Communication du groupe Casino

Le Nouveau Casino ne fait pas appel de sa condamnation pénale

Paris, le 9 février 2026

Suite à sa condamnation le 29 janvier dernier par le Tribunal correctionnel de Paris à une amende de 40 millions d’euros dont 20 millions d’euros avec sursis, pour des faits datant de 2018-2019, Casino a décidé de ne pas faire appel de cette condamnation pénale. Casino contestera le calcul des intérêts civils retenu par le Tribunal.

