSE20260204 9:12:46.431000
111651XCSE20260204 9:13:37.518000
111650XCSE20260204 9:13:45.267000
111650XCSE20260204 9:14:28.823000
111647XCSE20260204 9:14:28.856000
111651XCSE20260204 9:16:16.040000
111649XCSE20260204 9:19:15.310000
41647XCSE20260204 9:19:39.098000
71647XCSE20260204 9:19:54.657000
41647XCSE20260204 9:19:54.657000
111646XCSE20260204 9:20:33.594000
41645XCSE20260204 9:20:52.694000
111645XCSE20260204 9:21:27.539000
41640XCSE20260204 9:23:00.300000
71640XCSE20260204 9:23:00.344000
41639XCSE20260204 9:23:53.196000
111638XCSE20260204 9:25:58.388000
101636XCSE20260204 9:26:14.559000
111636XCSE20260204 9:27:11.233000
111638XCSE20260204 9:28:06.848000
111639XCSE20260204 9:31:34.505000
111638XCSE20260204 9:31:45.699000
111639XCSE20260204 9:31:59.127000
111637XCSE20260204 9:32:16.194000
111635XCSE20260204 9:32:16.301000
11638XCSE20260204 9:36:02.200000
101638XCSE20260204 9:36:02.217000
111637XCSE20260204 9:38:36.610000
111636XCSE20260204 9:38:36.633000
111634XCSE20260204 9:38:37.452000
111631XCSE20260204 9:38:55.812000
71628XCSE20260204 9:38:56.426000
41628XCSE20260204 9:38:56.426000
111645XCSE20260204 9:55:00.056000
191644XCSE20260204 9:57:18.260000
211646XCSE20260204 9:58:40.097000
11647XCSE20260204 10:01:17.968000
21658XCSE20260204 10:03:25.822000
211658XCSE20260204 10:04:22.855000
211659XCSE20260204 10:05:15.522000
91660XCSE20260204 10:06:30.763000
131660XCSE20260204 10:06:30.763000
211657XCSE20260204 10:06:39.336000
251661XCSE20260204 10:09:29.253000
71661XCSE20260204 10:09:29.253000
151662XCSE20260204 10:11:39.418000
211661XCSE20260204 10:11:39.532000
111656XCSE20260204 10:11:47.457000
51655XCSE20260204 10:18:52.596000
61655XCSE20260204 10:18:52.596000
111654XCSE20260204 10:19:20.418000
61652XCSE20260204 10:19:30.508000
151659XCSE20260204 10:25:08.837000
81660XCSE20260204 10:26:46.088000
41660XCSE20260204 10:26:46.088000
111657XCSE20260204 10:29:04.729000
101657XCSE20260204 10:29:04.729000
111657XCSE20260204 10:30:33.087000
111657XCSE20260204 10:31:26.009000
111654XCSE20260204 10:33:05.637000
21652XCSE20260204 10:33:35.802000
111651XCSE20260204 10:35:37.253000
141654XCSE20260204 10:38:39.840000
111654XCSE20260204 10:42:36.469000
111653XCSE20260204 10:43:14.506000
111656XCSE20260204 10:47:21.031000
111655XCSE20260204 10:47:23.237000
161657XCSE20260204 10:53:14.080000
111657XCSE20260204 10:53:35.452000
301657XCSE20260204 10:54:31.994000
111658XCSE20260204 10:56:54.128000
171655XCSE20260204 10:56:59.260000
111655XCSE20260204 11:08:09.088000
251659XCSE20260204 11:10:03.435000
121660XCSE20260204 11:11:47.883000
61660XCSE20260204 11:11:47.883000
111660XCSE20260204 11:13:58.468000
21657XCSE20260204 11:16:17.695000
191657XCSE20260204 11:19:03.745000
1011657XCSE20260204 11:19:03.745000
201657XCSE20260204 11:19:03.745000
101657XCSE20260204 11:19:03.745000
221657XCSE20260204 11:19:03.745000
111655XCSE20260204 11:26:25.211000
111655XCSE20260204 11:34:17.388000
111654XCSE20260204 11:34:17.559000
111654XCSE20260204 11:39:43.543000
61656XCSE20260204 12:06:10.799000
211653XCSE20260204 12:06:58.419000
111653XCSE20260204 12:08:01.587000
111652XCSE20260204 12:09:20.331000
111647XCSE20260204 12:21:13.245000
101647XCSE20260204 12:21:13.245000
211646XCSE20260204 12:21:16.267000
61646XCSE20260204 12:21:28.448000
61645XCSE20260204 12:23:13.602000
81645XCSE20260204 12:23:13.602000
111647XCSE20260204 12:35:31.690000
111645XCSE20260204 12:35:31.848000
111642XCSE20260204 12:35:36.298000
11645XCSE20260204 12:39:14.843000
111644XCSE20260204 12:40:22.553000
111644XCSE20260204 12:42:58.083000
61643XCSE20260204 12:43:31.438000
51643XCSE20260204 12:44:33.289000
61643XCSE20260204 12:44:33.289000
111645XCSE20260204 12:48:21.200000
11651XCSE20260204 13:02:21.793000
61652XCSE20260204 13:07:53.894000
221655XCSE20260204 13:08:36.266000
231655XCSE20260204 13:08:36.267000
31656XCSE20260204 13:11:48.504000
261656XCSE20260204 13:11:48.504000
71656XCSE20260204 13:11:48.504000
21655XCSE20260204 13:16:46.057000
91655XCSE20260204 13:16:46.057000
111654XCSE20260204 13:19:00.107000
111651XCSE20260204 13:20:54.184000
141650XCSE20260204 13:26:02.393000
