Coop Pank AS 2026. aasta jaanuari tulemused

Coop Panga 2026. aasta jaanuari majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas jaanuaris 1 400 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv langes 500 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 228 400-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 107 800-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 9%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas jaanuaris 28 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 2,08 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 1 miljon eurot ja eraklientide hoiused kasvasid 6 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 21 miljonit eurot. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 8%.

Panga laenuportfell kasvas jaanuaris 13 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 2,13 miljardi euroni. Ärilaenude portfell kasvas 10 miljonit eurot, kodulaenude portfell kasvas 4 miljonit eurot, liisingu portfell püsis stabiilne ja tarbimisfinantseerimine kahanes 1 miljoni euro võrra. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 19%.

Jaanuaris tehti laenude allahindluseid 0,1 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 5% ja tegevuskulud kasvanud 7%.

Pank teenis jaanuaris 2,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 4% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Coop Panga juhatuse esimehe Arko Kurtmanni kommentaar:

„Käesolev aasta algas Coop Panga jaoks korraliku kasumiga, milleks oli 2,8 miljonit eurot, mida on 4% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil – see näitab, et panga kasumlikkus on pööranud tõusu suunas.

Jaanuaris jätkas panga laenuportfell mõõdukat kasvu eelkõige uute ärilaenude ja kodulaenude toel. Panga laenuportfell on jätkuvalt hea kvaliteediga. Panga intressitulud ja teenustasutulud püsisid jaanuaris stabiilsed ja ootuspärased, niisamuti ka tegevuskulud.



Kuigi klientide liitumise kiirus ja aktiivsus oli aasta esimesel kuul tavapärasest mõnevõrra madalam, jäi pank kliendibaasi kasvutempoga rahule.

Jaanuaris kinnitas Coop Panga nõukogu panga järgmise viie aasta strateegilised eesmärgid, mille hulgas on nii senise kiire kasvutempo ja dividendipoliitika jätkumine, kasumlikkuse suurendamine kui ka strateegilise koostöö jätkamine Coop kaubandusega ning investeerimisteenustega turule tulek.



Samuti tegi pank jaanuaris teatavaks, et alates 1. veebruarist 2026 panga juhatus laieneb ning juhatusega liitub Coop Panga IT-juht Alvar Pihlapuu.

Jaanuari lõpus oli Coop Panga omakapitali tootlus 14,2%, kulu-tulu suhe 50%, mis on lähedal panga pikaajalistele eesmärkidele: ROE vähemalt 15% ja kulude ja tulude suhe alla 45%.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 228 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

