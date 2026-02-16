EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.01.2026

EfTEN United Property Fund teenis jaanuaris puhaskasumit 223 tuhat eurot (eelmisel aastal samal ajal 408 tuhat eurot). Kasumi vähenemine oli eelkõige seotud fondi investeeringuga EfTEN Real Estate Fund AS aktsiatesse, mille hind Tallinna Väärtpaberibörsil kasvas 2026. aasta jaanuaris 2,9% võrreldes 6,1%ga 2025. aasta jaanuaris. Fondiosaku puhasväärtus (NAV) oli jaanuari lõpus 12,85 eurot, kasvades kuuga 0,8%.
Fondi 80%-lise osalusega arendusettevõttes Invego Uus-Järveküla OÜ broneerisid kliendid jaanuaris ühe ridamaja osa ning veebruaris alustati klientidele arenduse viimase etapi ridamajade üle andmist (asjaõiguslepingute sõlmimist). Kokku on kuu lõpu seisuga klientide poolt veel broneerimata 10 valmivat ridamaja osa. Jaanuaris teenis EfTEN United Property Fund investeeringult 19 tuhat eurot intressitulu.
Fondi suurima investeeringu, usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5, millest EfTEN United Property Fund omab 36,5%, kasum oli jaanuaris 239 tuhat eurot (eelmise aasta samal ajal 204 tuhat eurot) ning puhasväärtus kasvas kuuga 0,6%. Enim toetas usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 kasvu Kristiine kaubanduskeskust omav ettevõtte EfTEN Kristiine OÜ, mille omakapitali väärtus kasvas kuuga 1,1%.
Täpsem EfTEN United Property Fund'i portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/
