Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2026

10. februar 2026

NewCap Holding A/S ændrer i ledelsen

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S har valgt at Jørgen Beuchert fra d.d. tiltræder som administrerende direktør i NewCap Holding A/S.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Jørgen Beuchert, der også er administrerende direktør i datterselskabet NCI Advisory A/S og storaktionær i NewCap Holding A/S, er den rette til at stå i spidsen for udvikling og realisering af selskabets og koncernens fremadrettede strategi og målsætninger, herunder integrering af det 100% ejede datterselskab NCI Advisory A/S som NewCap Holding A/S erhvervede 30. december 2025.

Selskabets hidtidige administrerende direktør, Peter Steen Christensen, der også er bestyrelsesmedlem i NewCap Holding A/S, udtræder samtidig af selskabets direktion, men vil uændret varetage en række opgaver for selskabet i relation til regnskab, økonomi, investor relations, compliance m.v.

Peter Steen Christensen, har på bestyrelsens anmodning fungeret som administrerende direktør siden 2019. Det er derfor helt naturligt efter erhvervelsen af datterselskabet NCI Advisory A/S, at opgaven som administrerende direktør fremover varetages af Jørgen Beuchert. Peter Steen Christensen fortsætter uændret i selskabets bestyrelse.

