Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

10.2.2026 klo 18.50

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 27.2.2026

Lassila & Tikanoja Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 27.2.2026 klo 8.00.

Tiedote on julkistuksen jälkeen luettavissa yhtiön internetsivuilla www.lt.fi.

Lassila & Tikanoja järjestää puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle 27.2. klo 10.00.

Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuutta isännöivät yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi sekä talousjohtaja Joni Sorsanen.

Puhelinkokous:

Voit rekisteröityä alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten.

Rekisteröityminen: https://events.inderes.com/lt/2025-q4/dial-in

Webcast-lähetys:

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://lt.events.inderes.com/2025-q4





LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

