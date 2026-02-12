Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 09 – 2026
til Nasdaq Copenhagen
12. februar 2026
Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier
ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.
1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Kim Junge Andersen
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Chief Financial Officer
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:
|B-aktier (DK0063855168)
b) Transaktionens art: Salg
c) Pris(er) og mængde(r):
|Pris(er)
|Mængde(r)
|230,42 DKK
|1000
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde: 230.420 DKK
- Pris:
e) Dato for transaktionen: 2026-02-10
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
Yderligere information:
Torben Schwaner Dehlholm
Group General Counsel
ROCKWOOL A/S
+45 46 56 03 00
Vedhæftet fil