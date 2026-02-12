Coop Pank 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Coop Pank jätkas 2025. aastal kasvustrateegia ellu viimist ja kasvatas tugevalt nii klientide arvu kui ka laenuportfelli. Üleüldiselt toimus 2025. aastal intressimäärade alanemine ja seejärel nende stabiliseerumine, mis kandus üle laenuturule, parandades nii ettevõtete kui ka majapidamiste kindlustunnet. See avaldas positiivset mõju nii Coop Panga tulemustele kui ka Eesti pangandusmaastikule tervikuna.

Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 19 000 võrra (+9%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 9 000 võrra (+9%). Uutest klientidest olid 16 000 erakliendid ja 3 000 ärikliendid. 2025. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 227 000-ni, kellest 108 000 olid aktiivsed arveldajad.

2025. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 2,05 miljardi euroni, kasvades aastaga 170 miljoni euro võrra (+9%). Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 8% ja nõudmiseni hoiused kasvasid 11%. Panga finantseerimiskulu langes aastaga 3,3% tasemelt 2,4% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 6,0% pealt 6,1% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2025. aasta lõpu seisuga 2,11 miljardi euroni, kasvades aastaga 340 miljoni euro võrra (+19%). Suurima panuse portfelli kasvu andsid ärilaenud ja kodulaenud. Ärilaenude portfell kasvas 207 miljonit eurot (+27%) ja kodulaenu portfell kasvas 125 miljonit eurot (+17%). Tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 6 miljonit eurot (+5%) ja liisingu portfell kasvas 3 miljonit eurot (+2%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 6,5% pealt 7,1% peale.

Laenuportfelli kvaliteet püsis 2025. aastal hoolimata muutustest majanduskeskkonnas väga hea. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2025. aastal 3,3 miljonit eurot provisjone, mida oli 29% vähem kui aasta varem. Krediidiriski kulumäär langes aastaga 0,3% pealt 0,2% peale.

Panga netotulud ulatusid 2025. aastal 79,4 miljoni euroni, kahanedes aastaga 2,5 miljonit eurot (-3%). Neto intressitulud kahanesid aastaga 4,3 miljonit eurot (-6%). Neto teenustasutulud kasvasid aastaga 0,2 miljonit eurot (+4%). Panga tegevuskulud ulatusid 41,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 0,9 miljonit eurot (+2%). Tegevuskuludest suurima osa moodustasid jätkuvalt personali-, IT- ja turunduskulud.

Coop Panga puhaskasum oli 2025. aastal 28,7 miljonit eurot, kahanedes langevate intresside keskkonnas aastaga 11%. Panga kulu-tulu suhe tõusis aastaga 50% pealt 52% tasemele. Omakapitali tootlus langes 16,2% pealt 12,9% tasemele.

Coop Pangal on 31.12.2025 seisuga 32 800 aktsionäri.

IV kvartali tulemused

2025. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 5000 kliendi võrra (+2%), neist 4000 olid erakliendid ja 1000 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 227 000 igapäevapanganduse klienti.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 134 miljoni euro võrra (+7%) ja ulatus aasta lõpuks 2,05 miljardi euroni. Kvartaliga kahanes nõudmiseni hoiuste maht 12 miljonit eurot ja tähtajaliste hoiuste maht kasvas 146 miljonit eurot.

Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 91 miljoni euro võrra (+4%), jõudes aasta lõpuks 2,11 miljardi euroni. Ärilaenude maht kasvas kvartaliga 55 miljonit eurot ja kodulaenude maht kasvas 33 miljonit eurot. Tarbimisfinantseerimine kasvas 1 miljonit eurot ja liising 2 miljonit eurot.

Pank teenis 2025. aasta IV kvartalis 7,2 miljonit eurot kasumit, mis on 3% rohkem, kui oli III kvartalis ja 12% rohkem, kui oli eelmisel aastal samal perioodil.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar tulemustele:



„Coop Pangal on kasvustrateegia ning sellest lähtuvalt jätkasime 2025. aastal nii klientide arvu kui ka laenumahtude kasvatamist. Kõigi meie tegevuste keskmes on klient ja meie konkurentsieeliseks on mugavamate ja kiiremate teenuste osutamine. Me saame kasvada ainult siis, kui teeme konkurentidest midagi paremini.

Coop Panga klientide arv kasvas 2025. aastal 19 000 võrra (+9%), mille tulemusena jõudsime aasta lõpuks 227 000 kliendini. Üha enam järgneb konto avamisele ka põhipanga vahetus ning klient hakkab kasutama Coop Panka oma peamise arvelduspangana. Samas on nn kodupanga klientide arvu kasvatamine ettepoole vaatavalt ka üks meie suurim väljakutse. Põhipanga vahetus on see, mis toob meile nõudmiseni hoiuste kasvu ning võimaldab alandada finantseerimiskulu.

