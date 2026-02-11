Coop Pank AS plaanib allutatud võlakirjade programmi. Võlakirjaprogrammi alt plaanitakse võlakirju emiteerida mitme seeriana ning seda tehakse järgneva 12 kuu jooksul. Programmi esimese seeria võlakirjade emissioon ja avalik pakkumine on plaanis läbi viia 2026. aasta märtsis või aprillis.

Võlakirjaprogrammi raames on plaanis emiteerida kuni 40 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta ja lunastamistähtajaga 10 kuni 12 aastat alates emiteerimisest. Kavandatava võlakirjaprogrammi maht on kuni 40 miljonit eurot. Tagamata allutatud võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Tagamata allutatud võlakirju on plaanis avalikult pakkuda üksnes Eestis ning selle eelduseks on prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti kinnitamisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh märkimistingimustest teavitab Coop Pank AS eraldi teatega.

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu võlakirjade avalikku pakkumist üheski teises jurisdiktsioonis peale Eesti.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 225 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee