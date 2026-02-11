LECTRA : Résultats 2025 : croissance du récurrent et résilience opérationnelle

Résultats 2025 : croissance du récurrent et résilience opérationnelle

Chiffre d’affaires : 506,7 millions d’euros (-2 %)*

Chiffre d’affaires récurrent (75% du total) : +2 %* dont +14 %* sur les contrats d’abonnements SaaS

ARR au 31 décembre : 97,2 millions d’euros en progression de +14%*

EBITDA courant : 79,7 millions d’euros (-8 %)*, soit une marge de 15,7%

Ratio de sécurité ** : 96 %, démontrant la résilience du Groupe

Cash-flow libre courant : 57,0 millions d’euros

Dividende *** : 0,35 € par action

(*) variations à données comparables

(**) part des frais fixes annuels couverte par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires récurrent

(***) proposé à l’Assemblée générale annuelle du 29 avril 2026





1er octobre – 31 décembre 1er janvier – 31 décembre 2025 2024 Variation 2025/2024 2025 2024 Variation 2025/2024 (en millions d'euros) Données réelles Données comparables (1) Données réelles Données comparables (1) Chiffre d’affaires 123,6 132,5 -7 % -2 % 506,7 526,7 -4 % -2 % ARR (2) (3) - - - - 97,2 88,9 9 % 14 % EBITDA courant (3) 18,1 22,6 -20 % -8 % 79,7 91,1 -13 % -8 % Marge d'EBITDA courant 14,7% 17,1% -2,4 points -1,0 point 15,7% 17,3% -1,6 point -1,0 point Résultat Net 7,3 8,4 -13 % - 25,6 29,6 -14 % - Capitaux propres (2) - - - - 360,3 374,4 - - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) (2) - - - - -21,3 -20,6 - -

(1) A changes constants et périmètre comparable

(2) Au 31 décembre 2025 et 31 décembre 2024

(3) La définition des indicateurs de performance figure dans l’information financière au 31 décembre 2025

Paris, le 11 février 2026. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du quatrième trimestre et de l’exercice 2025.

SYNTHÈSE DE L’ANNEE 2025

L’année 2025 a été une année inédite, enchaînant des périodes de tensions commerciales et politiques sur l’ensemble des zones géographiques, affectant tous les secteurs d’activité de Lectra. Les droits de douane ont, dès le 1er trimestre 2025, été utilisés comme leviers dans de nombreuses négociations politiques et économiques, entraînant un comportement d’attentisme des clients. Finalement, peu d’accords entre les pays concernés ont été scellés de façon pérenne, et aucune relocalisation majeure n’a été observée.

Dans cet environnement, deux facteurs principaux ont pesé sur l’activité du Groupe : l’incertitude — qui conduit les clients à réduire ou décaler leurs investissements — et l’accès plus restreint au crédit, même si la baisse des taux d’intérêt apporte progressivement un soutien dans plusieurs pays. L’offre de logiciels a été peu affectée, tandis que les décisions concernant les équipements ont connu davantage de reports ou d’annulations.

Lectra s’est rapidement organisé pour contrer les impacts directs de l’évolution des droits de douane, et a accéléré sa stratégie de transformation dans le SaaS, maintenant des investissements en R&D ciblés, tout en adaptant son organisation pour la rendre plus optimale. Ses équipes se sont mobilisées pour consolider une position de partenaire stratégique en maintenant un dialogue permanent avec les clients et en continuant à promouvoir les offres SaaS.

Ainsi, à fin 2025, l’entreprise a franchi une étape décisive dans la mise en œuvre de sa stratégie Lectra 4.0, confirmant la solidité de son modèle économique et la pertinence de ses choix stratégiques.

2. QUATRIÈME TRIMESTRE 2025

Sauf indication contraire, les comparaisons sont à données comparables.

En valeur, le montant des commandes de nouveaux systèmes est resté stable au quatrième trimestre par rapport aux deuxième et troisième trimestres. La base de comparaison élevée a pesé sur l’évolution de - 27 % par rapport au quatrième trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2025 baisse de 2 %. Le chiffre d’affaires récurrent, qui représente 76 % du chiffre d’affaires (73 % au T4 2024) progresse de 1 %, une hausse tirée par les contrats récurrents en progression de 5 % et en particulier les abonnements SaaS qui confirment leur dynamique avec une croissance de 14 %.

