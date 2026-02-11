Préparez-vous à entendre la différence : Sharp élargit son portefeuille de produits audio au Canada

MISSISSAUGA, Ontario, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son portefeuille de produits audio grand public au Canada, avec le lancement d’une gamme complète de haut-parleurs portatifs et de fête, de casques d’écoute, de mini-chaînes, de barres de son et d’enceintes d’ambiance conçus pour offrir une qualité sonore exceptionnelle, une connectivité transparente et une expérience de divertissement à domicile immersive.

Créée pour s’adapter à tous les styles de vie, de l’écoute en déplacement aux réunions entre amis, en passant par les expériences immersives de cinéma maison, la dernière gamme audio de Sharp allie une performance audacieuse, une connectivité moderne et des fonctionnalités intuitives qui rendent le son exceptionnel facile et accessible. Un son qui donne vie à chaque instant.

Sharp Électronique du Canada Ltée commercialise ses produits audio grand public auprès des clients canadiens par l’intermédiaire de Randmar, son distributeur agréé. Certains modèles seront disponibles en magasin à partir de février 2026, et d’autres seront commercialisés au cours du premier trimestre. Randmar, un distributeur canadien de premier plan possédant une expertise approfondie dans le domaine de l’électronique grand public et un solide réseau de vente au détail, s’assurera que les produits Sharp sont largement disponibles et pris en charge dans tout le pays.

« Chez Sharp Électronique du Canada, nous nous engageons à fournir des produits et technologies qui optimisent la vie intelligente », a déclaré David Servos, directeur principal, groupe d’affaires Vie intelligente, Sharp Électronique du Canada Ltée. Notre gamme élargie de produits audio grand public témoigne de cet engagement, en proposant des solutions polyvalentes et de haute qualité qui allient un son puissant, une connectivité transparente et un design innovant pour un usage quotidien et professionnel. Grâce à un son qui donne vie à chaque instant, nous souhaitons rendre chaque expérience d’écoute immersive et mémorable.

La gamme élargie de produits audio Sharp comprend :

Des haut-parleurs de fête offrant un son puissant, des piles rechargeables, une fonction karaoké avec microphones inclus et un éclairage DEL et stroboscopique dynamique pour animer toutes vos soirées.

Des haut-parleurs Bluetooth ® portatifs conçus pour le plaisir et la durabilité, avec une conception étanche IP67 et flottante, une longue autonomie, un couplage True Wireless Stereo (TWS), un éclairage RVB et une connectivité Bluetooth ® .

portatifs conçus pour le plaisir et la durabilité, avec une conception étanche IP67 et flottante, une longue autonomie, un couplage True Wireless Stereo (TWS), un éclairage RVB et une connectivité Bluetooth . Des casques et écouteurs, y compris des modèles supra-auriculaires, ostéophones et véritablement sans fil, offrant une autonomie prolongée, des appels mains libres et un confort et une légèreté adaptés à une utilisation quotidienne et active.

Des mini-chaînes qui allient la diffusion en continu moderne à la lecture classique de CD, USB et auxiliaire, et offrent un son puissant avec une touche de nostalgie.

Des barres de son et des enceintes d’ambiance conçues pour améliorer le divertissement à domicile grâce à une puissance de sortie élevée, des caissons de basses sans fil, la prise en charge des technologies Dolby Audio™ et Dolby Atmos®, ainsi qu’une connectivité flexible incluant HDMI ARC/eARC et Bluetooth®.





« Nous sommes ravis de nous associer à Sharp, car nous pensons que la technologie doit améliorer de manière transparente la façon dont les gens vivent leur quotidien », a déclaré Gislain Armand, président de Randmar Inc. « Avec cette nouvelle gamme, nous nous efforçons d’offrir aux consommateurs canadiens des produits audio qui les accompagnent partout, en offrant aussi bien la durabilité nécessaire pour les aventures en plein air ou que la qualité immersive recherchée pour le divertissement à domicile. Notre objectif est de rendre le son haut de gamme accessible et facile à utiliser, en nous assurant que chaque chanson, film ou appel est entendu exactement comme il doit l’être.

Disponibilité

Les produits audio grand public de Sharp sont disponibles au Canada par l’intermédiaire de distributeurs agréés. Certains modèles seront commercialisés à partir de janvier 2026 et d’autres produits seront lancés au cours du premier trimestre de 2026. https://sharp.ca/fr/products/home-home-entertainment/

À propos de SHARP Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, filiale de Sharp Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour les clients et les entreprises. Nos produits de consommation comprennent des appareils ménagers et audio intelligents, des calculatrices et d’autres appareils électroniques, conçus pour simplifier et améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions de bureau avancées, aussi bien des afficheurs professionnels, des écrans tactiles interactifs et des ordinateurs blocs-notes Dynabook que des imprimantes multifonctions et des Services TI qui renforcent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’innovation, l’excellence et la satisfaction des clients, SHARP Électronique du Canada Ltée met au point des technologies et solutions qui améliorent l’efficacité, favorisent des flux de travail plus intelligents et rehaussent les expériences pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

À propos de Randmar

Fondé en 1936 et établi à Montréal, Randmar est un distributeur canadien de premier plan qui innove depuis longtemps dans les secteurs de l’électronique grand public et des technologies de l’information. En tant que plateforme de distribution axée sur le numérique, Randmar combine des décennies d’expertise en logistique et une technologie de pointe pour mettre en relation les fabricants avec un vaste réseau de revendeurs à l’échelle nationale. Grâce à ses entrepôts stratégiquement situés à Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, Randmar garantit une exécution rapide et fiable ainsi qu’un soutien spécialisé, permettant ainsi aux marques d’atteindre les consommateurs canadiens de manière efficace et efficiente. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.randmar.io.