111647XCSE20260204 13:26:27.088000
111649XCSE20260204 13:29:14.545000
111642XCSE20260204 13:30:41.753000
211644XCSE20260204 13:35:27.327000
131644XCSE20260204 13:35:28.849000
81644XCSE20260204 13:38:55.086000
11642XCSE20260204 13:44:52.142000
111643XCSE20260204 13:55:02.134000
111643XCSE20260204 13:55:02.134000
101644XCSE20260204 13:55:13.586000
141644XCSE20260204 13:55:13.586000
241644XCSE20260204 13:55:13.608000
191644XCSE20260204 13:55:34.847000
111644XCSE20260204 13:58:01.048000
111641XCSE20260204 14:03:48.348000
41642XCSE20260204 14:08:41.197000
61642XCSE20260204 14:09:36.885000
21642XCSE20260204 14:09:36.885000
321640XCSE20260204 14:09:47.840000
101640XCSE20260204 14:09:47.840000
101640XCSE20260204 14:09:47.840000
111640XCSE20260204 14:09:47.840000
111640XCSE20260204 14:22:58.359000
111638XCSE20260204 14:28:21.209000
101638XCSE20260204 14:28:21.209000
201639XCSE20260204 14:36:38.626000
121640XCSE20260204 14:41:13.775000
221641XCSE20260204 15:01:10.747000
221642XCSE20260204 15:08:56.952000
231642XCSE20260204 15:09:03.614000
221644XCSE20260204 15:10:18.661000
251644XCSE20260204 15:10:18.669000
261644XCSE20260204 15:10:19.506000
111639XCSE20260204 15:10:30.626000
111640XCSE20260204 15:18:06.793000
111639XCSE20260204 15:18:06.804000
111640XCSE20260204 15:19:26.656000
111641XCSE20260204 15:20:20.474000
111641XCSE20260204 15:25:25.097000
111642XCSE20260204 15:30:43.092000
211642XCSE20260204 15:34:36.627000
161640XCSE20260204 15:34:59.075000
61640XCSE20260204 15:34:59.075000
211639XCSE20260204 15:35:08.642000
111638XCSE20260204 15:36:34.636000
11638XCSE20260204 15:36:35.323000
191638XCSE20260204 15:36:35.323000
141638XCSE20260204 15:37:40.010000
251638XCSE20260204 15:37:40.010000
111636XCSE20260204 15:37:40.027000
101636XCSE20260204 15:37:40.027000
111636XCSE20260204 15:40:19.569000
91639XCSE20260204 15:40:58.547000
371639XCSE20260204 15:41:05.847000
111638XCSE20260204 15:41:38.345000
111637XCSE20260204 15:42:07.225000
241640XCSE20260204 15:42:34.861000
301640XCSE20260204 15:42:54.846000
321640XCSE20260204 15:43:08.846000
111638XCSE20260204 15:43:08.863000
111640XCSE20260204 15:43:30.144000
11640XCSE20260204 15:43:52.126000
11640XCSE20260204 15:43:52.175000
111639XCSE20260204 15:45:12.918000
111640XCSE20260204 15:51:31.634000
11640XCSE20260204 15:52:01.135000
271640XCSE20260204 15:52:01.135000
101640XCSE20260204 15:52:06.304539
101640XCSE20260204 15:52:06.304544
101640XCSE20260204 15:52:06.304548
101640XCSE20260204 15:52:06.304550
101640XCSE20260204 15:52:06.304556
101640XCSE20260204 15:52:06.304558
101640XCSE20260204 15:52:06.304570
101640XCSE20260204 15:52:06.304577
101640XCSE20260204 15:52:06.304589
101640XCSE20260204 15:52:06.304606
101640XCSE20260204 15:52:06.304607
101640XCSE20260204 15:52:06.304621
101640XCSE20260204 15:52:06.304661
101640XCSE20260204 15:52:06.304688
101640XCSE20260204 15:52:06.304715
101640XCSE20260204 15:52:06.304743
101640XCSE20260204 15:52:06.304755
101640XCSE20260204 15:52:06.304767
81640XCSE20260204 15:52:06.304782
21640XCSE20260204 15:52:06.304783
81640XCSE20260204 15:52:06.304783
101640XCSE20260204 15:52:06.304793
101640XCSE20260204 15:52:06.304831
101640XCSE20260204 15:52:06.304858
101640XCSE20260204 15:52:06.304872
101640XCSE20260204 15:52:06.304899
101640XCSE20260204 15:52:06.304956
101640XCSE20260204 15:52:06.304979
101640XCSE20260204 15:52:06.305029
101640XCSE20260204 15:52:06.305068
21640XCSE20260204 15:52:06.305132
81640XCSE20260204 15:52:06.305153
101640XCSE20260204 15:52:06.305169
211640XCSE20260204 15:52:06.305169
101640XCSE20260204 15:52:06.305197
101640XCSE20260204 15:52:06.305239
101640XCSE20260204 15:52:06.314280
361640XCSE20260204 15:52:06.314280
101640XCSE20260204 15:52:06.314310
101640XCSE20260204 15:52:06.319685
101640XCSE20260204 15:52:06.319715
101640XCSE20260204 15:52:06.321381
101640XCSE20260204 15:52:06.321410
101640XCSE20260204 15:52:06.321437
101640XCSE20260204 15:52:06.321469
101640XCSE20260204 15:52:06.321639
61640XCSE20260204 15:52:06.323735
21640XCSE20260204 15:52:06.327480
21640XCSE20260204 15:52:06.327498
151640XCSE20260204 15:52:06.327498
