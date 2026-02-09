HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce

et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions

privées de droits de vote (*) Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**) Nombre de droits de vote exerçables 31 décembre 2025 20 455 403 1 061 579 22 227 905 21 166 326 31 janvier 2026 20 455 403 1 063 865 22 224 542 21 160 677

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.

(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Marges brutes trimestrielles

Marge Brute T1 2026 : Mercredi 22 avril 2026

Marge Brute T2 et S1 2026 : Mercredi 22 juillet 2026

Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026

Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats

Résultats annuels 2025 : Mercredi 25 mars 2026

Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)

Conférence téléphonique sur les Résultats annuels 2025, à 10h00 : Jeudi 26 mars 2026

Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe