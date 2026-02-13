Relations Presse:

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations Investisseurs:

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Résultats de l’année 2025

Chiffre d’affaires de 22 465 millions d’euros, en hausse de +1,7 %

Croissance à taux de change constants* de +3,4 % sur l’année et de +10,6 % au 4 ème trimestre

trimestre Prises de commandes en hausse de +3,9 % à taux de change constants à 24,4 milliards d’euros et ratio « book-to-bill » de 1,08

Taux de marge opérationnelle* stable de 13,3 %

Résultat net part du Groupe de 1 601 millions d’euros

Résultat de base par action de 9,46 euros, en baisse de -3,7 % et résultat normalisé par action de 12,95 euros, en hausse de +5,8 %

Free cash flow organique * stable à 1,95 milliard d’euros

organique stable à 1,95 milliard d’euros Proposition d’un dividende de 3,40 euros par action

Paris, le 13 février 2026 – Réuni le 12 février 2026 sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d’Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes1 du Groupe Capgemini pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « Dans un environnement macroéconomique complexe, nous avons dépassé notre objectif de croissance et atteint nos objectifs de marge et de free cash flow organique, confirmant la pertinence de notre stratégie. L’accélération de notre croissance hors acquisition a été alimentée par la forte demande en matière de cloud, data & IA, et de services de gestion digitale des processus métiers, ainsi que par un nombre accru de grands contrats de transformation.

Nous aidons nos clients à passer du stade de l’expérimentation de l’IA à son déploiement à grande échelle. Afin d’accélérer la création de valeur, nous intégrons cette technologie dans l’ensemble de notre portefeuille d’offres ainsi que dans nos activités de delivery, tout en renforçant notre écosystème de partenaires. L’IA générative et agentique représentent plus de 10 % des prises de commandes au quatrième trimestre. Cela confirme que nos clients nous considèrent comme un partenaire stratégique de leurs transformations business et technologiques grâce à l’IA.

Nous accélérons la transformation de nos compétences pour les aligner sur nos ambitions de croissance. Cela donnera lieu à des initiatives dans un certain nombre de pays en vue d’adapter nos talents et nos expertises. Cela se traduira par des coûts de restructuration pour un montant cumulé d’environ 700 millions d’euros sur deux ans.

L'acquisition de WNS a marqué une étape stratégique pour le Groupe. WNS renforce la capacité de Capgemini à fournir des Opérations Intelligentes à grande échelle basées sur l'IA générative, accélérant ainsi l’agentification des processus métiers de bout en bout afin d’apporter à nos clients une valeur significative.

En 2026, notre croissance sera soutenue par les programmes de transformation de nos clients fondés sur l’IA, les services d’Opérations Intelligentes pour lesquels nous enregistrons de grands contrats, et le domaine de la souveraineté qui bénéficie d’une demande en forte croissance comme le démontrent nos annonces récentes avec AWS, Google et Microsoft.

Nous faisons clairement du groupe le catalyseur du déploiement de l’IA à l’échelle dans les entreprises.

Pour l’année 2026, nous visons une croissance à taux de change constants de l’ordre de +6,5 % à +8,5 % et une marge opérationnelle de 13,6 % à 13,8 %. »

Chiffres clés

(en millions d’euros) 2024 2025 Variation Chiffre d’affaires 22 096 22 465 +1,7 % Marge opérationnelle* 2 934 2 983 +1,7 % en % du chiffre d’affaires 13,3 % 13,3 % stable Résultat d’exploitation 2 356 2 199 -6,7 % en % du chiffre d’affaires 10,7 % 9,8 % -0,9 pt Résultat net, part du Groupe 1 671 1 601 -4,2 % Résultat de base par action (€) 9,82 9,46 -3,7 % Résultat normalisé par action (€)* 12,23 12,95 +5,8 % Free cash flow organique* 1 961 1 949 stable Trésorerie nette / (Endettement net)* (2 107) (5 306)

Capgemini a enregistré une solide performance en 2025, avec une accélération tangible de la croissance tout au long de l'année et une marge opérationnelle résiliente. Le Groupe a bénéficié des initiatives ciblées mises en œuvre au cours de l'année écoulée afin de le rendre plus agile et de mettre d’avantage l'accent sur la croissance, et d'un environnement de demande qui s'est avéré légèrement meilleur que prévu vers la fin de l’année.

