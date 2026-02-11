North Media årsrapport 2025: Invitation til investorwebcast

Investornyhed

11. februar 2026

I forbindelse med koncernens årsrapport 2025, som forventes offentliggjort den 25. februar 2026, præsenterer North Media sine resultater på en webcast den 26. februar 2026 kl. 14.00.

På webcasten vil Lasse Ingemann Brodt, CEO, og Ask Jessen, CICO i North Media, kommentere på koncernens finansielle og forretningsmæssige udvikling.

Webcasten afholdes på dansk, mens den tilhørende præsentation vil være på engelsk. Spørgsmål kan stilles og vil blive besvaret på begge sprog. Et engelsk transcript af hele webcasten vil blive lagt i on-demand-videoen på North Medias hjemmeside snarest muligt efter kaldet.

Du kan tilmelde dig webcasten med mulighed for at stille skriftlige spørgsmål her.

Hvis du ønsker at stille spørgsmål mundtligt, bedes du desuden registrere dig her for at modtage information om telefonnummer og pinkode.

Kontakt for yderligere information

Lasse Ingemann Brodt, Koncern CEO, +45 20 24 32 92, investor@northmedia.dk