Le chiffre d’affaires non récurrent est en repli de 12 %, du fait principalement des ventes d’équipements en recul.

Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes des licences perpétuelles de logiciel, des équipements ainsi que de la formation et du conseil s’élève à 23,2 millions d’euros. Il diminue de 11,8 millions d’euros par rapport au début de l’année.

L’EBITDA courant est de 18,1 millions d’euros, en baisse de 8 % soit une marge d’EBITDA courant de 14,7 %, en diminution de 1,0 point par rapport au T4 2024.

Après la prise en compte d’une charge d’amortissements des actifs incorporels de 5,6 millions d’euros, le résultat opérationnel courant est en recul de 14 % à 7,9 millions d’euros et le résultat net s’élève à 7,3 millions d’euros, soit une baisse de 13 % à données réelles.

3. EXERCICE 2025

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2024 qui consolidaient Launchmetrics à partir du 23 janvier (“à données réelles”) et, pour l’analyse des variations, aux comptes Proforma 2024 qui consolident Launchmetrics à partir du 1er janvier, exprimés à cours de change 2024 (“à données comparables”). Tous les chiffres « proforma 2024 » sont désignés par « 2024 ». Les évolutions des devises ont eu un impact négatif significatif sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA courant, réduisant respectivement ces indicateurs de 12,2 millions d’euros et 4,6 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’élève à 506,7 millions d’euros, en baisse de 2 %. Il se décompose en 126,6 millions d’euros de chiffre d’affaires non récurrent en recul de 12 % et 380,1 millions de chiffre d’affaires récurrent (75 % du chiffre d’affaires) en hausse de 2 %, dont 89,3 millions d’euros de chiffre d’affaires des contrats d’abonnement SaaS (18 % du chiffre d’affaires, +14 %).

L’ARR au 31 décembre 2025 s’établit à 97,2 millions d’euros en progression de 14 % à données comparables (9 % à données réelles) par rapport au niveau à fin 2024. L’ensemble des offres SaaS ont contribué à cette bonne performance.

La marge brute atteint 369,3 millions d’euros, soit un taux de marge brute de à 72,9 % en hausse de 1,3 point, grâce au mix favorable des ventes et à un contrôle strict des coûts de production.

Le ratio de sécurité continue à se renforcer et atteint 96 %, confirmant l’indéniable solidité du modèle d’affaires.

L’EBITDA courant est de 79,7 millions d’euros, en baisse de 8 % avec une marge d’EBITDA de 15,7 % en diminution de 1,6 point.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 38,2 millions d’euros, en baisse de 14 %, et le résultat net s’établit à 25,6 millions d’euros, en recul de 13 % à données réelles.

Le besoin en fonds de roulement est négatif de 39,7 millions d'euros au 31 décembre 2025, un des points forts du modèle économique du Groupe.

Le cash-flow libre courant est de 57,0 millions d’euros, un montant très supérieur au résultat net.

Au 31 décembre 2025, le bilan du Groupe demeure très solide : les capitaux propres s’établissent à 360,3 millions d’euros et l’endettement net à 21,3 millions d’euros après décaissements du rachat de la deuxième tranche du capital de Launchmetrics (20,5 millions d’euros) et du paiement des dividendes (15,2 millions d’euros) au cours du premier semestre. L’endettement net se décompose en une dette financière de 86,4 millions d’euros et une trésorerie disponible de 65,1 millions d’euros.

4. PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 29 avril 2026 le versement d’un dividende de 0,35 € par action au titre de l’exercice 2025.

5. UNE VISION DE LONG TERME

Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner le Groupe comme un acteur incontournable de l’Industrie 4.0 d’ici 2030 sur ses trois marchés stratégiques : mode, automobile et ameublement. Elle repose sur cinq piliers : positionnement premium, concentration sur ces trois marchés, intégration des clients au cœur des activités, lancement progressif de services 4.0 basés sur l’IA1, et engagement en matière de durabilité.

Sa mise en œuvre s’est articulée autour de trois feuilles de route :

2017-2019 : intégration des technologies clés (cloud, IoT 2 , big data, IA), réorganisation commerciale et premières offres SaaS ;

, big data, IA), réorganisation commerciale et premières offres SaaS ; 2020-2022 : changement de dimension grâce à l’acquisition de Gerber, renforcement du portefeuille d’offres, élargissement de la base clients et consolidation financière ;

2023-2025 : augmentation significative de l’activité SaaS, croissance du chiffre d'affaires récurrent et nouvelles acquisitions structurantes.





