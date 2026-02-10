Rexel renforce son implantation auprès d'ARGAN

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 10 février 2026 - 17h45

REXEL renforce son implantation dans l'entrepôt ARGAN de Roissy-en-Brie (77) et porte sa surface louée à 27 000 m²

ARGAN annonce la relocation de 9 000 m² supplémentaires sur son site logistique de Roissy-en-Brie (77) pour les porter à 27 000 m², situé en première couronne Est de l’Île-de-France, au profit de Rexel, spécialiste de la distribution de matériel électrique.

Source ARGAN

Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m², confirmant l’attractivité de cette plateforme logistique et la qualité du partenariat noué avec ARGAN. Cet agrandissement permettra à Rexel d’accueillir au sein de l’entrepôt l’une de ses filiales spécialisées en courants faibles.

Avant l’implantation de cette filiale, le site de Roissy-en-Brie opérait un stock d’environ 25 000 références et regroupait 70 collaborateurs. L’intégration de cette nouvelle activité viendra enrichir la plateforme logistique avec 6 000 références supplémentaires, mobilisant 30 équivalents temps plein, renforçant ainsi le rôle stratégique du site dans le dispositif logistique de Rexel en Île-de-France.

Une relocation facilitée par la relation de proximité d'ARGAN avec ses clients-locataires

Propriétaire de deux entrepôts loués à REXEL, ARGAN accompagne le développement de son client-locataire grâce à un suivi étroit de ses grands comptes. Cette transaction s’inscrit dans une relation de partenariat durable, déjà illustrée sur le site de Cestas, où ARGAN et REXEL ont activement collaboré à la modernisation et à la décarbonation des installations de chauffage.

À Roissy-en-Brie, comme à Cestas, le remplacement des chaudières gaz existantes par des pompes à chaleur électriques permettra de réduire drastiquement les émissions de CO₂ de l’entrepôt, avec une diminution estimée à près de 300 tonnes de CO₂ pour Roissy-en-Brie, en ligne avec les engagements environnementaux forts portés par ARGAN et REXEL.

Dans cette même logique, l’éclairage a été intégralement rénové avec un système LED REXEL à détection de présence, tandis que les espaces de bureaux ont également été modernisés, contribuant à l’amélioration de la performance énergétique globale du site.

ARGAN, un patrimoine PREMIUM de près de 4 millions de m²

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Cette relocation illustre la capacité d’ARGAN à accompagner durablement le développement de ses clients-locataires et la solidité des relations de long terme que nous construisons avec nos grands comptes. Elle témoigne également de l’attractivité de nos actifs en Île-de-France. En permettant à Rexel d’étendre ses surfaces sur un site qu’il occupe déjà, ARGAN confirme son rôle de partenaire immobilier engagé, attentif aux besoins opérationnels et environnementaux de ses utilisateurs. »

Hugues Farjon, Directeur Immobilier Rexel conclut : « Cette extension sur le site de Roissy-en-Brie s’inscrit pleinement dans notre stratégie de rationalisation et de modernisation de notre outil logistique. Elle nous permet non seulement d’accompagner la croissance de nos activités, mais également de renforcer la performance environnementale du site, notamment grâce au remplacement des chaudières gaz par des pompes à chaleur électriques et à la modernisation des équipements. Nous partageons avec ARGAN une ambition commune en matière de décarbonation et d’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

26 mars : Assemblée Générale 2026

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2026 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

