Vaisala Oyj

Pörssitiedote

12.2.2026 klo 9:20



Vaisalan hallitus päätti osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta

Vaisalan hallitus on hyväksynyt uuden suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän, joka on suunnattu yhtiön avainhenkilöille. Tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa Vaisalan osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön kestävän kasvun ja arvon kasvattamiseksi sekä vahvistaa avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026–2028 mahdollinen palkkio perustuu Vaisalan osakkeen kokonaistuottoon (TSR), keskimääräiseen liiketulosprosenttiin suorituskauden aikana sekä vastuullisuustavoitteen saavuttamiseen.

Mikäli kaikkien suorituskriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso, suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026–2028 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 252 000 Vaisalan A-sarjan osaketta sisältäen rahana maksettavan osuuden. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään nimetään noin 70 avainhenkilöä, mukaan lukien Vaisalan johtoryhmä.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2026–2028 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2029 osittain Vaisalan A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän ehtojen mukaan palkkiot maksetaan osallistujille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa palkkioiden maksuhetkellä.

Vaisalan hallitus edellyttää lisäksi, että toimitusjohtaja ja kukin johtoryhmän jäsen säilyttää omistuksessaan osakepalkkiojärjestelmästä saamansa osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Vaisalassa vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

