Savaria annonce l’acquisition de Baxter Residential Elevators

LAVAL, Québec, 09 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse d'annoncer qu'elle a finalisé l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Baxter Residential Elevators, LLC (« Baxter »), un important distributeur et installateur d'ascenseurs et de monte-charges résidentiels basé à Frisco, au Texas.

Fondée en 2004, Baxter est un distributeur Savaria de longue date desservant la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth et a généré un chiffre d'affaires d'environ 4 millions de dollars américains (5,5 millions de dollars canadiens) en 2025. L’entreprise a tissé des liens étroits avec les constructeurs de maisons dans tout le nord du Texas, notamment dans le segment résidentiel de luxe, où la demande d'ascenseurs résidentiels continue de croître. Ces liens sont renforcés par la fourniture de services d'installation de grande qualité par Baxter pour une vaste gamme de projets sur mesure.

La région métropolitaine de Dallas représente un marché stratégique pour Savaria, le Texas figurant parmi les états américains à la croissance la plus rapide, avec une activité de construction résidentielle et commerciale importante en cours. Cette transaction permet à Savaria de s'implanter directement sur ce marché en forte croissance et renforce sa capacité à servir ses clients et partenaires dans la région.

Richard D. (« RD ») Baxter, fondateur et propriétaire de Baxter, continuera de diriger l’entreprise au sein de Savaria, assurant ainsi la continuité des services pour les clients et les employés.

« Bâtir cette entreprise a été un des plus grands privilèges de ma carrière, et je suis extrêmement fier du travail accompli par notre équipe. Rejoindre Savaria marque le début d'un nouveau chapitre passionnant qui nous permettra de croître plus rapidement et de mieux servir nos clients. Savaria nous a toujours considérés comme de véritables partenaires, et je suis convaincu qu'ensemble, nous sommes bien positionnés pour un succès durable. » RD Baxter.

« Nous sommes fiers d’accueillir RD et son équipe au sein de la famille Savaria. Ce partenariat représente une formidable opportunité et nous avons hâte de renforcer notre présence et d’accroître notre part de marché dans le secteur des ascenseurs résidentiels au Texas. » Alexandre Bourassa, Président Amérique du Nord, Accessibilité.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbés, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 500 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