En 2025, Capgemini a continué à démontrer la pertinence de son positionnement et la force de son écosystème de partenaires avec une solide performance sur les contrats d’envergure, en dépit d’une demande sélective voire atone sur certains marchés. Les clients ont maintenu l'accent sur l'efficacité, l'agilité opérationnelle et l'optimisation des coûts, tout en accélérant leurs feuilles de route en matière de transformation IA. Cet environnement a alimenté une demande soutenue pour les services de Cloud, Data & IA de Capgemini, notamment pour fournir les fondations nécessaires pour déployer l'IA à l'échelle. Le pipeline commercial commence également à bénéficier de la dynamique favorable dans les domaines de la défense, de la souveraineté et des Opérations Intelligentes.

En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 465 millions d’euros, en hausse de +1,7 % par rapport à l’exercice 2024. Hors effets défavorables de la variation des taux de changes de -1,7 %, la croissance à taux de change constants* est de +3,4 %, au-dessus du haut de la fourchette des objectifs de croissance relevés en octobre 2025. Après un retour à une croissance positive au deuxième trimestre, le taux de croissance à taux de change constants a continué de s'améliorer pour atteindre +10,6 % en rythme annuel au quatrième trimestre, reflétant une nouvelle amélioration des performances sous-jacentes et les contributions significatives des acquisitions finalisées au cours de ce trimestre (WNS et Cloud4C).

Les prises de commandes se sont élevées à 24 356 millions d’euros en 2025 et 7 202 millions d’euros au quatrième trimestre. Cela reflète une dynamique commerciale soutenue, avec un ratio « book-to-bill » solide de 1,08 sur l’année et de 1,21 sur le quatrième trimestre. Par rapport aux prises de commandes 2024, cela représente, à taux de change constants, une hausse de +3,9 % sur l’année et de +9,1 % au dernier trimestre. Les prises de commandes relatives à l’IA générative ont représenté plus de 8 % des prises de commandes du Groupe en 2025, et plus de 10 % au quatrième trimestre.

La marge opérationnelle a atteint 2 983 millions d’euros soit 13,3 % du chiffre d’affaires, stable par rapport à 2024 et dans la fourchette de l’objectif visé pour 2025.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 784 millions d’euros en 2025 contre 578 millions d’euros en 2024. Cela s’explique notamment par la hausse des coûts de restructuration, ainsi que par la hausse des coûts de transformation et des coûts d’acquisitions.

Le résultat d’exploitation de Capgemini s’établit à 2 199 millions d’euros, soit 9,8 % du chiffre d’affaires, contre 2 356 millions d’euros et 10,7 % du chiffre d’affaires en 2024.

Le résultat financier est une charge de 30 millions d’euros, contre un produit de 13 millions d’euros en 2024, cette évolution reflétant principalement une augmentation de la charge d’intérêts liée à la dette obligataire et une baisse des intérêts perçus sur les actifs de trésorerie.

La charge d’impôt s’élève à 534 millions d’euros et représente un taux effectif d’impôt de 24,6 %, contre 681 millions d’euros et 28,8 % en 2024.

Après la prise en compte du résultat des entreprises associées et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s’inscrit en baisse de -4,2 % sur un an pour atteindre 1 601 millions d’euros. Le bénéfice par action (non dilué) diminue également de -3,7 % à 9,46 euros. Le résultat normalisé par action* a atteint 12,95 euros, en hausse de +5,8 % comparé à 2024.