111639XCSE20260204 15:52:09.450000
111639XCSE20260204 15:52:10.170000
231641XCSE20260204 15:52:10.191000
11641XCSE20260204 15:52:10.800000
61641XCSE20260204 15:52:21.931000
11641XCSE20260204 15:52:34.522000
261641XCSE20260204 15:52:34.524000
101640XCSE20260204 15:52:37.685136
101640XCSE20260204 15:52:37.685142
101640XCSE20260204 15:52:37.685186
101640XCSE20260204 15:52:37.685215
101640XCSE20260204 15:52:37.685217
101640XCSE20260204 15:52:37.685250
101640XCSE20260204 15:52:37.685284
101640XCSE20260204 15:52:37.700274
101640XCSE20260204 15:52:37.701091
101640XCSE20260204 15:52:37.701193
101640XCSE20260204 15:52:37.701254
101640XCSE20260204 15:52:37.701351
101640XCSE20260204 15:52:37.701396
101640XCSE20260204 15:52:37.701451
131640XCSE20260204 15:52:37.701451
101640XCSE20260204 15:52:37.701552
101640XCSE20260204 15:52:37.701712
111640XCSE20260204 15:52:37.701712
21640XCSE20260204 15:52:37.720483
21640XCSE20260204 15:52:37.721000
81640XCSE20260204 15:52:37.721446
91640XCSE20260204 15:52:40.227000
21640XCSE20260204 15:52:40.227000
101640XCSE20260204 15:52:40.227914
111640XCSE20260204 15:53:04.417000
91640XCSE20260204 15:53:04.417693
11640XCSE20260204 15:53:04.417714
341640XCSE20260204 15:53:04.417717
111640XCSE20260204 15:53:09.864000
101640XCSE20260204 15:53:09.864162
101640XCSE20260204 15:53:09.881606
91640XCSE20260204 15:53:09.884515
51640XCSE20260204 15:53:12.755000
11640XCSE20260204 15:53:12.755530
61640XCSE20260204 15:53:43.284000
51640XCSE20260204 15:53:43.284000
101640XCSE20260204 15:53:43.284035
251640XCSE20260204 15:53:43.284035
101640XCSE20260204 15:53:43.284088
101640XCSE20260204 15:53:43.284125
101640XCSE20260204 15:53:43.284160
101640XCSE20260204 15:53:43.284171
1001640XCSE20260204 15:53:43.284171
471640XCSE20260204 15:53:43.284179
231640XCSE20260204 15:53:43.305000
51640XCSE20260204 15:53:43.305000
341640XCSE20260204 15:53:43.306000
51640XCSE20260204 15:53:43.306000
51640XCSE20260204 15:53:43.316000
161640XCSE20260204 15:53:43.316000
51640XCSE20260204 15:53:43.327000
51640XCSE20260204 15:53:43.336000
51640XCSE20260204 15:53:43.362000
161640XCSE20260204 15:53:43.362000
51640XCSE20260204 15:53:56.008000
61640XCSE20260204 15:53:56.008000
21640XCSE20260204 15:54:08.173000
141640XCSE20260204 15:54:08.173000
41640XCSE20260204 15:54:30.059000
111640XCSE20260204 15:54:34.595000
111635XCSE20260204 15:55:47.119000
2771634XCSE20260204 15:58:16.280219
101634XCSE20260204 15:58:16.301744
21634XCSE20260204 15:58:20.572000
391634XCSE20260204 15:58:20.572000
101634XCSE20260204 15:58:20.572000
101634XCSE20260204 15:58:20.572000
111634XCSE20260204 15:58:20.572000
131634XCSE20260204 15:58:20.572387
111631XCSE20260204 15:59:43.541000
311632XCSE20260204 16:01:15.949000
221633XCSE20260204 16:01:56.231000
201632XCSE20260204 16:03:05.091000
11632XCSE20260204 16:04:12.534000
201632XCSE20260204 16:04:12.534000
111631XCSE20260204 16:04:32.903000
111632XCSE20260204 16:05:50.110000
101632XCSE20260204 16:05:50.110000
111631XCSE20260204 16:06:34.769000
111630XCSE20260204 16:06:34.972000
111630XCSE20260204 16:08:23.979000
111627XCSE20260204 16:09:23.682000
111626XCSE20260204 16:09:23.718000
111623XCSE20260204 16:09:23.832000
111621XCSE20260204 16:09:37.748000
111620XCSE20260204 16:09:39.081000
111619XCSE20260204 16:09:39.804000
111617XCSE20260204 16:10:56.982000
111617XCSE20260204 16:10:56.982000
111622XCSE20260204 16:12:12.799000
21621XCSE20260204 16:12:13.742000
191621XCSE20260204 16:12:13.742000
111620XCSE20260204 16:12:54.650000
211621XCSE20260204 16:17:04.283000
211620XCSE20260204 16:17:09.602000
111622XCSE20260204 16:19:01.155000
111622XCSE20260204 16:19:01.155000
701625XCSE20260204 16:20:55.105864
111625XCSE20260204 16:22:05.243000
111625XCSE20260204 16:22:15.061000
111624XCSE20260204 16:22:38.418000
111623XCSE20260204 16:25:03.458000
111622XCSE20260204 16:25:04.025000
111622XCSE20260204 16:25:21.629000
71621XCSE20260204 16:26:31.695000
91622XCSE20260204 16:28:00.466000
21622XCSE20260204 16:28:00.466000
101622XCSE20260204 16:28:00.466000
111621XCSE20260204 16:30:45.288000
941620XCSE20260204 16:32:43.406853
361620XCSE20260204 16:32:43.406909
