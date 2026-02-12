Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 09 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

12. februar 2026

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL A/S aktier

ROCKWOOL A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a) Navn: Kim Junge Andersen

2 Årsag til indberetningen

a) Stilling/titel: Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Chief Financial Officer

b) Første indberetning/ændring: Første indberetning

3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a) Navn: ROCKWOOL A/S

b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09

4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode:

B-aktier (DK0063855168)

b) Transaktionens art: Salg

c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r) 230,42 DKK 1000

d) Aggregerede oplysninger

Aggregeret mængde: 230.420 DKK

Pris:

e) Dato for transaktionen: 2026-02-10

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Torben Schwaner Dehlholm

Group General Counsel

ROCKWOOL A/S

+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil