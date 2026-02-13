Equinor ASA: Kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har 4. februar 2026 engasjert en tredjepart for å gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse i perioden fra 13. februar 2026 til 15. januar 2027.

Programmet for tilbakekjøp av aksjer i perioden fra 13. februar 2026 til 12. mai 2026 er basert på fullmakten gitt i generalforsamling 14. mai 2025, registrert i Brønnøysundregistrene. I henhold til fullmakten, er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 14.400.000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er NOK 50, og den høyeste prisen er NOK 1000. Tilbakekjøp av aksjer etter 12. mai 2026 er betinget av ny fullmakt fra generalforsamlingen i 2026.

Tilbakekjøpsprogrammet er tidsbestemt, og aksjekjøpene skal gjennomføres på spesifiserte datoer i perioden fra 13. februar 2026 til 15. januar 2027 med et bestemt beløp per dato, som fastsatt i tilbakekjøpsprogrammet.

Samlet kjøpesum i tilbakekjøpsprogrammet er totalt NOK 1.971.000.000. Det maksimale antallet aksjer som kan erverves er 19.600.000 aksjer, hvorav opptil 7.920.000 aksjer kan erverves i perioden fra 13. februar 2026 til 15. mai 2026, og opptil 11.680.000 aksjer kan erverves i perioden fra 15. mai 2026 til 15. januar 2027.

Aksjene skal benyttes til oppfyllelse av forpliktelser overfor ansatte som deltar i selskapets aksjebaserte insentivprogrammer.

Aksjene vil bli kjøpt på Oslo Børs. Programmet for tilbakekjøp av aksjer gjennomføres i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EU Commission Regulation (EC) nr. 2016/1052, og Finanstilsynets retningslinjer for tilbakekjøpsprogrammer fra mars 2025.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør Investor Relations,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584