111620XCSE20260204 16:32:45.706000
111620XCSE20260204 16:33:48.726000
111619XCSE20260204 16:35:18.972000
111619XCSE20260204 16:35:18.972000
111618XCSE20260204 16:35:44.840000
571622XCSE20260204 16:45:33.732078
211632XCSE20260205 9:01:01.412000
71649XCSE20260205 9:08:15.151000
181649XCSE20260205 9:08:15.170000
41651XCSE20260205 9:08:26.982000
81656XCSE20260205 9:08:42.156000
641662XCSE20260205 9:12:37.036000
91661XCSE20260205 9:12:37.044000
91661XCSE20260205 9:12:39.074000
221663XCSE20260205 9:13:35.242000
61663XCSE20260205 9:14:06.532000
171667XCSE20260205 9:14:06.555000
101664XCSE20260205 9:14:10.090000
211665XCSE20260205 9:14:47.073000
111661XCSE20260205 9:14:57.521000
71657XCSE20260205 9:15:31.872000
111661XCSE20260205 9:20:21.099000
111660XCSE20260205 9:20:21.118000
111664XCSE20260205 9:22:33.663000
111664XCSE20260205 9:23:40.908000
81661XCSE20260205 9:23:53.695000
31661XCSE20260205 9:24:19.968000
81661XCSE20260205 9:24:19.968000
111659XCSE20260205 9:27:54.600000
111661XCSE20260205 9:29:06.766000
51661XCSE20260205 9:29:06.766000
211660XCSE20260205 9:29:24.986000
211670XCSE20260205 9:31:33.060000
81670XCSE20260205 9:34:02.935000
31670XCSE20260205 9:34:02.935000
21671XCSE20260205 9:35:18.682000
91671XCSE20260205 9:35:18.682000
81678XCSE20260205 9:36:56.572000
211678XCSE20260205 9:37:26.579000
111673XCSE20260205 9:38:24.796000
111673XCSE20260205 9:38:33.020000
111671XCSE20260205 9:38:33.038000
111671XCSE20260205 9:38:33.468000
111667XCSE20260205 9:41:40.664000
111667XCSE20260205 9:41:58.859000
111667XCSE20260205 9:42:35.568000
111666XCSE20260205 9:46:44.850000
111668XCSE20260205 9:50:25.420000
111667XCSE20260205 9:51:15.589000
111667XCSE20260205 9:51:15.721000
211667XCSE20260205 9:55:23.102000
111667XCSE20260205 9:55:36.871000
221667XCSE20260205 9:56:03.846000
191670XCSE20260205 9:59:52.338000
51670XCSE20260205 10:00:11.377000
111673XCSE20260205 10:01:46.702000
331671XCSE20260205 10:01:46.717000
331670XCSE20260205 10:01:46.734000
11670XCSE20260205 10:07:11.053000
111669XCSE20260205 10:07:36.517000
111669XCSE20260205 10:08:21.079000
111667XCSE20260205 10:08:25.097000
111675XCSE20260205 10:16:29.924000
1301675XCSE20260205 10:17:31.168000
311675XCSE20260205 10:19:42.810000
221674XCSE20260205 10:19:47.257000
111673XCSE20260205 10:21:02.443000
111674XCSE20260205 10:24:56.074000
51673XCSE20260205 10:27:13.859000
11674XCSE20260205 10:30:20.006000
111674XCSE20260205 10:32:03.745000
111673XCSE20260205 10:35:31.235000
111673XCSE20260205 10:36:04.222000
111673XCSE20260205 10:36:27.809000
111672XCSE20260205 10:36:46.089000
111670XCSE20260205 10:37:45.456000
101670XCSE20260205 10:39:56.755000
111671XCSE20260205 10:43:42.423000
111671XCSE20260205 10:43:42.521000
111671XCSE20260205 10:48:40.008000
111670XCSE20260205 10:48:44.361000
111669XCSE20260205 10:49:11.248000
111668XCSE20260205 10:53:55.033000
111668XCSE20260205 10:56:56.858000
111666XCSE20260205 11:00:30.483000
111668XCSE20260205 11:02:09.478000
51671XCSE20260205 11:06:14.911000
111673XCSE20260205 11:08:12.412000
111673XCSE20260205 11:09:34.825000
111677XCSE20260205 11:13:22.422000
111676XCSE20260205 11:13:43.413000
211676XCSE20260205 11:13:43.413000
221676XCSE20260205 11:14:47.815000
161675XCSE20260205 11:17:13.350000
61675XCSE20260205 11:17:13.350000
221675XCSE20260205 11:21:58.560000
211675XCSE20260205 11:21:58.560000
111674XCSE20260205 11:22:07.789000
111674XCSE20260205 11:22:19.146000
41674XCSE20260205 11:34:23.619000
111673XCSE20260205 11:34:33.717000
111674XCSE20260205 11:36:02.027000
221674XCSE20260205 11:37:27.676000
221673XCSE20260205 11:39:55.098000
111672XCSE20260205 11:45:46.250000
101672XCSE20260205 11:45:46.250000
111672XCSE20260205 11:45:46.381000
111671XCSE20260205 11:48:26.251000
101671XCSE20260205 11:48:26.251000
111672XCSE20260205 11:49:26.352000
111672XCSE20260205 11:51:06.155000
111672XCSE20260205 11:52:29.732000
111672XCSE20260205 12:00:14.089000
111672XCSE20260205 12:02:19.129000
111672XCSE20260205 12:02:20.598000
111672XCSE20260205 12:02:40.217000
111671XCSE20260205 12:03:00.993000
111672XCSE20260205 12:07:00.514000
111672XCSE20260205 12:09:03.146000
