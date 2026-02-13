Valneva fait un point sur l’utilisation du vaccin IXCHIQ® au Royaume-Uni

Lyon (France), le 13 février 2026 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui qu’à la suite d’une revue des bénéfices et risques du vaccin contre le chikungunya de la société, IXCHIQ®, la Commission britannique des médicaments à usage humain (CHM) a mis à jour ses recommandations concernant l’utilisation de ce vaccin.

Les informations de prescription (PI) mises à jour refléteront ces recommandations, qui incluent désormais une restriction pour les personnes de plus de 60 ans, pour les personnes présentant certaines conditions de santé, ainsi que des indications concernant la date de vaccination avant un voyage. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à ce lien.

L’agence de santé britannique, la MHRA, a confirmé que le profil bénéfice–risque d’IXCHIQ® demeure favorable pour les personnes âgées de 18 à 59 ans qui sont exposées au risque d’infection par le chikungunya et qui ne présentent pas les conditions médicales sous-jacentes contre-indiquées.

Cette mise à jour fait suite à la suspension temporaire de la MHRA1 concernant l’utilisation d’IXCHIQ® chez les personnes âgées, à la suite de signalements d’effets indésirables graves (SAE), principalement chez des personnes âgées présentant d’importantes comorbidités, dans le cadre d’une campagne de vaccination menée lors d’une flambée épidémique sur l’île de La Réunion.

Valneva s’engage à respecter les normes de sécurité les plus élevées et poursuivra la surveillance des données de sécurité post‑commercialisation d’IXCHIQ®. La Société continuera également de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des autorités réglementaires concernées afin de mettre à jour, le cas échéant, les recommandations et restrictions d’utilisation.

À propos du chikungunya

Le virus du chikungunya (CHIKV) est une maladie virale transmise par les moustiques, qui se propage par les piqûres de moustiques Aedes infectés. Il provoque de la fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue et des éruptions cutanées. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et peuvent persister pendant des semaines, voire des années2.

En 2004, la maladie a commencé à se propager rapidement, provoquant des épidémies à grande échelle dans le monde entier. Depuis la réapparition du virus, le CHIKV a été identifié dans plus de 110 pays d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique3. Entre 2013 et 2023, plus de 3,7 millions de cas ont été recensés sur le continent américain4 et l’impact économique de la maladie est considéré comme extrêmement important. L’impact médical et économique de la maladie devrait continuer à s’alourdir puisque les moustiques vecteurs du virus ne cessent d’étendre leur territoire. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que le chikungunya constituait un risque majeur pour la santé publique5.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin tétravalent le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Information importante

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d'autres raisons.









