MEDDELELSE NR. 301

9. februar 2026

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

ChemoMetec A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i ChemoMetec A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem.

Se indberetning af bestyrelsesformand Niels Thestrups transaktioner i vedhæftede pdf-dokument.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kim Nicolajsen, CFO

Telefon: (+45) 48 13 10 20

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