221673XCSE20260205 12:15:27.306000
71672XCSE20260205 12:15:27.336000
101672XCSE20260205 12:18:18.432000
221673XCSE20260205 12:18:21.854000
211673XCSE20260205 12:22:25.595000
111673XCSE20260205 12:22:38.315000
111673XCSE20260205 12:22:38.315000
211675XCSE20260205 12:29:20.162000
211674XCSE20260205 12:29:20.192000
111674XCSE20260205 12:30:27.041000
111675XCSE20260205 12:30:27.049000
111674XCSE20260205 12:30:27.131000
111673XCSE20260205 12:31:27.375000
211675XCSE20260205 12:32:20.256000
111673XCSE20260205 12:35:34.352000
111673XCSE20260205 12:35:44.627000
111673XCSE20260205 12:39:34.492000
111674XCSE20260205 12:52:00.290000
111674XCSE20260205 12:53:27.093000
101674XCSE20260205 12:53:27.093000
221675XCSE20260205 12:54:17.205000
211675XCSE20260205 12:57:49.103000
221676XCSE20260205 12:57:53.650000
211678XCSE20260205 13:06:55.103000
211677XCSE20260205 13:07:54.195000
161676XCSE20260205 13:10:05.795000
211678XCSE20260205 13:10:40.216000
221679XCSE20260205 13:18:07.775000
221679XCSE20260205 13:18:07.907000
211679XCSE20260205 13:20:35.983000
111678XCSE20260205 13:22:26.756000
111678XCSE20260205 13:26:16.191000
111678XCSE20260205 13:28:42.002000
111677XCSE20260205 13:29:35.482000
111676XCSE20260205 13:31:51.391000
111675XCSE20260205 13:33:02.127000
81673XCSE20260205 13:33:03.344000
31673XCSE20260205 13:35:43.535000
81673XCSE20260205 13:35:43.535000
221673XCSE20260205 13:35:45.657000
101673XCSE20260205 13:36:16.576000
11673XCSE20260205 13:36:16.576000
111673XCSE20260205 13:36:32.275000
111676XCSE20260205 13:39:33.381000
111675XCSE20260205 13:39:33.422000
101675XCSE20260205 13:39:33.422000
111677XCSE20260205 13:40:20.047000
111674XCSE20260205 13:45:20.602000
111674XCSE20260205 13:49:25.038000
111674XCSE20260205 13:50:36.645000
111671XCSE20260205 13:50:54.246000
111670XCSE20260205 13:50:56.451000
111670XCSE20260205 13:54:41.815000
221677XCSE20260205 14:13:57.150000
211676XCSE20260205 14:19:52.002000
71675XCSE20260205 14:19:52.025000
141675XCSE20260205 14:19:52.030000
11675XCSE20260205 14:19:52.030000
61675XCSE20260205 14:19:52.030000
211674XCSE20260205 14:19:52.886000
111673XCSE20260205 14:21:46.214000
111678XCSE20260205 14:35:22.023000
111676XCSE20260205 14:38:40.366000
91675XCSE20260205 14:38:41.112000
111675XCSE20260205 14:39:25.832000
111675XCSE20260205 14:40:55.189000
111674XCSE20260205 14:42:53.400000
111674XCSE20260205 14:42:53.400000
211673XCSE20260205 14:42:54.668000
61672XCSE20260205 14:43:18.860000
111673XCSE20260205 14:44:53.183000
111672XCSE20260205 14:44:53.938000
111670XCSE20260205 14:48:10.938000
111667XCSE20260205 14:50:38.133000
501667XCSE20260205 14:50:38.133867
111667XCSE20260205 14:50:38.153000
331667XCSE20260205 14:50:38.153358
171667XCSE20260205 14:50:38.153377
81667XCSE20260205 14:50:39.124000
501667XCSE20260205 14:50:39.124371
31667XCSE20260205 14:50:40.154000
51667XCSE20260205 14:50:40.154000
31667XCSE20260205 14:50:40.154000
501667XCSE20260205 14:50:40.154166
501667XCSE20260205 14:50:40.154605
111665XCSE20260205 14:51:40.406000
111663XCSE20260205 14:51:53.276000
111663XCSE20260205 14:58:13.122000
111662XCSE20260205 14:58:36.934000
111662XCSE20260205 15:07:29.062000
111661XCSE20260205 15:09:14.098000
111659XCSE20260205 15:10:00.428000
11659XCSE20260205 15:16:20.461000
101659XCSE20260205 15:16:20.461000
111659XCSE20260205 15:17:17.199000
101658XCSE20260205 15:18:22.448000
11658XCSE20260205 15:18:22.448000
221662XCSE20260205 15:28:21.530000
211664XCSE20260205 15:32:16.888000
101664XCSE20260205 15:32:16.888000
121666XCSE20260205 15:36:21.238000
211667XCSE20260205 15:36:32.396000
211669XCSE20260205 15:38:05.266000
211669XCSE20260205 15:38:40.350000
211669XCSE20260205 15:41:12.154000
211670XCSE20260205 15:42:28.742000
221674XCSE20260205 15:44:22.309000
211674XCSE20260205 15:48:59.525000
221673XCSE20260205 15:49:05.739000
81673XCSE20260205 15:52:34.478000
81672XCSE20260205 15:54:43.239000
141672XCSE20260205 15:54:43.239000
201671XCSE20260205 15:54:44.015000
11671XCSE20260205 15:54:44.015000
211670XCSE20260205 15:55:59.031000
221669XCSE20260205 15:56:03.897000
221669XCSE20260205 15:56:05.153000
