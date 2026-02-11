Udbytter for 2025 for Investeringsforeningen Danske Invest

|Nasdaq Copenhagen
Opdatering den 11. februar 2026
Vi har nu klarlagt konsekvenserne af den tidligere kommunikerede fejl i forbindelse med udbetaling af udbytte, herunder også effekten for investorer, der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026. For alle investorer var de udbetalte udbytter forsinket fra den 6. til den 9. februar. For investorer, der ikke handlede den 4. februar er geninvesteringerne foretaget korrekt. Investorer der handlede i udbyttebetalende fonde den 4. februar er berørt. Investorer, der har solgt udbyttebetalende fonde den pågældende dag, har fejlagtigt ikke modtaget udbytte på de solgte fonde. Investorer, der derimod har købt udbyttebetalende fonde på dagen, har fejlagtigtig modtaget udbytte på de købte fonde.
Vi tilstræber, at de berørte investorer bliver kontaktet af deres depotbank hurtigst muligt, og at fejlen bliver rettet.
Vi beklager fejlen.
Opdatering den 9. februar 2026
De endelige udbytter efter fradrag af en eventuel udbytteskat er nu udbetalt og investorer med geninvesteringsaftaler har fået foretaget geninvesteringer. Vi undersøger pt. om fejlen har haft andre konsekvenser, herunder for investorer der har købt eller solgt fonde onsdag den 4. februar 2026.
Opdatering: På grund af tekniske årsag vil udbytterne efter fradrag af en eventuel udbytteskat desværre først være til rådighed på investorernes konti den mandag den 9. februar 2026.
I selskabsmeddelelse af 2. december 2025 offentliggjorde foreningen de foreløbige beregnede udbyttesatser.
Bestyrelsen har den 3. februar 2026 besluttet nedenstående reviderede udbyttesatser. Herudover angives de
tidligere udbetalte aconto udbytter.
Udbyttet fragår i kursen på andelene den 4. februar 2026. Den sidste dag for handel med andele inkl. udbytte
bliver derfor den 3. februar 2025.
Udbytterne indgår efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 6. februar 2026.
|Afdeling / Andelsklasse
|ISIN-kode
|Samlet udbytte kr. pr. andel
|Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel
|Tidligere udbetalt aconto udbytte kr. pr. andel
|Danmark Fokus, klasse DKK d
|DK0060244325
|8,90
|0,00
|0,00
|Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d
|DK0060244242
|19,00
|0,00
|0,00
|Danmark Indeks, klasse DKK d
|DK0010266238
|7,70
|0,00
|0,00
|Danmark, klasse DKK d
|DK0010252873
|10,00
|0,00
|0,00
|Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d
|DK0010078070
|1,80
|0,00
|0,80
|Danske Indeksobligationer KL
|DK0015942650
|1,20
|0,74
|0,00
|Danske Korte Obligationer, klasse DKK d
|DK0016290422
|2,60
|0,00
|0,00
|Danske Lange Obligationer, klasse DKK d
|DK0016105380
|2,40
|0,00
|1,10
|Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060486843
|2,00
|0,00
|0,00
|Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060448751
|0,00
|0,00
|0,00
|Europa 2 KL
|DK0010245901
|14,20
|0,00
|0,00
|Europa Højt Udbytte, klasse DKK d
|DK0016253651
|13,40
|0,00
|0,00
|Europa Indeks BNP, klasse DKK d
|DK0015737563
|34,30
|0,00
|0,00
|Europa Indeks, klasse DKK d
|DK0010266311
|5,10
|0,00
|0,00
|Europa Small Cap, klasse DKK d
|DK0060046019
|5,60
|0,00
|0,00
|Europa, klasse DKK d
|DK0010252956
|13,40
|0,00
|0,00
|Fjernøsten Indeks, klasse DKK d
|DK0010207141
|8,30
|0,00
|0,00
|Fonde, klasse DKK d
|DK0015989610
|1,70
|0,00
|1,00
|Global Indeks, klasse DKK d
|DK0010263052
|5,00
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future 2 KL
|DK0010270503
|0,40
|0,00
|0,00
|Global Sustainable Future, klasse DKK d
|DK0010264530
|3,10
|0,00
|0,00
|Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h
|DK0060448918
|11,10
|0,00
|0,00
|Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h
|DK0060187771
|0,00
|0,00
|0,00
|Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h
|DK0060550523
|4,50
|0,00
|0,00
|Globale Obligationsmarkeder KL
|DK0016255193
|0,00
|0,00
|0,00
|Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h
|DK0016075294
|0,00
|0,00
|0,00
|Japan, klasse DKK d
|DK0015971675
|15,20
|0,00
|0,00
|Mix Obligationer
|DK0060430627
|1,30
|0,00
|0,00
|Nye Markeder 2, klasse DKK d
|DK0060080380
|2,20
|0,00
|0,00
|Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d
|DK0060073252
|0,00
|0,00
|0,00
|Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h
|DK0016209323
|0,00
|0,00
|0,00
|Nye Markeder, klasse DKK d
|DK0015710602
|3,30
|0,00
|0,00
|USA Indeks, klasse DKK d
|DK0010257757
|2,80
|0,00
|0,00
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Structuring