Enfin, la génération de free cash flow organique est stable à 1 949 millions d’euros, en ligne avec de l’objectif fixé pour l’exercice « d’environ 1,9 milliards d’euros ».

Allocation du capital et Bilan

En 2025, Capgemini a activement déployé près de 4,6 milliards d’euros de capital, financés par le free cash flow organique de l’année et une émission obligataire. Le Groupe a consacré à ses opérations de croissance externe un montant de 3,8 milliards d’euros, notamment pour l’acquisition de WNS. Le Groupe a également versé 578 millions d’euros de dividendes (correspondant à 3,40 euros par action) aux actionnaires de Capgemini SE et alloué 542 millions aux rachats d’actions : 200 millions d’euros dans le cadre du programme pluriannuel et 342 millions d’euros afin de neutraliser la dilution relative au 12ème plan d’actionnariat salarié (ESOP). Ce plan ESOP, qui a rencontré un fort succès et ainsi contribué à maintenir l’actionnariat salarié à environ 8 % du capital, a donné lieu à une augmentation de capital d’un montant brut de 299 millions d’euros.

En juin 2025, le Groupe a également remboursé intégralement et à l'échéance son emprunt obligataire de 800 millions d'euros émis en juin 2020, et a procédé à une émission obligataire pour un total de 4,0 milliards d’euros en septembre 2025.

Au 31 décembre 2025, le Groupe dispose d’une trésorerie et d’actifs de gestion de trésorerie pour un montant total de 3,0 milliards d’euros. Compte tenu d’un encours de dettes financières de 8,3 milliards d’euros ainsi que de l’impact des instruments dérivés, l’endettement net* du Groupe atteint 5,3 milliards d’euros, contre 2,1 milliards d’euros fin 2024.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 20 mai 2026 le versement d’un dividende de 3,40 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s’établirait ainsi à environ 35 % conformément à la politique historique de distribution du Groupe.

Evolution de l’activité par région

Chiffre d’affaires Variation par rapport à 2024 Taux de marge opérationnelle 2025

(en millions d’euros) en données

publiées à taux de change constants 2024 2025 Amérique du Nord 6 371 +3,0 % +7,3 % 16,5 % 16,9 % Royaume-Uni et Irlande 3 008 +9,3 % +10,5 % 19,7 % 18,0 % France 4 199 -4,1 % -4,1 % 10,2 % 10,9 % Reste de l’Europe 6 828 -0,3 % -0,7 % 12,0 % 11,4 % Asie-Pacifique et Amérique latine 2 059 +7,0 % +13,8 % 12,4 % 12,6 % TOTAL 22 465 +1,7 % +3,4 % 13,3 % 13,3 %

L’accélération de la croissance de Capgemini au cours de l’année a été alimentée par l’amélioration des taux de croissance dans toutes les régions du Groupe.

En 2025, et à taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (29 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est inscrit en hausse de +7,3 % par rapport à 2024. Cela s’explique par une dynamique sous-jacente soutenue tout au long de l’année et par l’acquisition de WNS qui renforce la présence du Groupe dans la région. La bonne performance des Services Financiers, ainsi que, dans une moindre mesure, des secteurs des TMT (Télécoms, Média & Technologie) et de l’Industrie ont été les principaux moteurs de la croissance. Le taux de marge opérationnelle de la région a progressé de 16,5 % en 2024 à 16,9 % en 2025.

La région Royaume-Uni et Irlande (13 % du Groupe en 2025) a enregistré une croissance généralisée se traduisant par une progression de +10,5 % de son chiffre d’affaires. Cette bonne performance s'explique principalement par la dynamique sous-jacente robuste de la région, notamment dans les Services Financiers, les TMT et le Secteur Public. La marge opérationnelle a atteint 18,0 %, contre 19,7 % en 2024.