501668XCSE20260205 15:56:06.293318
2001668XCSE20260205 15:56:06.293318
111669XCSE20260205 15:56:07.602000
111665XCSE20260205 15:56:14.702000
121667XCSE20260205 15:56:54.788000
111667XCSE20260205 15:57:00.030000
11667XCSE20260205 15:57:00.030000
121667XCSE20260205 15:57:04.621000
11666XCSE20260205 15:57:11.522000
101666XCSE20260205 15:57:11.522000
91666XCSE20260205 15:57:25.750000
111665XCSE20260205 15:57:40.705000
11665XCSE20260205 15:59:34.889000
101665XCSE20260205 16:00:50.647000
121665XCSE20260205 16:00:50.647000
231665XCSE20260205 16:01:05.251000
91665XCSE20260205 16:01:05.251000
111664XCSE20260205 16:01:05.272000
111663XCSE20260205 16:01:06.291000
111663XCSE20260205 16:02:13.439000
111662XCSE20260205 16:04:00.230000
111662XCSE20260205 16:04:00.230000
111660XCSE20260205 16:04:43.210000
111658XCSE20260205 16:04:44.335000
111657XCSE20260205 16:06:16.739000
111657XCSE20260205 16:06:37.864000
111656XCSE20260205 16:06:49.150000
111658XCSE20260205 16:10:42.960000
111658XCSE20260205 16:10:42.960000
111657XCSE20260205 16:11:16.253000
111656XCSE20260205 16:11:23.816000
111655XCSE20260205 16:14:33.136000
111654XCSE20260205 16:14:33.799000
111654XCSE20260205 16:15:49.718000
111653XCSE20260205 16:15:59.475000
111655XCSE20260205 16:17:04.768000
111655XCSE20260205 16:19:44.978000
61654XCSE20260205 16:22:12.855000
51654XCSE20260205 16:22:12.855000
111653XCSE20260205 16:22:28.550000
111652XCSE20260205 16:22:28.690000
111650XCSE20260205 16:22:28.824000
71652XCSE20260205 16:22:58.585000
61652XCSE20260205 16:23:02.282000
121652XCSE20260205 16:23:04.336000
61652XCSE20260205 16:23:08.554000
161655XCSE20260205 16:24:53.998000
101655XCSE20260205 16:24:53.998000
101655XCSE20260205 16:24:53.998000
301655XCSE20260205 16:24:53.998000
101655XCSE20260205 16:25:10.710000
111655XCSE20260205 16:25:40.444000
111654XCSE20260205 16:25:55.089000
221654XCSE20260205 16:28:44.165000
211653XCSE20260205 16:29:20.360000
291655XCSE20260205 16:32:33.098840
711655XCSE20260205 16:32:42.167702
1001655XCSE20260205 16:32:42.167783
1001655XCSE20260205 16:32:42.169751
1001655XCSE20260205 16:32:42.515998
211655XCSE20260205 16:32:42.519907
11656XCSE20260206 9:01:52.160000
201656XCSE20260206 9:01:52.160000
221665XCSE20260206 9:07:40.042000
211664XCSE20260206 9:10:59.998000
171668XCSE20260206 9:13:43.653000
221664XCSE20260206 9:13:43.747000
221663XCSE20260206 9:13:43.767000
171667XCSE20260206 9:14:06.921000
261667XCSE20260206 9:14:06.947000
101667XCSE20260206 9:14:07.631000
81667XCSE20260206 9:14:07.631000
231667XCSE20260206 9:14:18.358000
111666XCSE20260206 9:17:59.209000
41666XCSE20260206 9:17:59.234000
41666XCSE20260206 9:17:59.236000
41667XCSE20260206 9:18:00.551000
71666XCSE20260206 9:18:35.345000
221673XCSE20260206 9:25:58.049000
41675XCSE20260206 9:26:25.667000
101675XCSE20260206 9:26:25.667000
91675XCSE20260206 9:26:25.667000
111672XCSE20260206 9:26:25.807000
111671XCSE20260206 9:26:25.826000
211668XCSE20260206 9:28:29.210000
231668XCSE20260206 9:28:47.919000
221668XCSE20260206 9:30:12.310000
51667XCSE20260206 9:30:51.014000
111668XCSE20260206 9:31:32.941000
181670XCSE20260206 9:31:44.941000
11670XCSE20260206 9:31:44.941000
51664XCSE20260206 9:32:42.881000
111663XCSE20260206 9:36:04.559000
41665XCSE20260206 9:36:19.730000
111664XCSE20260206 9:36:25.169000
171664XCSE20260206 9:36:39.511000
111665XCSE20260206 9:37:28.304000
91665XCSE20260206 9:38:28.912000
111663XCSE20260206 9:39:14.148000
111661XCSE20260206 9:40:24.966000
111663XCSE20260206 9:44:27.914000
91665XCSE20260206 9:44:41.083000
181665XCSE20260206 9:44:41.083000
141665XCSE20260206 9:44:54.682000
111663XCSE20260206 9:45:07.180000
141666XCSE20260206 9:54:57.849000
111665XCSE20260206 9:59:55.137000
211666XCSE20260206 10:02:49.791000
81668XCSE20260206 10:05:06.716000
61668XCSE20260206 10:05:31.273000
121668XCSE20260206 10:06:43.792000
111666XCSE20260206 10:09:08.538000
111668XCSE20260206 10:16:05.590000
111667XCSE20260206 10:19:01.746000
61669XCSE20260206 10:19:36.030000
91669XCSE20260206 10:19:36.030000
191669XCSE20260206 10:19:36.030000
51669XCSE20260206 10:19:36.030000
131669XCSE20260206 10:19:36.030000
