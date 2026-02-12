Assemblée Générale Mixte Annuelle du 12 février 2026

Roubaix – 12 février 2026 – l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’OVHcloud s’est réunie ce jour, au siège social de la Société et en format « hybride » sous la présidence de

M. Octave Klaba, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général.

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et recommandées par le Conseil d’Administration, dont notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés 2025

Le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Octave Klaba

La ratification de la cooptation et renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre Barrial

La nomination de M. Christophe Karvelis-Senn en qualité d’administrateur

La politique de rémunérations (vote ex post et vote ex ante) du Président du Conseil d’Administration et du Directeur Général,

L’avis sur la Stratégie Climat de la Société

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale elle-même seront disponibles sur le site internet d’OVHcloud sur ce lien :

https://corporate.ovhcloud.com/fr/investor-relations/2025-general-meeting/



À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