En France (19 % du chiffre d'affaires du Groupe), le chiffre d'affaires a diminué de -4,1 %, dans un environnement difficile. Cette évolution s'explique principalement par la faiblesse persistante du secteur de l'Industrie et la contraction des secteurs Énergie & Utilities et Biens de Consommation & Commerce. La marge opérationnelle a atteint 10,9% contre 10,2 % en 2024.

Dans la région Reste de l'Europe (30 % du chiffre d'affaires du Groupe), le chiffre d'affaires a reculé de -0,7 %. La bonne performance du Secteur Public et la croissance du secteur Énergie & Utilities ont été contrebalancées par la faiblesse du secteur de l’Industrie. La marge opérationnelle s'est établie à 11,4%, en légère baisse par rapport à 12,0 % un an plus tôt.

Enfin, le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9 % du chiffre d'affaires du Groupe) a augmenté de +13,8 %, porté par les Services Financiers et le niveau d'activité solide des secteurs des Biens de Consommation & Commerce et des TMT. La marge opérationnelle augmente légèrement à 12,6 %, contre

12,4 % l'année précédente.

Evolution de l’activité par métier

Chiffre d’affaires total* Variation du chiffre d’affaires total* du métier par rapport à 2024 2025

(en % du Groupe) A taux de change constants Stratégie & Transformation 8% +2,4 % Applications & Technologie 63% +4,6 % Opérations & Ingénierie 29% +4,9 %

À taux de change constants, le chiffre d’affaires total des activités de conseil en Stratégie & Transformation (8 % du chiffre d’affaires du Groupe) a progressé de +2,4 % en 2025, reflétant des tendances contrastées entre les régions.

Les services en Applications & Technologie (63 % du Groupe et cœur d’activité de Capgemini) ont vu leur chiffre d’affaires total afficher une hausse de +4,6 %.

Enfin, les services d’Opérations & Ingénierie (29 % du Groupe) ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires total de +4,9 % avec une solide croissance des Digital Business Process Services (services de gestion digitale des processus métiers).

Evolution de l’activité au 4ème trimestre 2025

Le taux de croissance annuel sous-jacent de Capgemini a continué de s’améliorer au quatrième trimestre 2025. Cela reflète une nouvelle amélioration de la performance sous-jacente du Groupe dans ses principales régions avec une dynamique renforcée en Amérique du Nord et un retour à la croissance dans la région Reste de l’Europe. Avec la consolidation de WNS et Cloud4C, la croissance à taux de change constant a atteint +10,6 % et le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 5 965 millions d’euros. Par région, WNS et Cloud4C ont contribué de manière significative à la croissance des régions Amérique du Nord, Royaume-Uni et Irlande, et Asie-Pacifique.

A taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord a affiché une hausse de +19,9 % par rapport au quatrième trimestre 2024. Cette hausse a été portée par la solide croissance des secteurs des Services Financiers, de l’Industrie ainsi que des TMT. Le chiffre d’affaires de la région Royaume-Uni et Irlande a augmenté

de +21,8 %, porté par les bonnes performances du Secteur Public, des Services Financiers et du secteur des TMT. En France, les difficultés rencontrées dans les secteurs de l’Industrie et du Secteur Public ont entraîné une baisse de -1,9 % du chiffre d’affaires, malgré une croissance des Services Financiers et du secteur des Biens de Consommation & Commerce. Le chiffre d’affaires de la région Reste de l’Europe a renoué avec la croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +3,3 %, grâce à la bonne performance du Secteur Public qui a compensé le recul du secteur de l’Industrie, qui s’est toutefois amélioré. Enfin, le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique Latine s’est inscrit en hausse de +23,9 %, soutenu par la forte activité des secteurs des Biens de Consommation & Commerce ainsi que des Services Financiers.