111669XCSE20260206 10:21:25.303000
31673XCSE20260206 10:21:54.838000
111673XCSE20260206 10:23:13.043000
51674XCSE20260206 10:23:13.087000
231675XCSE20260206 10:23:13.089000
61675XCSE20260206 10:23:13.089000
101675XCSE20260206 10:23:13.089000
81675XCSE20260206 10:23:13.089000
101675XCSE20260206 10:23:13.117000
91675XCSE20260206 10:23:13.155000
111673XCSE20260206 10:23:38.977000
101673XCSE20260206 10:23:38.977000
41678XCSE20260206 10:25:34.038000
71678XCSE20260206 10:25:34.038000
151678XCSE20260206 10:25:34.038000
261678XCSE20260206 10:25:36.578000
71678XCSE20260206 10:25:36.578000
211677XCSE20260206 10:29:02.423000
221676XCSE20260206 10:29:53.244000
221676XCSE20260206 10:29:55.633000
111674XCSE20260206 10:31:36.025000
111676XCSE20260206 10:32:23.147000
271676XCSE20260206 10:32:40.550000
81676XCSE20260206 10:32:40.550000
221676XCSE20260206 10:33:17.166000
131676XCSE20260206 10:37:23.205000
111674XCSE20260206 10:40:14.207000
191674XCSE20260206 10:41:16.588000
31674XCSE20260206 10:45:40.612000
191674XCSE20260206 10:45:40.612000
111674XCSE20260206 10:45:40.612000
61674XCSE20260206 10:51:16.249000
11674XCSE20260206 10:51:25.323000
261675XCSE20260206 10:54:05.792000
111674XCSE20260206 10:54:38.274000
111673XCSE20260206 10:55:02.108000
111672XCSE20260206 10:55:02.235000
111673XCSE20260206 10:56:08.701000
51674XCSE20260206 10:58:47.528000
11674XCSE20260206 10:58:47.528000
101674XCSE20260206 10:59:25.961000
101674XCSE20260206 10:59:26.911000
81674XCSE20260206 10:59:56.051000
91674XCSE20260206 10:59:56.051000
111672XCSE20260206 10:59:58.721000
171673XCSE20260206 11:09:06.815000
221675XCSE20260206 11:13:34.071000
111679XCSE20260206 11:16:29.288000
311680XCSE20260206 11:23:21.141000
191681XCSE20260206 11:23:42.445000
201683XCSE20260206 11:24:56.611000
101683XCSE20260206 11:24:56.611000
101683XCSE20260206 11:24:58.874000
91683XCSE20260206 11:25:25.988000
221681XCSE20260206 11:26:32.031000
101682XCSE20260206 11:28:14.847000
111683XCSE20260206 11:35:20.101000
91684XCSE20260206 11:36:41.778000
71684XCSE20260206 11:36:43.818000
111682XCSE20260206 11:36:55.492000
71684XCSE20260206 11:36:55.493000
71684XCSE20260206 11:36:57.634000
71684XCSE20260206 11:37:12.356000
21684XCSE20260206 11:37:12.925000
111682XCSE20260206 11:37:21.799000
51684XCSE20260206 11:37:21.800000
71684XCSE20260206 11:37:21.800000
71684XCSE20260206 11:37:51.267000
121684XCSE20260206 11:37:53.003000
101684XCSE20260206 11:38:01.804000
71684XCSE20260206 11:38:01.804000
61684XCSE20260206 11:38:08.798000
71684XCSE20260206 11:38:08.798000
91684XCSE20260206 11:38:16.041000
11684XCSE20260206 11:39:12.879000
11684XCSE20260206 11:41:42.877000
221684XCSE20260206 11:42:02.616000
111682XCSE20260206 11:42:02.625000
111681XCSE20260206 11:42:02.726000
141681XCSE20260206 11:42:02.758000
141681XCSE20260206 11:42:02.765000
111680XCSE20260206 11:42:02.800000
111679XCSE20260206 11:42:02.927000
111678XCSE20260206 11:42:02.947000
111677XCSE20260206 11:42:03.693000
71678XCSE20260206 11:47:15.686000
71678XCSE20260206 11:47:21.849000
271678XCSE20260206 11:47:21.849000
71678XCSE20260206 11:47:25.777000
111676XCSE20260206 11:48:01.152000
111678XCSE20260206 11:48:22.833000
111678XCSE20260206 11:49:59.717000
111676XCSE20260206 11:51:19.490000
81675XCSE20260206 11:51:19.634000
111678XCSE20260206 11:54:58.202000
211677XCSE20260206 11:56:17.092000
51679XCSE20260206 11:58:33.329000
91679XCSE20260206 11:59:36.841000
111679XCSE20260206 11:59:45.189000
111678XCSE20260206 12:09:34.984000
111678XCSE20260206 12:10:55.176000
111679XCSE20260206 12:19:09.330000
111677XCSE20260206 12:19:47.960000
101677XCSE20260206 12:19:47.960000
21679XCSE20260206 12:19:47.980000
141680XCSE20260206 12:19:47.996000
11680XCSE20260206 12:20:45.019000
211683XCSE20260206 12:26:53.910000
101683XCSE20260206 12:26:53.910000
81683XCSE20260206 12:26:53.910000
261683XCSE20260206 12:26:53.911000
81683XCSE20260206 12:26:56.181000
31683XCSE20260206 12:26:56.181000
61683XCSE20260206 12:27:25.830000
51683XCSE20260206 12:27:25.830000
111682XCSE20260206 12:27:53.680000
211681XCSE20260206 12:29:31.353000
111680XCSE20260206 12:33:37.032000