Panga laenuportfell kasvas 2025. aastal 340 miljoni euro võrra (+19%). Esimest korda Coop Panga ajaloos ületas meie laenuportfell 2 miljardi euro piiri. Laenuportfelli kvaliteet püsis terve aasta jooksul väga hea. Kõige kiiremini kasvas äriklientide laenuportfell, aastaga 207 miljonit eurot (+27%). Sellele järgnes kodulaenu portfelli kasv 125 miljoni euroga (+17%). Tarbimislaenude ja liisingu laenuportfelli kasv oli mõõdukas. Kokkuvõttes oli nii äri-kui eraklientide laenunõudlus terve aasta jooksul tugev. Selline tugev laenunõudluse kasv oli meie jaoks ka üks märk majanduse elavnemisest.

Coop Panga kasum ulatus 2025. aastal 28,7 miljoni euroni, kahanedes aastaga 11%. Kasumi languse võrreldes eelneva aastaga põhjustas eelkõige langevate intressidega majanduskeskkond, mida ärimahtude kasv 19% ei suutnud kompenseerida. Kui 2024. ja 2025. aastal nägime ette kasumi langust, siis 2026. aastal soovime kasumi uuesti kasvama saada.

Järgneb ülevaade Coop Panga 2025. aasta kõige olulisematest sündmustest:

Pank järgis kehtivat dividendipoliitikat ja aktsionäridele antud lubadust ning maksis dividendideks 25% 2024. aasta maksueelsest kasumist ehk üle 7,2 miljoni euro.

Pank emiteeris Iiri börsil esmakordselt 250 miljoni euro väärtuses nelja-aastase tähtajaga pandivõlakirju, mis oli esimene osa 750 miljoni eurosest pandikirjaprogrammist.

Euroopa Investeerimispank pakkus Coop Pangale kapitalileevendust, mis võimaldab pangal väljastada ettevõtetele kuni 249 miljonit eurot uusi laene.

Pank sõlmis aasta lõpus European Energy Efficiency Fundiga (EEEF) laenulepingu, mille alusel võtab Pank EEEF’ilt tagamata allutatud laenu summas 5 miljonit eurot, intressimääraga 6 kuu euribor pluss 3,25% aastas.

Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga pangahoiuste reitinguhinnangu positiivse väljavaatega senisel tasemel Baa2. See näitab, et Pank on jätkuvalt usaldusväärne, tugeva kasumlikkusega, hästi kapitaliseeritud ja kvaliteetse krediidiportfelliga.

Pank tegi mitmeid muudatusi toodetes muutes kodumaise panga kasutamise klientidele veelgi soodsamaks, paindlikumaks ja mugavamaks. Näiteks võttis pank kasutusele virtuaalkaardi, kontsernikonto ja hakkas pakkuma ettevõtjatele võimalust koguda makseid mugavalt Android nutiseadmega. Samuti viis Pank koostöö Coop kaubandusega uuele tasemele – ühistele klientidele alustati unikaalse ostupreemia pakkumist. 2025. aastal maksis Pank klientidele ostupreemiat üle 270 000 euro.

E-teenuste kõrval panustas pank ka inimkontakti võimaluste suurendamisse ja avas Valga kesklinnas kontori. Samuti avati senisest suurem ja kaasaaegsem kontor Viljandis. Coop Pangal on üle Eesti kokku 16 pangakontorit, mis asuvad 13 Eesti linnas. Coop Pank on suurima sularahavõrgustikuga pank Eestis.

Uutest laenutoodetest toodi turule alustava ettevõtja väikelaen ja Kodukaitsja kodulaenu. Samuti langetas pank populaarse Õpetaja kodulaenu intressi.





2025. aasta teises kvartalis lahkus ametist senine panga juhatuse esimees Margus Rink ja nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks Arko Kurtmanni. Seoses Kurtmanni nimetamisega juhatuse esimeheks valis nõukogu uueks ärikliendipanganduse juhiks ja juhatuse liikmeks Lehar Küti. Alates 1. veebruarist 2026 alustas juhatuse liikmena tööd panga IT-juht Alvar Pihlapuu.





Pangale omistatud tunnustused 2025. aastal:



Õpetaja Kodulaen pälvis Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu (EPRA) leidliku kommunikatsiooni eriauhinna ja Turundajate Liidu (TULI) korporatiivkommunikatsiooni Kuldmuna.

Kaitseministeeriumi projekt „Kaitsetahe“, milles Coop Pank osaleb regulaarsete annatuste kogumisele suunatud Kaardiväe programmiga, pälvis Turundajate Liidu (TULI) Turundustegu 2024 Grand Prix’i.