À taux de change constants, le chiffre d’affaires total des activités de Stratégie & Transformation a progressé de +6,0 % au quatrième trimestre 2025. Les services en Applications & Technologie ont vu leur chiffre d’affaires total augmenter de +7,4 %. Enfin, les services d’Opérations & Ingénierie affichent une hausse de leur chiffre d’affaires total de +20,8 %, reflétant une croissance sous-jacente positive de toutes les activités et la contribution des activités de WNS et Cloud4C. Le chiffre d'affaires combiné de Capgemini et WNS dans les Digital Business Process Services a enregistré une croissance à deux chiffres à périmètre constant.

Evolution des effectifs

Au 31 décembre 2025, l’effectif total du Groupe s’établit à 423 400 collaborateurs, en hausse de 82 300 personnes ou +24 % sur un an et de 68 700 personnes depuis la fin septembre 2025, principalement liée à l’intégration des équipes de WNS.

L’effectif onshore est stable à 144 200 collaborateurs. L’effectif offshore progresse de 82 300 personnes, soit +42 % à 279 200 collaborateurs – soit 66 % de l’effectif total.

Performance ESG

En 2025, Capgemini a renforcé sa politique ESG et ses objectifs fixés en 2021, réaffirmant son engagement en faveur d'une croissance durable et de pratiques commerciales responsables. La politique actualisée s'appuie sur 9 priorités, largement inspirées de celles qui avait été définies en 2021, et 14 objectifs qui ont été mis à jour en tant que de besoin. En effet, le Groupe avait déjà atteint un certain nombre des objectifs initialement fixés en 2021, et continuera sur cette lancée grâce à sa politique ESG actualisée.

Sur le plan environnemental, Capgemini a accéléré en 2025 ses progrès vers son objectif « Net Zéro » d'ici 2040, validé par le SBTi et incluant notamment une réduction de 90 % de toutes ses émissions carbone (scope 1, 2 et 3). À la fin 2025, le Groupe avait réduit de 94 % ses émissions des scopes 1 et 2, ainsi que de 70 % les émissions par collaborateur liées aux déplacements professionnels (scope 3), par rapport à 2019. Capgemini a également atteint 100 % d'électricité renouvelable pour toutes ses activités en 2025, conformément à son engagement RE1002.

En 2025, Capgemini a continué à investir dans ses talents : le nombre moyen d'heures de formation par collaborateur a atteint 97 heures, bien au-delà de son objectif de maintenir une moyenne de 70 heures de formation par collaborateur et par an, et avec une attention particulière portée à la progression des compétences liées à l’IA.

Le Groupe a également réalisé des progrès notables en matière de diversité de genre, atteignant en 2025, comme prévu, son objectif mondial de 40 % de femmes dans l'effectif mondial, soit une augmentation de 7 points depuis 2019. A l’échelle mondiale également, la proportion de femmes parmi les leaders exécutifs a atteint 30,5 %, soit une augmentation de 1,5 point par rapport à l'année précédente et de plus de 13 points depuis 2019.

Enfin Capgemini a renforcé son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, avec 72 % du total des achats effectués en 2025 auprès de fournisseurs ayant confirmé leur alignement avec les standards ESG du Groupe. Ce niveau est conforme à l'objectif du Groupe de dépasser 80 % du montant total de ses achats auprès de fournisseurs alignés sur ses standards ESG d'ici 2030.

En reconnaissance de ces progrès continus, Capgemini a été confirmé comme membre de l'indice Dow Jones Best-in-Class (DJBIC, ex-DJSI) Europe et a conservé sa place dans la « liste A » de l'évaluation 2025 du CDP (Carbon Disclosure Project).

Fit-for-growth

Compte tenu de l'évolution de la demande des clients sur certains marchés au cours des deux dernières années et du rythme inédit des changements technologiques, principalement sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, Capgemini accélère l’adaptation de ses talents et compétences par la mise en œuvre d’initiatives dans un certain nombre de pays. Le Groupe prévoit donc des coûts de restructuration d'environ 700 millions d'euros au cours des deux prochaines années, dont la majeure partie en 2026.

