JLT Mobile Computers AB (publ) släpper släpper 2025 års bokslutskommuniké

Växjö, Sverige, 12 februari 2026 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari–december 2025.

Periodens resultat i korthet

oktober –

december januari –

december Orderingång, MSEK 30,1 (27,6) 141,6 (103,0) Nettoomsättning, MSEK 27,5 (24,7) 131,5 (118,4) Rörelseresultat, MSEK -3,0 (-9,3) -1,9 (-9,7) Resultat efter skatt, MSEK -3,4 (-7,2) -2,5 (-7,7) Kassaflöde, MSEK +0,8 (+0,7) +3,7 (+6,8)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret

2025.

Kommentarer från VD

Försäljningen ökade under året trots fortsatt avvaktande slutkunder

Vi ökade orderingången till 142 miljoner kronor under året, vilket motsvarar en tillväxt på 37 procent jämfört med föregående år, samtidigt som faktureringen växte till 132 miljoner kronor, en ökning med

11 procent. En betydande del av försäljningslyftet kom från en stororder på 22 miljoner kronor till en ledande amerikansk livsmedelsproducent, levererad under andra kvartalet.

Efterfrågan inom lager och logistik, vårt största marknadssegment, var fortsatt tillbakahållen till stor del beroende på den geopolitiska osäkerheten som får våra slutkunder att inta en avvaktande hållning. För att kompensera för svagheten inom segmentet lager och logistik ökade vi redan under föregående år bearbetningen av andra segment, särskilt hamnar samt entreprenad- och gruvmaskiner, vilket har börjat ge positiva effekter.

Genomförda åtgärder för kostnadsminskning

Vi har gjort flera insatser för att sänka våra kostnader och göra verksamheten mer effektiv. Vi har samordnat mjukvaruutvecklingen med resten av koncernens produktutveckling och avvecklat verksamheten i vårt dotterbolag JLT Software Solutions AB. Dessa förändringar innebar att vi i bokslutet för 2024 skrev ned aktiverade utvecklingskostnader både för mjukvarubolaget och för Android-relaterade projekt. Som ett resultat av dessa åtgärder har rörelsens omkostnader under 2025 minskat till 52 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än föregående år. Avskrivningarna på utvecklingsutgifter har sänkts till 0,4 miljoner kronor.

Den svagare amerikanska dollarn hade en negativ inverkan på resultatet

Under året har den amerikanska dollarn tappat nästan 20 procent mot den svenska kronan, vilket negativt påverkat vår bruttomarginal. Effekten blev särskilt tydlig i år eftersom försäljningen till dollarkunder stod för så mycket som 74 procent av omsättningen, en ovanligt stor andel. Faktureringen har skett till en väsentligt svagare dollarkurs än vad som gällde vid offerttillfället. Vi har dessutom omvärderat lagret kopplat till dollarinköp enligt den aktuella kursen. Sammantaget innebar detta att bruttomarginalen sjönk till 38 procent, åtta procentenheter lägre jämfört med föregående år. Trots att försäljningsvolymen ökade från föregående år, resulterade det i ett bortfall på 3,8 miljoner kronor i bruttovinst. Vi lyckades ändå förbättra EBITDA med 0,4 miljoner kronor från föregående år, vilket slutade på -1,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor, en förbättring i jämförelse med -9,7 miljoner kronor året innan.

Osäkerheten kring tullar dämpade efterfrågan på marknaden

Den rådande osäkerheten kring tullar inom internationell handel har bidragit till ett mer avvaktande förhållningssätt bland JLT:s kunder, vilket resulterat i minskad efterfrågan under året. Den oklara tullsituationen har dessutom lett till en ökad administrativ arbetsbörda internt, med tillhörande kostnadsökningar för uppföljning och utredning. För närvarande omfattas inte JLT:s datorer som tillverkas i Sverige av exporttullar till USA, medan komponenter av icke-europeiskt ursprung, inklusive tredjepartsprodukter, tillbehör och reservdelar, är föremål för tullavgifter.

Lagernivåerna har minskat

Under året har fokus legat på att minska varulagret, som efter pandemin ökade till följd av uppbyggnad av säkerhetslager när det rådde komponentbrist följt av en oväntad nedgång i efterfrågan. Vid årets slut uppgick lagret till 25,5 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor mindre än föregående år.

Nyckelhändelser under året

Första kvartalet

Efter en period av svag efterfrågan på våra nyckelmarknader såg vi en återhämtning under årets första kvartal. Vi lyckades säkra flera stora affärer, vilket ledde till en rekordhög orderingång. Under denna tid slutförde vi även konsolideringen av vår produktutveckling och avslutade verksamheten i dotterbolaget JLT Software Solutions AB.

Andra kvartalet

Vi tredubblade vår produktionskapacitet för att möta ökad efterfrågan och ökade omsättningen med 24 procent jämfört med förra året. Vi introducerade den första fordonsdatorn på marknaden med en 15-tums Full-HD-skärm, vilken presenterades för hamnkunder under TOC-mässan i Rotterdam. USA:s administration aviserade tullar på varor från EU, vilket i sin tur ledde till att EU hotade med motåtgärder. Detta skapade stor osäkerhet för både JLT och våra kunder.

Tredje kvartalet

Försäljningen fortsatte att öka i jämförelse med föregående år. Vi lanserade en innovativ ”screen blanking”-lösning som använder AI och maskininlärning tillsammans med våra datorer för att förbättra säkerheten i industrimiljöer. USA och EU nådde en politisk överenskommelse i tullfrågan, och nya generella amerikanska importtullar infördes.

Fjärde kvartalet

Våra datorer validerades för hamnverksamhet av Navis, ledande leverantör av operativsystem för hamnar, och visades upp TOC-mässan i Singapore, vilket ytterligare stärkte vår strategiska position i hamnsegmentet. Dessutom tecknade vi ett partnerskap med MākuSafe i USA, vilket stärker vårt erbjudande inom säkerhetslösningar.

Framtidsutsikter

Vi är en av de ledande aktörerna inom robusta fordonsdatorer, med fokus på hög prestanda, kvalitet och tillförlitlighet. För att möta den nuvarande marknadssituationen inom lager och logistik har vi genomfört kostnadsbesparingar samtidigt som vi med framgång investerat i andra marknadssegment, bland annat hamnar samt entreprenad- och gruvmaskiner. Tack vare engagerade medarbetare har vi klarat ännu ett utmanande år bättre än branschen som helhet och lyckats vända två år av tappad försäljningen till tillväxt. De insatser vi gjort ger oss en solid plattform för fortsatt tillväxt när marknaden väntas återhämta sig år 2026.

Per Holmberg, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2026 kl. 08:00 CET.

