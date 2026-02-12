PRESSRELEASE

2026-02-12

Bokslutskommuniké 2025 – Lönsamhet och kassaflöde skapar handlingsutrymme framåt (MAR)

Finansiellt sammandrag

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 34 659 (36 802) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 355 (4 420) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 1 727 (3 307) kSEK

Resultat per aktie 0,10 (0,35) SEK

Ackumulerat 2025

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 130 800 (156 807) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 13 577 (21 590) kSEK

Resultat före skatt uppgick till 6 306 (13 768) kSEK

Resultat per aktie 0,35 (0,85) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Inget att rapportera

Efter perioden

Inget att rapportera





VD-kommentar



Lönsamhet och kassaflöde skapar handlingsutrymme framåt

Vi avslutar 2025 som var ett svagare år med höga jämförelsetal med ett antal styrkebesked. Vi har skapat lönsamhet i varje kvartal trots lägre volymer och valutamotvind. Mycket starkt kassaflöde som resulterat i en stark balansräkning och kassa. Kostnadsbasen hålls intakt trots inflation. Detta visar på att vår affärsmodell nu håller även när efterfrågan är lägre och ger goda förutsättningar att skala när volymerna tar fart.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 39% (38%). Vi arbetar aktivt med att stärka marginalerna och säkra lönsamhet i de affärer vi tar. Vi fortsätter att utveckla vår egen teknologi och förbättra våra inköpsprocesser.

EBITDA i kvartalet uppgår till 3,4 MSEK (5,0 MSEK), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10% (13%). Den svenska kronans förstärkning mot dollarn har påverkat negativt med ca 1,4 MSEK jämfört med kvartal föregående år. Vilket bekräftar att vår verksamhet står stabilt och lönsamt även i ett ogynnsamt valutaläge. Vi fortsätter att ha en stark kostnadskontroll med rörelsekostnader kvar på samma nivå som förra året trots inflation. Effektiviseringar i produktion ger löpande resultat vilket gör att vi kan skapa lönsamhet och har mycket god skalbarhet när volymerna tar fart.

Kassaflödet i kvartalet var 11,6 MSEK (2,5 MSEK) vilket var ett resultat av vårt fokus på att skapa ett effektivt, lönsamt bolag. Kassaflödet för helåret för den operativa verksamheten är 18,7 (18,8) MSEK vilket är starkt givet att 2025 var ett svagare år.

Vi fortsätter arbeta på vår förvärvsagenda, både av bolag och produkter, där vi ser möjlighet att bredda vårt erbjudande i våra kundkanaler. Innovation i produkten är fortsatt i fokus. Vår egenutvecklade teknik kommer att erbjuda effektivare arbetsflöden och bildtagning.

Våra moderna system uppfyller marknadens höga krav och levererar konsekvent både effektivitet och kvalitet. Detta gör det möjligt för våra kommersiella partners att framgångsrikt sälja och marknadsföra systemen på sina marknader. Den underliggande efterfrågan i Nordamerika är positiv men osäkerhet och timing påverkade negativt i kvartalet. Europa var starkt med en tillväxt på 33% i kvartalet och vi fortsätter aktivt arbeta med att etablera egna försäljningskanaler i fler länder vilket redan ger resultat.

Genom effektiviseringar har vi byggt en lönsam och välfungerande organisation som kan leverera lönsamhet även när efterfrågan är lägre. Med de växande kraven på flexibilitet och korta ledtider har vi lyckats skapa nya affärsmöjligheter tack vare vår agila produktion. Vi har ytterligare stärkt vår finansiella position. Den bästa på länge. Samtidigt fortsätter vi att investera målmedvetet i utveckling för att stärka bolagets långsiktiga konkurrenskraft. Genom förstärkningar inom vår R&D organisation skapar vi förutsättningar för ökat kundvärde, skalbarhet och hållbar lönsam tillväxt.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 12/2 2026 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



