HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informationsNombre d’actions composant le capitalNombre d’actions
privées de droits de vote (*)		Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)Nombre de droits de vote exerçables
31 décembre 202520 455 4031 061 57922 227 90521 166 326
31 janvier 202620 455 4031 063 86522 224 54221 160 677

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE                Nicolas CASSAR
Directrice Générale                 Relations Presse
+33 1 77 75 65 06                +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com                 n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés.

Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T1 2026 : Mercredi 22 avril 2026
Marge Brute T2 et S1 2026 : Mercredi 22 juillet 2026
Marge Brute T3 et 9 mois 2026 : Mercredi 21 octobre 2026
Marge Brute 2026 : Mercredi 27 janvier 2027

Résultats 
Résultats annuels 2025 : Mercredi 25 mars 2026
Résultats semestriels 2026 : Mercredi 9 septembre 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)
Conférence téléphonique sur les Résultats annuels 2025, à 10h00 : Jeudi 26 mars 2026
Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2026, à 10h00 : Jeudi 10 septembre 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