Ces initiatives permettront au Groupe, grâce à un rythme d’investissement accru dans l’intelligence artificielle, de générer une croissance soutenue et de renforcer son positionnement de marché ainsi que son profil financier.

Perspectives

Pour l’exercice 2026, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de +6,5 % à +8,5 %. La contribution inorganique à la croissance du chiffre d’affaires est attendue à environ 4,5 à 5 points ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,6 % et 13,8 % ;

Une génération de free cash flow organique d’environ 1,8 à 1,9 milliard d’euros.





L’objectif de génération de free cash flow organique tient compte d’une augmentation par rapport à 2025 des décaissements liés aux restructurations pour environ 200 millions d’euros, en lien avec les initiatives Fit-for-growth.

Capital Markets Day

Capgemini renforce son positionnement long terme sur un marché porté par l'IA, posant ainsi les bases de son prochain cycle de croissance. Les programmes d'optimisation actuellement déployés soutiendront l'augmentation des investissements dans la transformation, les nouvelles compétences, les offres innovantes et l'intégration récentes acquisitions stratégiques.

Capgemini organisera un Capital Markets Day (journée investisseurs) le 27 mai 2026 afin de présenter ses plans à moyen terme.

Conférence téléphonique

Aiman Ezzat, Directeur général, accompagné de Nive Bhagat, Directrice financière, commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 8h00 heure de Paris (CET). Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien.

L’ensemble des documents relatifs à cette publication sera mis en ligne sur le site internet dédié aux investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

Calendrier prévisionnel

30 avril 2026 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

20 mai 2026 Assemblée Générale

27 mai 2026 Capital Markets Day

30 juillet 2026 Résultats du 1er semestre 2026

30 octobre 2026 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Le calendrier relatif au paiement du dividende qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale serait le

suivant :

2 juin 2026 Détachement du coupon sur Euronext Paris

4 juin 2026 Mise en paiement du dividende

Avertissement

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

Make it real* | www.capgemini.com

*Rendre possible, de l’idée à la réalisation

* *

*

ANNEXE3F3

Taxonomie métiers

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités de services applicatifs ainsi que les activités connexes,. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : le Digital Business Process Services (services de gestion digitale des processus métiers) , l’ensemble des Services d’infrastructure et de Cloud et les Services de R&D et d’Ingénierie.





regroupe les activités de services applicatifs ainsi que les activités connexes,.

Définitions

La croissance annuelle du chiffre d’affaires à taux de change constants est calculée en comparant le chiffre d’affaires de la période publiée à celui de la même période de l’année précédente recalculé avec les taux de change de la période publiée.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre

2025 4ème trimestre 2025 Année

2025 Croissance à taux de change constants -0,4 % +0,7 % +2,9 % +10,6 % +3,4 % Impact des taux de change +0,9 pts -1,7 pt -2,6 pts -3,7 pts -1,7 pt Croissance en données publiées +0,5 % -1,0 % +0,3 % +6,9 % +1,7 %

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.

La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, les charges liées à la rémunération en action (y compris les charges sociales et contributions patronales) et au plan d’actionnariat salarié, ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash-flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

Evolution de l’activité par secteur

Chiffre d’affaires Variation par rapport à 2024 (en % du Groupe) A taux de change constants Industrie 25 % -2,1 % Services Financiers 22 % +9,2 % Secteur Public 15 % +4,0 % Télécoms, Média & Technologie 12 % +7,7 % Biens de Consommation & Commerce 13 % +1,5 % Energie & Utilities 8 % +4,3 % Services 5 % +3,3 %