S’appuyant sur une politique d’investissements soutenus en R&D depuis plusieurs décennies et une vision pionnière de l’Industrie 4.0, Lectra propose aujourd’hui une offre sans équivalent, fondée sur l’alliance étroite entre son savoir-faire industriel et ses solutions SaaS intelligentes.

L’offre de Lectra repose sur deux piliers majeurs :

Une offre Manufacture pour la mode, l’automobile et l’ameublement, combinant solutions SaaS, équipements de découpe, services et exploitation des données enrichie par l’IA.

Une offre étendue pour la mode, complétant l’offre Manufacture, composée de logiciels de CAO et de solution SaaS qui facilitent la collaboration, la prise de décision, le renforcement du positionnement des marques et assurent la traçabilité des produits.

6. FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2026-2028

Le Groupe aborde la période 2026-2028 avec confiance, grâce à la robustesse de son modèle économique. Elle repose sur des acquis financiers solides : un chiffre d’affaires en très grande partie récurrent, une génération de cash élevée et continue, un bilan solide, et une rigueur dans le suivi de la performance permettant de poursuivre un niveau d’investissement soutenu et ciblé, indispensable pour rester pleinement compétitif.

Aujourd’hui, l’Industrie 4.0 n’est plus une vision, elle devient réalité.

Entre 2026 et 2028, Lectra déploiera pleinement son modèle digital et connecté, exploitant les innovations et les synergies développées au cours des dix dernières années. Les investissements R&D seront maintenus à un niveau élevé et représenteront environ 12 % du chiffre d’affaires annuel, avec pour objectif de livrer davantage de valeur aux clients, grâce à l’intégration accrue de l’IA et du big data dans les solutions ainsi que dans les processus de conception de ses offres.

Dans un environnement en constante mutation, Lectra se distingue par sa capacité à transformer les défis en véritables leviers de croissance. Le Groupe se fixe trois ambitions :

Faire de Valia le fer de lance de l’offre Manufacture. Solution Saas unique sur le marché, Valia permet de digitaliser et d’automatiser les étapes du processus industriel, et d’en tracer les flux ;

Accélérer l’essor du modèle SaaS, dans une logique de croissance rentable et maîtrisée ; et

Renforcer l’excellence opérationnelle en optimisant les processus, les systèmes d’information et les ressources humaines.





Ces trois ambitions sont détaillées dans la lettre financière trimestrielle et annuelle au 31 décembre 2025.

7. OBJECTIFS FINANCIERS 2026-2028

Dans le cadre de la feuille de route stratégique 2026-2028, le Groupe se fixe comme objectifs une croissance de l’EBITDA courant, s’appuyant sur une progression plus forte des contrats récurrents et un contrôle strict des coûts :

À données comparables, Lectra prévoit une croissance annuelle moyenne de l’ARR SaaS d’environ 15 %, contribuant ainsi à une progression du chiffre d’affaires des contrats récurrents comprise entre +5 % et +8 % par an.

Lectra continue d’appliquer un contrôle optimisé des frais, combiné à la poursuite d’investissements ciblés. Le ratio de sécurité devrait progresser alors de 2 à 3 points par an, passant ainsi de 94 % en 2025 à plus de 100 % en 2028.

Le Groupe vise ainsi une progression de la marge d’EBITDA courant de 120 à 180 points de base par an à données comparables, dans l’hypothèse où les commandes d’équipements et le chiffre d’affaires des consommables et pièces resteraient stables, hors inflation.

Tout rebond des ventes d’équipements – dont le calendrier et l’ampleur demeurent incertains – représentera un potentiel additionnel de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA.

Par ailleurs, le groupe entend poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées afin de renforcer ses compétences, d’accroitre la valeur de son portefeuille de solutions et de consolider sa position sur ses marchés.

Enfin, Lectra vise à poursuivre sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement de dividendes qui devraient, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d’environ 50 % du résultat net.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et les travaux de vérification sur les informations de durabilité ont été effectués. Les rapports de certification sur les comptes consolidés et de durabilité seront émis à l’issue du Conseil d’administration du 26 février 2026 qui arrêtera l’annexe aux comptes consolidés, après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du premier trimestre 2026 seront publiés le 28 avril 2026. L’Assemblée générale annuelle se réunira le 29 avril 2026.

A propos de Lectra







A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.







Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

1 Intelligence artificielle

2 Internet des objets

