Festi hf.: Endurkaup vika 6

Í 6. viku 2026 keypti Festi alls 135.000 eigin hluti fyrir 46.440.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 62.2.202611:46           35.000345,00    12.075.000
Vika 63.2.202613:08           35.000345,00    12.075.000
Vika 64.2.202610:35           35.000342,00    11.970.000
Vika 65.2.202615:17           30.000344,00    10.320.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.300.000 hluti eða 1,38% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.688.774 eigin hluti fyrir 563.293.920 kr. og á í dag 4.435.000 hluti sem samsvarar 1,42% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


