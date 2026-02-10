KBC Groep rondt overname van Business Lease Tsjechië en Slowakije af

KBC Groep NV, ČSOB Leasing Tsjechië, ČSOB Leasing Slowakije en AutoBinck Groep NV kondigden vandaag de succesvolle afronding aan van de overeenkomst waarbij ČSOB Leasing Tsjechië en ČSOB Leasing Slowakije 100% van de aandelen verwerven in Business Lease s.r.o. (“Business Lease Tsjechië”) en Business Lease Slovakia s.r.o. (“Business Lease Slowakije”).

De transactie, die oorspronkelijk werd aangekondigd op 23 oktober 2025, kreeg alle vereiste goedkeuringen van de toezichthouders, waaronder de Mededingingsautoriteiten van Slowakije en Tsjechië.

De totale vergoeding voor deze transactie bedraagt 72 miljoen euro en heeft slechts een verwaarloosbare impact op de sterke kapitaalpositie van KBC Groep (een daling van slechts 4 basispunten op de ‘unfloored fully loaded’ CET1-ratio).

Met deze overname breidt KBC Groep zijn leasingactiviteiten in Centraal-Europa aanzienlijk uit en versterkt het zijn marktpositie in zowel Tsjechië als Slowakije. De integratie van Business Lease in ČSOB Leasing creëert een toonaangevende speler in fleetmanagement en operationele leasing — goed voor ongeveer 15.000 voertuigen in Tsjechië (top 5 speler) en ongeveer 10.000 voertuigen in Slowakije (top 3 speler).

Na afronding van de transactie worden ČSOB Leasing Tsjechië en ČSOB Leasing Slowakije de nieuwe moedermaatschappijen van Business Lease Tsjechië en Business Lease Slowakije. De volgende stappen in het integratieproces worden op een later moment bepaald.

Om een vlotte overgang te garanderen, blijft de merknaam Business Lease voorlopig behouden. Ondertussen zal Business Lease, met de volledige steun van ČSOB Leasing in beide landen, zijn bestaande verplichtingen blijven nakomen en klanten de hoogste servicekwaliteit blijven bieden. Klanten hoeven geen actie te ondernemen als gevolg van deze transactie.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verwelkomt de afronding: "Door de krachten te bundelen met Business Lease versnellen we onze groei en zetten we nieuwe standaarden voor mobiliteit in Centraal-Europa. Deze samenwerking stelt ons in staat om slimmere en duurzamere leasingsoplossingen te bieden en versterkt onze positie in beide markten."

Aleš Blažek, CEO van de Tsjechische Divisie van KBC Groep, voegt toe: "De integratie van Business Lease’s flexibele mobiliteitsoplossingen met onze bestaande leasingexpertise en sterke klantenbasis zal onze marktpositie en dienstverlening aanzienlijk versterken. Met onze gecombineerde vloot worden we niet alleen een top 5 speler in de Tsjechische markt voor operationele leasing, maar versterken we ook onze strategie om innovatieve, klantgerichte mobiliteitsoplossingen aan te bieden."

Daniel Kollár, CEO van ČSOB Slowakije, zegt: "Deze strategische overname versterkt onze toonaangevende positie op de Slowaakse leasingmarkt, vooral op het gebied van operationele leasing, waar we een nog sterkere partner worden voor de logistieke behoeften van Slowaakse bedrijven. Het toont onze ambitie om te groeien in alle segmenten."

Vincent Weijers, CEO van AutoBinck Group, verklaart: "Het Business Lease-team heeft door de jaren heen een sterke en succesvolle aanwezigheid opgebouwd in vijf Europese markten. In een periode van snelle marktconsolidatie biedt samenwerking met grotere spelers de beste kansen voor toekomstige groei. De verkoop van de Tsjechische en Slowaakse activiteiten aan KBC is een eerste belangrijke stap in die richting."

Elias Drakopoulos, CEO van Business Lease Group, besluit: "We zijn ervan overtuigd dat KBC de juiste partner is om het succes van onze Tsjechische en Slowaakse activiteiten verder te zetten en een uitstekend nieuwe thuis zal bieden voor onze gewaardeerde collega's."

Over Business Lease Group

Business Lease, onderdeel van de Nederlandse AutoBinck Group NV, is een toonaangevende aanbieder van operationele leasing en fleetmanagement, met een sterke focus op kmo’s en grote bedrijven. De groep beheert een vloot van meer dan 30.000 voertuigen en telt 244 medewerkers. De hoofdzetel bevindt zich in Praag, met vestigingen in Centraal- en Oost-Europa (waaronder Bratislava).

Over ČSOB Leasing Tsjechië

ČSOB Leasing Tsjechië is een universele leasingorganisatie die een breed gamma aan diensten aanbiedt, waaronder leningen, operationele leasing, fleetmanagement, financiële leasing en andere financieringsoplossingen, inclusief verzekeringen voor diverse activa. ČSOB Leasing Tsjechië is de grootste asset finance-instelling in Tsjechië met een marktaandeel van ongeveer 16% en bedient 25.000 klanten.

Meer info: https://www.csobleasing.cz

Over ČSOB Leasing Slowakije

ČSOB Leasing Slowakije is de marktleider in de Slowaakse leasingsector en biedt uitgebreide financierings- en verzekeringsoplossingen. De belangrijkste focus ligt op autofinanciering voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Meer info: https://www.csobleasing.sk





* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