111678XCSE20260206 12:34:52.229000
101678XCSE20260206 12:34:52.229000
221675XCSE20260206 12:36:18.996000
221675XCSE20260206 12:36:19.128000
211676XCSE20260206 12:36:20.033000
211675XCSE20260206 12:36:20.894000
221675XCSE20260206 12:36:20.902000
221674XCSE20260206 12:36:20.914000
91674XCSE20260206 12:36:27.354000
111676XCSE20260206 12:42:58.022000
111675XCSE20260206 12:43:23.981000
201675XCSE20260206 12:43:23.981000
111675XCSE20260206 12:43:33.748000
241677XCSE20260206 12:45:01.542000
111677XCSE20260206 12:45:36.797000
111676XCSE20260206 12:47:05.188000
111676XCSE20260206 12:48:24.064000
111676XCSE20260206 12:48:24.196000
111675XCSE20260206 12:48:32.032000
301675XCSE20260206 12:48:32.032000
131683XCSE20260206 12:56:03.834000
221682XCSE20260206 12:56:03.854000
81685XCSE20260206 12:56:20.267000
131685XCSE20260206 12:56:20.267000
111685XCSE20260206 12:56:20.267000
221684XCSE20260206 12:56:20.284000
71683XCSE20260206 12:56:55.948000
141683XCSE20260206 12:56:55.948000
211683XCSE20260206 12:58:45.418000
211682XCSE20260206 12:58:50.181000
111682XCSE20260206 12:59:55.392000
111682XCSE20260206 12:59:56.506000
111681XCSE20260206 13:03:05.750000
111682XCSE20260206 13:04:20.278000
111682XCSE20260206 13:04:20.278000
211682XCSE20260206 13:04:23.821000
111683XCSE20260206 13:14:08.446000
211683XCSE20260206 13:14:08.446000
111682XCSE20260206 13:15:40.164000
101682XCSE20260206 13:15:40.164000
111682XCSE20260206 13:15:40.164000
221682XCSE20260206 13:20:08.485000
101682XCSE20260206 13:20:08.485000
321681XCSE20260206 13:21:16.517000
321681XCSE20260206 13:21:16.654000
211681XCSE20260206 13:22:08.916000
321685XCSE20260206 13:28:15.706000
221684XCSE20260206 13:30:43.202000
321685XCSE20260206 13:39:52.540000
81684XCSE20260206 13:43:28.576000
111684XCSE20260206 13:46:51.410000
111684XCSE20260206 13:46:51.445000
211682XCSE20260206 13:48:10.947000
111682XCSE20260206 13:48:10.947000
321683XCSE20260206 13:52:43.294000
111683XCSE20260206 13:52:50.098000
211683XCSE20260206 13:52:50.098000
311682XCSE20260206 13:55:37.293000
11681XCSE20260206 13:59:27.778000
311681XCSE20260206 13:59:27.778000
111680XCSE20260206 14:00:47.570000
111679XCSE20260206 14:01:18.377000
111677XCSE20260206 14:06:06.387000
111679XCSE20260206 14:11:40.561000
331680XCSE20260206 14:37:46.493000
111680XCSE20260206 14:37:46.493000
111680XCSE20260206 14:37:46.493000
431680XCSE20260206 14:37:46.866000
441680XCSE20260206 14:37:46.906000
221679XCSE20260206 14:37:47.231000
111679XCSE20260206 14:37:48.834000
111678XCSE20260206 14:42:25.029000
111678XCSE20260206 14:42:25.029000
111681XCSE20260206 14:58:15.250000
411686XCSE20260206 15:25:56.693000
211690XCSE20260206 15:36:56.505000
1551688XCSE20260206 15:37:57.190000
111686XCSE20260206 15:38:27.364000
111684XCSE20260206 15:41:17.118000
101684XCSE20260206 15:41:17.118000
111684XCSE20260206 15:41:17.118000
101684XCSE20260206 15:41:17.118000
101684XCSE20260206 15:41:17.118000
111683XCSE20260206 15:41:17.138000
211684XCSE20260206 15:46:35.423000
101682XCSE20260206 16:07:18.576000
31684XCSE20260206 16:08:18.968000
81684XCSE20260206 16:08:18.968000
171684XCSE20260206 16:08:42.345000
111683XCSE20260206 16:08:55.961000
71681XCSE20260206 16:11:35.837000
151681XCSE20260206 16:11:35.837000
221680XCSE20260206 16:11:36.675000
111679XCSE20260206 16:12:02.307000
111680XCSE20260206 16:14:53.100000
101680XCSE20260206 16:14:53.100000
111679XCSE20260206 16:15:56.474000
101679XCSE20260206 16:15:56.474000
221682XCSE20260206 16:23:24.154000
501685XCSE20260206 16:46:47.110916
501685XCSE20260206 16:47:32.322280
501685XCSE20260206 16:47:32.322400
861685XCSE20260206 16:47:32.322400
501685XCSE20260206 16:47:32.322411
501685XCSE20260206 16:47:32.322420
501685XCSE20260206 16:47:32.339456
451685XCSE20260206 16:47:32.342037
51685XCSE20260206 16:47:32.342056
501685XCSE20260206 16:47:32.342056
211685XCSE20260206 16:47:32.344936
291685XCSE20260206 16:47:32.345026
501685XCSE20260206 16:47:32.345072
431685XCSE20260206 16:47:32.360319
71685XCSE20260206 16:47:32.360341
51685XCSE20260206 16:47:32.360397
451685XCSE20260206 16:47:32.691717
331685XCSE20260206 16:47:32.691756