Compte de résultat synthétique et marge opérationnelle

(en millions d’euros) 2024 2025 Variation Chiffre d’affaires 22 096 22 465 +1,7 % Charges opérationnelles (19 162) (19 482) Marge opérationnelle 2 934 2 983 +1,7 % en % du chiffre d’affaires 13,3 % 13,3 % stable Autres charges et produits opérationnels (578) (784) Résultat d’exploitation 2 356 2 199 -6,7 % en % du chiffre d’affaires 10,7 % 9,8 % -0,9 pt Résultat financier 13 (30) (Charge) / produit d’impôts (681) (534) Participations dans les entreprises associées (11) (28) (-) Intérêts minoritaires (6) (6) Résultat net, part du Groupe 1 671 1 601 -4,2 %

Résultat normalisé et résultat dilué par action

(en millions d’euros) 2024 2025 Variation Nombre moyen d’actions en circulation 170 201 409 169 347 632 -0,5 % Résultat de base par action (en euros) 9,82 9,46 -3,7 % Nombre moyen d’actions dilué 176 375 256 175 390 017 Résultat dilué par action (en euros) 9,47 9,13 -3,6 %



(en millions d’euros) 2024 2025 Variation Résultat net, part du Groupe 1 671 1 601 -4,2 % Taux effectif d’impôt 28,8 % 24,6 % (-) Autres charges et produits opérationnels, net d’impôts 412 591 Résultat net normalisé 2 083 2 192 +5,3 % Nombre moyen d’actions en circulation 170 201 409 169 347 632 RESULTAT NORMALISE PAR ACTION (en euros) 12,23 12,95 +5,8 %

Variation de trésorerie et free cash flow organique

(en millions d’euros) 2024 2025 Flux de trésorerie liés à l’activité 2 526 2 482 Investissements (nets de cession) en immobilisations corporelles et incorporelles (310) (222) Intérêts financiers nets 37 (15) Remboursement des dettes de loyers (292) (296) FREE CASH FLOW ORGANIQUE 1 961 1 949 Autres flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement et de financement (2 788) (1 680) Variation de trésorerie (827) 269 Incidence des variations des cours des devises 97 (242) Trésorerie d’ouverture 3 517 2 787 Trésorerie de clôture 2 787 2 814

Endettement net

(en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 789 2 814 Découverts bancaires (2) 0 Trésorerie 2 787 2 814 Actifs de gestion de trésorerie 268 218 Dettes financières à long terme (4 281) (7 451) Dettes financières à court terme et découverts bancaires (863) (887) (-) Découverts bancaires 2 0 Dettes financières, hors découverts bancaires (5 142) (8 338) Instruments dérivés (20) 0 TRESORERIE NETTE / (ENDETTEMENT NET) (2 107) (5 306)

Performance ESG





Objectifs



Indicateurs Clés de Performance Année de référence (2018 ou

2019)



2024



2025



Objectif 2030 (par rapport à 2019) Environnement











































Réduire de 90% nos émissions de carbone des scopes 1, 2 et 3 d'ici 2040











Scope 1 & 2 - Emissions absolues (fondées sur le

marché, ktCO₂e) 154,1 11,2 8,7 -80 % en valeur absolue Scope 3 - Emissions liées aux déplacements

professionnels par collaborateur (tCO₂e/collab.)



1,26



0,48



0,38



-55 % par salarié Scope 3 - Emissions liées aux déplacements quotidiens par collaborateur (moyenne annuelle du nombre de salariés, tCO₂e/collab.)



1,08



0,55



0,5



-55 % par salarié Scope 3 - Emissions absolues provenant des biens et

services acquis (ktCO₂e) 305,7 301,5 279,5 -50 % en valeur absolue



Intensifier nos investissements dans les solutions pour la nature et le climat, à hauteur de nos émissions totales de GES







% des émissions opérationnelles pour lesquelles des crédits carbone ont été supprimés



-



-



100%



100% % des émissions totales pour lesquelles des crédits carbone ont été supprimés - - 58% 100% Accroître chaque année la valeur des prises de commandes générant un impact positif en matière de durabilité pour nos clients Variation des prises de commandes (en valeur) générant un impact positif en matière de durabilité pour nos clients



