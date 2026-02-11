NEURONES : + 5,1% de croissance organique en 2025

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. annuel 2025 Nanterre, le 11 février 2026 (après Bourse)

+ 5,1% de croissance organique en 2025

(en cours d’audit, en M€) 2024 2025 Croissance dont organique Chiffre d’affaires 4e trimestre 211,3 225 + 6,5% + 6,2% Chiffre d’affaires annuel 810,4 857,2 + 5,8% + 5,1%

Réalisations

NEURONES clôture l’exercice avec un chiffre d’affaires annuel de 857,2 M€, dépassant ainsi ses anticipations.

La croissance est portée par les projets digitaux et data (progression à deux chiffres), tandis que les activités liées à l’IA confirment une accélération prometteuse.

Avec sa structure décentralisée et réactive, le groupe a tiré parti d’un environnement devenu plus favorable en fin d’année.

Le résultat opérationnel s’est ainsi nettement amélioré, passant de 7,8% (au 1er semestre) à 9,8%* (au 2e semestre). Sur l’ensemble de l’exercice, il s’élève à 8,8%*, un niveau qui dépasse les dernières estimations communiquées.

Pour accompagner cette dynamique, l’effectif moyen a progressé de 280 personnes en 2025.

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 11 mars 2026, après la clôture des marchés.

Perspectives

Dans un marché qui devrait être plus porteur, les prévisions pour l’année en cours seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.

* en cours d’audit.

A propos de NEURONES

Avec près de 7 300 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption de l’IA et des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME

www.neurones.net



