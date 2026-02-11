SPIE annonce l’acquisition d’INVIZO en Slovaquie

Cergy, le 11 février 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition d’INVIZO s.r.o., une entreprise slovaque spécialisée dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les solutions techniques intelligentes.

Fondée en 1997, INVIZO s.r.o. est un fournisseur reconnu de solutions techniques pour la sécurité des bâtiments et les installations intelligentes. La société est spécialisée dans la conception, la mise en œuvre, l’intégration et la maintenance de systèmes de sécurité, notamment les systèmes de protection incendie électroniques, le contrôle d’accès, la vidéosurveillance (CCTV), la détection d’intrusion et les installations électriques intelligentes. Par ailleurs, INVIZO propose des solutions logicielles et assure un service et un support technique 24h/24 et 7j/7 à ses clients.

INVIZO s.r.o. accompagne des clients commerciaux, industriels et du secteur public, et les soutient tout au long du cycle de vie complet des systèmes techniques de bâtiment – depuis la conception et l’installation initiales jusqu’à l’exploitation, la maintenance et la modernisation. En 2024, INVIZO s.r.o. a généré un chiffre d’affaires d’environ 7 millions d’euros et compte plus de 80 professionnels, dotés d’une solide expertise en ingénierie et en techniques spécialisées.

L’acquisition est réalisée par SPIE Elektrovod, une filiale de SPIE Central Europe et un acteur slovaque de premier plan dans le domaine des services d’ingénierie, d’installation et de services techniques pour les infrastructures énergétiques haute et très haute tension, couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs de transport et de distribution d’électricité.

Jakub Kolesár, CEO de SPIE Elektrovod : « L’acquisition d’INVIZO constitue une étape importante dans l’élargissement de notre portefeuille de services techniques en Slovaquie au‑delà des infrastructures énergétiques. INVIZO apporte une expertise solide dans les systèmes de sécurité des bâtiments et les installations intelligentes, ce qui complète parfaitement nos compétences existantes au sein du groupe SPIE. Cette acquisition nous permet d’offrir des solutions plus intégrées et complètes à nos clients tout en renforçant notre position sur le marché slovaque. »

Ladislav Juran, Managing Director d’INVIZO s.r.o. : « Rejoindre le groupe SPIE ouvre un nouveau chapitre pour INVIZO, offrant un soutien renforcé et la capacité de mener à bien des projets ambitieux et plus complexes pour nos clients. Cela nous permettra également d’approfondir notre expertise technique et d’offrir à nos collaborateurs une stabilité à long terme et de réelles opportunités de développement au sein d’un groupe international solide. »

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 9,9 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 712 millions d’euros.