-



-



+7%



- Social



























Atteindre et maintenir une moyenne de 70 heures de formation annuelles par collaborateur Nombre moyen d'heures de formation par collaborateur, y compris l'apprentissage dans le flux de travail



41,9



81,3



97,2



>=70 Renforcer chaque année les compétences de nos talents sur un thème stratégique prédéfini Nombre de collaborateurs formés sur un sujet stratégique défini annuellement



-



-



195k Au-dessus de la cible fixée chaque année Maintenir l’indice d’appartenance de nos

collaborateurs au-delà de 80 points Score de l'indice d'appartenance - - 84 >80 Maintenir plus de 80% de nos collaborateurs avec une perception positive de nos valeurs, de notre culture et de nos comportements éthiques au sein du Groupe % des collaborateurs interrogés, donnant une note moyenne de culture éthique comprise entre 7 et 10 (moyenne annuelle du nombre de collaborateurs)



-



85%



85%



>80% Accroître la sensibilisation et encourager l'adoption de pratiques éthiques en matière d’intelligence artificielle % des collaborateurs ayant complété la formation 'Ethics in AI'



-



- Sera publié à compter de 2026



>80%



Maintenir au moins 40% de femmes dans nos effectifs et atteindre 35% de femmes parmi les leaders exécutifs du Groupe d’ici 2030



% de femmes au sein du personnel de l'entreprise 33.0% 39,7% 40,5% >=40% % de femmes parmi les leaders exécutifs du Groupe 16,9% 29,0% 30,5% >=35% Aider 10 millions de bénéficiaires de communautés

défavorisées grâce à nos programmes d’ici 2030 Nombre total cumulé de bénéficiaires des programmes d'inclusion numérique (depuis 2018)



n/s



7,5M



8,5M



>10M Gouvernance



























Appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise



Notation ESG MSCI sur la Gouvernance d’entreprise



-



Notation obtenue



Notation obtenue Positionnement dans le premier quartile par rapport aux

concurrents D'ici 2030, les fournisseurs couvrant 80 % du montant des achats de l'exercice précédent auront confirmé leur alignement avec nos standards ESG % des achats auprès de fournisseurs s'engageant à respecter nos standards ESG par rapport au montant total des achats de l'année de reporting



-



60%



72%



>=80%















Intégrer la protection des données au sein de notre culture, de nos activités et de nos projets clients







% des effectifs en fin d'année ayant validé le module de formation en ligne sur la protection des données personnelles



-



95%



94%



>90% % de DPO (nombre de DPO en fin d'année) certifiés par l'International Association of Privacy Professionals (IAPP)



-



76%



87%



>90% % de contrats clients qualifiés ayant atteint un haut niveau de maturité en matière de protection des données selon une évaluation digitale de bout en bout



-



-



58%



>85%







Être reconnu comme un leader de la cybersécurité



% des centres opérationnels et sites sensibles certifiés ISO 27001 (nombre de sites en fin d'année) - 98% 98% >98% % des effectifs en fin d'année, ayant validé le module obligatoire de formation en ligne sur le risque Cyber



-



95%



96%



>95%

Note : dans le tableau ci-dessus, les données 2025 peuvent inclure des estimations et certaines données historiques ont pu être retraitées pour assurer la comparabilité. Les informations fournies dans ce tableau ne prennent pas en compte WNS et les autres acquisitions également finalisées fin 2025.

1 Les comptes consolidés ont été audités et le rapport de certification est en cours d’émission.

2 Capgemini a respecté son engagement RE100 à hauteur de 99,6 % de sa consommation mondiale d'électricité. Les 0,4 % restants n'ont pas été couverts en raison de l'indisponibilité en Tunisie et Roumanie d’une électricité renouvelable conforme aux critères techniques de RE100.

3 Dans ces annexes, l’arrondi d’une somme peut être différent de la somme des arrondis.

Pièces jointes