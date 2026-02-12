La banque péruvienne Mibanco choisit Temenos SaaS pour moderniser son système bancaire central

GRAND-LANCY, Suisse, 12 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN), leader mondial des technologies bancaires, annonce ce jour que Banco de la Microempresa S.A (Mibanco), la principale banque de microfinance du Pérou, a choisi Temenos SaaS pour moderniser son infrastructure bancaire centrale et élargir l’accès au financement pour les petites entreprises à travers le pays.

Dans le cadre de son programme de transformation numérique, Mibanco adoptera Temenos Core et Temenos Data Hub en mode SaaS afin d’accélérer la mise sur le marché, d’améliorer l’expérience client et d’accroître l’efficacité opérationnelle. Grâce à la flexibilité et aux fonctionnalités avancées de Temenos Core, la banque pourra lancer rapidement de nouveaux produits adaptés aux besoins de ses clients PME, qui bénéficieront également de transactions numériques plus fiables et de processus de service simplifiés.

Filiale du groupe Credicorp, qui possède également la plus grande banque du Pérou, BCP, Mibanco compte plus de 1,9 million de clients actifs et plus de 18,2 milliards de PEN (5,4 milliards de dollars US) d’actifs. La banque se spécialise dans le financement des micro, petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs informels et insuffisamment desservis. Elle propose une large gamme de services financiers, notamment des crédits, des produits d’épargne et des assurances, par le biais de canaux numériques innovants, d’agents correspondants et d’un vaste réseau d’agences.

Grâce à Temenos SaaS, Mibanco bénéficiera d’une solution agile et évolutive pour soutenir sa croissance au Pérou, où 99 % des entreprises sont classées comme micro et petites, et où environ 7 millions d’entreprises et de particuliers restent non bancarisés. L’adoption du modèle SaaS permettra à la banque de se concentrer sur l’élargissement de l’accès au financement et l’accélération de l’innovation pour ces publics, plutôt que sur la gestion de sa technologie.

Mibanco exploitera Temenos SaaS sur Microsoft Azure, permettant un déploiement fluide et offrant une vue commerciale unifiée de l’ensemble des investissements cloud de la banque afin d’optimiser l’utilisation des ressources. Temenos SaaS est disponible sur Microsoft Marketplace.

Alberto del Solar, directeur général adjoint de Mibanco, a déclaré : « Grâce à sa technologie de pointe et à son expertise éprouvée en matière de SaaS, nous sommes ravis d’avoir choisi Temenos pour ce projet de transformation majeur. Avec Temenos SaaS fonctionnant sur Microsoft Azure, nous pourrons développer efficacement notre modèle de microfinance responsable et rentable, proposer des produits et services numériques plus agiles aux propriétaires de petites entreprises et soutenir une croissance économique durable au Pérou. »

Rodrigo Silva, président – Amériques chez Temenos, a ajouté : « Nous sommes ravis que Mibanco, qui fait partie du plus grand groupe financier du Pérou, ait choisi Temenos SaaS pour la modernisation de son système bancaire central. Cela reflète la robustesse et l’agilité de notre plateforme bancaire de référence, ainsi que notre expertise locale et nos fonctionnalités adaptées aux marchés régionaux. Nous nous réjouissons de collaborer avec Mibanco dans sa mission de renforcer l’inclusion financière en Amérique latine. »