Kaitseministeerium omistas Coop Pangale teistkordselt „Riigikaitsjate toetaja“ kuldtaseme tunnustuse. Coop Pank on üks kahest suurimast reservväelaste fondi annetajast.

Pank on Kantar Emor uuringu järgi enim soovitatud pank Eestis ja Dive iga-aastases kliendiuuringus parim pank telefoniteeninduses.

Panga mobiiliäpp on Kantar Emor uuringu järgi Eestis tegutsevate ettevõtete äppide seas 10 kõige kliendisõbralikuma mobiilirakenduse hulgas.

Pank kuulub Kantar Emor uuringu järgi kümne kõige mainekama tööandja hulka.

Pangal on peresõbraliku tööandja kuldmärgise ja Kaugtöö Tegija märgis.

Kestliku Ettevõtluse Liit KELL väljastas Pangale Vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgise.

Pank jätkas 2025. aastal ka Eesti sporti panustamist toetades nii parimaid kümnevõistlejaid kui ka naiste ja meeste võrkpallikoondiseid ning algatust „Võrkpall igasse Eestimaa kooli“. Lisaks pakub pank TalTechi tudengitele stipendiume, lõputööde teemasid ning praktikavõimalusi, et kasvatada tuleviku finants- ja tehnoloogiaeksperte.

Panga strateegiline eesmärk on 2030. aasta lõpuks kasvatada panga laenuportfelli turuosa Eestis 10%-ni ja kasvada iga-aastaselt 2–3 korda kiiremini kui turg keskmiselt, mis toetab panga ambitsioonikat kasvustrateegiat. Panga eesmärk on järgmise viie aasta jooksul kahekordistada kasum ning jõuda 2030. aastaks vähemalt 60 miljoni euro suuruse puhaskasumini. See eesmärk toetab panga võimekust pakkuda aktsionäridele stabiilset ja atraktiivset tootlust. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kõrge efektiivsusega (kulude ja tulude suhe alla 45%) ning pakkuda aktsionäridele ootuspärast omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).

Tänan kõiki Coop Panga kliente, aktsionäre ja töötajaid 2025. aasta eest. Meie eesmärk on ehitada Panka selliselt, et see oleks igaühe edulugu. Edulugu kliendile. Edulugu aktsionärile. Edulugu töötajale. Edulugu ühiskonnale.“

Kasumiaruanne, tuh eur 2025 IV kv 2025 III kv 2024 IV kv 2025 12 kuud 2024 12 kuud Neto intressitulu 19 038 18 299 19 148 73 269 77 570 Neto teenustasutulu 1 123 1 100 1 303 4 545 4 358 Muud tulud, neto 797 143 -483 1 542 -45 Netotulud kokku 20 958 19 542 19 968 79 355 81 883 Tööjõukulud -6 438 -6 472 -6 007 -24 406 -23 411 Turunduskulud -675 -370 -788 -1 857 -2 690 Rendi- ja kontorikulud, mat.pv kulum -823 -683 -798 -3 090 -3 097 IT kulud ja immat. põhivara kulum -1 995 -1 903 -1 731 -7 235 -6 189 Muud tegevuskulud -1 490 -1 031 -1 473 -4 904 -5 189 Tegevuskulud kokku -11 422 -10 459 -10 797 -41 491 -40 576 Kasum enne allahindluse kulu 9 537 9 083 9 171 37 864 41 307 Finantsvarade allahindluse kulu -1 041 -664 -1 821 -3 299 -4 643 Kasum/kahjum enne tulumaksu 8 495 8 419 7 350 34 565 36 663 Tulumaksu kulu -1 305 -1 448 -957 -5 842 -4 486 Aruandeperioodi puhaskasum 7 190 6 971 6 393 28 724 32 178 Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,07 0,07 0,06 0,28 0,31 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur 0,07 0,07 0,06 0,27 0,31 Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2025 30.09.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 488 717 416 495 343 678 Võlainstrumendid 63 023 52 648 37 751 Laenud klientidele 2 114 091 2 023 349 1 774 118 Muud varad 37 163 39 443 33 066 Varad kokku 2 702 994 2 531 934 2 188 614 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 124 520 1 957 852 1 886 145 Võlainstrumendid 255 203 254 676 0 Muud kohustised 25 580 28 752 27 683 Allutatud laenud 63 148 63 348 63 148 Kohustised kokku 2 468 451 2 304 629 1 976 977 Omakapital 234 543 227 305 211 637 Kohustised ja omakapital kokku 2 702 994 2 531 934 2 188 614

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 227 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

